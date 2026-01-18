Θα μπορούσε η ΑΙ να γίνει ο επόμενος προϊστάμενός μας;

Η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) ήδη αναλαμβάνει μεγάλο μέρος του φόρτου εργασίας παγκοσμίως. Συντάσσει ακαδημαϊκές εργασίες, έχει βελτιώσει την εξερεύνηση του διαστήματος και έχει αναπτύξει ιατρικές θεραπείες, εκτός των άλλων.

Σύντομα η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε διοικητικές θέσεις, λαμβάνοντας αποφάσεις που επηρεάζουν την επαγγελματική ζωή των ανθρώπων στον εργασιακό τομέα.

Η τεχνητή νοημοσύνη σε κάθε κλάδο

Κατά κάποιον τρόπο, αυτή είναι μια αναμενόμενη εξέλιξη και όπως είναι γνωστό η τεχνητή νοημοσύνη είναι ικανή να μαθαίνει, να αναλύει, να ενσωματώνει και να παράγει πληροφορίες.

Υπερτερεί της ανθρώπινης νοημοσύνης σε ό,τι αφορά τη γνωστική λειτουργία (η τεχνητή νοημοσύνη σκέφτεται πιο βαθιά και πιο γρήγορα), τη συλλογιστική (έχει ευρύτερο πεδίο ανάλυσης και μεγαλύτερη ακρίβεια) και τον συντονισμό (μπορεί να χειριστεί πολύπλοκες εργασίες και να επεξεργαστεί τεράστιες ποσότητες δεδομένων).

Ως αποτέλεσμα αυτών των επαγγελματικών πλεονεκτημάτων, η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη πολλές και εντυπωσιακές ικανότητες.

Έρευνα επιβεβαιώνει ότι για πολλούς ανθρώπους, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη ένα είδος συναδέλφου, που υποστηρίζει τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους στην εκτέλεση των καθημερινών τους εργασιών.

Φυσικά, υπάρχουν και θέσεις εργασίας που έχουν χαθεί, και άνθρωποι που αισθάνονται δικαιολογημένα απειλούμενοι από την αυξανόμενη παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, για πολλές οργανώσεις, η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη αποδειχθεί ανεκτίμητη. Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει αυξήσει την αποτελεσματικότητα του στρατηγικού μάρκετινγκ, έχει βελτιώσει την εξοικονόμηση ενέργειας και έχει ενισχύσει τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων – δεξιότητες που απαιτούν από τους ανθρώπους χρόνια εκπαίδευσης και εμπειρίας για να τις αποκτήσουν.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί επίσης να λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Η ΑΙ ως ο νέος προϊστάμενος;

Μπορεί όμως η τεχνητή νοημοσύνη να αντικαταστήσει τους ανθρώπινους διευθυντές; Πρόσφατη έρευνα στην οποία συμμετείχε ο καθηγητής στο University of East London, Kirk Chang, δείχνει ότι μπορεί.

Χρησιμοποιήθηκε ένα από τα πιο σημαντικά καθήκοντα που μπορεί να αναλάβει μια επιχείρηση – την πρόσληψη των μελών του προσωπικού της – και ανατέθηκε σε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που είχε αναπτύξει ο καθηγητής και ο συνάδελφός του.

Σε γενικές γραμμές, η πρόσληψη είναι μια διοικητική εργασία, η οποία εκτελείται από ανώτερα στελέχη ή ανατίθεται σε εξειδικευμένες εταιρείες. Ωστόσο, στο πλαίσιο του πειράματος, η τεχνητή νοημοσύνη χειρίστηκε ολόκληρη τη διαδικασία πρόσληψης ανεξάρτητα και με επάρκεια, από την επιλογή των υποψηφίων έως τη σύνταξη των συμβολαίων. Χρησιμοποιώντας διαδικτυακές συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και φίλτρα, προσφέρθηκαν θέσεις εργασίας σε πάνω από 100 άτομα σε ένα εργοστάσιο ηλεκτρονικών ειδών στην Κίνα.

Συνολικά, αποδείχτηκε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ικανή να εκτελεί διοικητικά καθήκοντα, τουλάχιστον στον τομέα της πρόσληψης προσωπικού. Η επιτυχία του πειράματος υποδηλώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να εκτελεί διοικητικά καθήκοντα σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια, εποπτεύοντας, καθοδηγώντας και διαχειριζόμενη τους ανθρώπινους υπαλλήλους.

Όπως πιστεύουν οι επιστήμονες, η τεχνητή νοημοσύνη που λειτουργεί σε διοικητικό επίπεδο θα εμφανιστεί πρώτα στον κλάδο της τεχνολογίας, όπου έχει ήδη χρησιμοποιηθεί εκτενώς σε λειτουργικούς ρόλους.

Η σημασία των ανθρώπων

Άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει στις επιχειρήσεις πολλά όσον αφορά την καλύτερη απόδοση, το οικονομικό κέρδος και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Υπάρχουν φυσικά και μειονεκτήματα. Παρά τα πλεονεκτήματά της, η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί απειλή για τις θέσεις εργασίας και τις σταδιοδρομίες πολλών ανθρώπων. Και οι ανθρώπινοι διευθυντές μπορεί να μην είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν με μια τεχνολογία που περιορίζει την ελευθερία λήψης αποφάσεων ή το κύρος τους.

Επίσης, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ακόμη ικανή να δημιουργεί σχέσεις, συναδελφικότητα ή ομαδικό πνεύμα, στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν σε επιτυχείς οργανισμούς.

Έτσι, ενώ ο ανταγωνισμός μεταξύ της τεχνητής νοημοσύνης και των ανθρώπων θα συνεχίσει πιθανώς να αυξάνεται σε ορισμένους τομείς, οι άνθρωποι εξακολουθούν να έχουν πολύτιμα πλεονεκτήματα που τους καθιστούν ελκυστικούς ως διευθυντές.

Πρώτον, είναι ικανοί να έχουν όραμα, πάθος και ελπίδες για το μέλλον, τα οποία δίνουν ώθηση στην κοινωνική και οικονομική πρόοδο και ανάπτυξη. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο.

Δεύτερον, η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται πάντα εξωτερική – ανθρώπινη – δύναμη για να κατευθύνει τις εργασίες της. Προς το παρόν, δεν μπορεί να διαχειριστεί ή να σκεφτεί χωρίς τη συμμετοχή των ανθρώπων.

Με πληροφορίες από The Conversation