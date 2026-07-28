Θα μπορούσε ένα νέο χάπι να συμβάλει στην αντιμετώπιση των καρδιακών παθήσεων;

Την περασμένη εβδομάδα, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ενέκρινε ένα μικρό χάπι που ονομάζεται enlicitide.

Πρόκειται για ένα δισκίο που λαμβάνεται μία φορά την ημέρα με άδειο στομάχι, συνοδευόμενο από μια γουλιά μαύρο καφέ, νερό ή τσάι. Ωστόσο, επιτυγχάνει κάτι για το οποίο μέχρι τώρα απαιτούνταν ένεση και συνταγή ειδικού: μειώνει τον πιο επικίνδυνο τύπο χοληστερόλης κατά σχεδόν 60 %, περίπου όσο και τα ισχυρότερα ενέσιμα φάρμακα που κυκλοφορούν στην αγορά.

Το enlicitide αποτελεί απλώς το πιο πρόσφατο παράδειγμα του πώς η ιατρική σημειώνει σιωπηλά πρόοδο ενάντια στο πιο θανατηφόρο πράγμα στον σύγχρονο κόσμο.

Αυτό το φαινόμενο είναι οι καρδιακές παθήσεις. Αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου στις Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά εδώ και έναν αιώνα, και το 2025 σκότωσαν 694.708 Αμερικανούς — περίπου έναν στους πέντε θανάτους — περισσότερους από όλες τις μορφές καρκίνου μαζί. Σε όλο τον κόσμο, οι καρδιαγγειακές παθήσεις σκοτώνουν περίπου 20 εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως, αποτελώντας τη μεγαλύτερη αιτία θανάτου στον πλανήτη.

Σήμερα, όμως, ο εχθρός μας βρίσκεται σε υποχώρηση. Στις ΗΠΑ, το ποσοστό θνησιμότητας από καρδιαγγειακές παθήσεις, προσαρμοσμένο ανάλογα με την ηλικία, έχει μειωθεί κατά περίπου τα τρία τέταρτα από το 1950.

Αυτή η πρόοδος συνοψίζεται σε έναν μόνο αριθμό. Η λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας, ή LDL, γνωστή και ως η «κακή» χοληστερόλη που ο γιατρός σας θέλει πάντα να μειώσετε. Μέχρι πρόσφατα, ένα υψηλό επίπεδο LDL ήταν σχεδόν αναπόφευκτο, κάτι που μπορούσατε να μειώσετε ελαφρώς με καλύτερη διατροφή και δύναμη θέλησης, αλλά δυσκολευόσασταν να διορθώσετε πραγματικά. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι μπορούμε πλέον να μειώσουμε το LDL για σχεδόν οποιονδήποτε το χρειάζεται — περισσότερο, ευκολότερα και νωρίτερα στη ζωή από ό,τι στο παρελθόν.

Μία έρευνα που ρίχνει φως στις καρδιακές παθήσεις και το νέο φάρμακο enlicitide

Είναι μια ιστορία που ξεκινά πριν από 20 χρόνια. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, δύο γενετιστές του Πανεπιστημίου του Τέξας Southwestern, η Έλεν Χομπς και ο Τζόναθαν Κόεν, ήθελαν να λύσουν ένα ιατρικό μυστήριο: Γιατί ορισμένα άτομα είχαν εντυπωσιακά χαμηλά επίπεδα χοληστερόλης; Έψαξαν εξονυχιστικά τη Μελέτη Καρδιάς του Ντάλας (Dallas Heart Study) για να βρουν μια απάντηση. Βρήκαν μια μικρή ομάδα ατόμων — πολλοί από τους οποίους ήταν Αφροαμερικανοί — που έφεραν ένα ελαττωματικό αντίγραφο ενός γονιδίου που ονομάζεται PCSK9. Ο οργανισμός τους απομάκρυνε την LDL από το αίμα με ασυνήθιστη αποτελεσματικότητα, και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό: οι φορείς της ισχυρότερης παραλλαγής είχαν περίπου 28% χαμηλότερα επίπεδα LDL και περίπου 88% χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων σε σύγκριση με άτομα που δεν έφεραν τη μετάλλαξη.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΤECH & SCIENCE Μέχρι πόσα φλιτζάνια καφέ την ημέρα είναι ασφαλή για την καρδιά

Αυτό το εύρημα απέδειξε ότι η μείωση της LDL προλαμβάνει τις καρδιακές προσβολές και έδωσε στους φαρμακευτικούς οίκους έναν στόχο: να αντιγράψουν αυτό το γονίδιο. Κάθε φάρμακο για το PCSK9 που έχει κυκλοφορήσει έκτοτε — συμπεριλαμβανομένου του νέου enlicitide — μιμείται μια μετάλλαξη με την οποία απλώς γεννήθηκαν μερικοί άνθρωποι στο Ντάλας.

Εκατομμύρια Αμερικανοί εξακολουθούν να λαμβάνουν τα παλιά, δοκιμασμένα φάρμακα για τη μείωση της χοληστερόλης, τις στατίνες, και αυτά έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικά στη μείωση των καρδιακών παθήσεων για τους περισσότερους ανθρώπους. Όχι όμως για όλους: Μερικοί άνθρωποι δεν αντέχουν τους μυϊκούς πόνους, άλλοι τα παίρνουν πιστά και παρόλα αυτά δεν καταφέρνουν να μειώσουν την LDL τους αρκετά. Το enlicitide έχει σχεδιαστεί ακριβώς για αυτούς τους ανθρώπους. Αποτελεί ένα χάπι που μειώνει τη χοληστερόλη όσο και μια ένεση, αλλά χωρίς τη βελόνα, και ένα φάρμακο που τους γλιτώνει από τους μυϊκούς πόνους που προκαλούν οι στατίνες.

Η γονιδιακή επεξεργασία

Αν το χάπι είναι το σήμερα, η γονιδιακή επεξεργασία είναι το αύριο — και ίσως να είναι η απάντηση σε ένα πρόβλημα που κανένα χάπι δεν μπορεί να λύσει αξιόπιστα, δηλαδή να πειστούν οι άνθρωποι να συνεχίσουν να παίρνουν τα φάρμακά τους.

Περίπου οι μισοί ασθενείς που λαμβάνουν στατίνες σταματούν τη θεραπεία εντός ενός έτους, και ένα καθημερινό χάπι, όσο ισχυρό κι αν είναι, βοηθά μόνο όσους το παίρνουν πραγματικά. Αυτό απαιτεί λοιπόν μια λύση που δεν μπορείς να ξεχάσεις. Μια εταιρεία με την ονομασία Verve Therapeutics, που πλέον ανήκει στην Eli Lilly, δοκιμάζει μια θεραπεία που επιφέρει μια τροποποίηση ενός μόνο γράμματος στο γονίδιο PCSK9 στο ήπαρ — μία έγχυση, θεωρητικά για όλη τη ζωή. Στην πρώτη κλινική δοκιμή σε ανθρώπους, που δημοσιεύθηκε την άνοιξη στο New England Journal of Medicine, μια μόνο δόση μείωσε την LDL κατά 62 % και διατήρησε τα επίπεδα αυτά για περισσότερο από ένα έτος. Αντί για ένα χάπι που μιμείται τα αποτελέσματα της γενετικής μετάλλαξης που προστάτευε εκείνους τους ανθρώπους στο Ντάλας, η γονιδιακή επεξεργασία απλώς απενεργοποιεί το γονίδιο.

Όσο σημαντική και αν είναι, η χοληστερόλη δεν είναι το μόνο θέμα όσον αφορά τις καρδιακές παθήσεις. Υπάρχει το κάπνισμα, το οποίο μειώθηκε από περίπου το 40% των ενηλίκων στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1960 σε λιγότερο από 15% σήμερα, σώζοντας αμέτρητες αρτηρίες. Η υψηλή αρτηριακή πίεση μπορεί πλέον να διαγνωστεί έγκαιρα και να αντιμετωπιστεί με φθηνά γενόσημα χάπια.

Και μετά υπάρχουν τα φάρμακα GLP-1. Περισσότεροι από ένας στους δέκα ενήλικες στις ΗΠΑ δηλώνουν ότι λαμβάνουν επί του παρόντος κάποιο φάρμακο κατά της παχυσαρκίας, και ό,τι κι αν πιστεύει κανείς γι’ αυτά, συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση των καρδιακών παθήσεων. Σε μια μεγάλη κλινική δοκιμή, η σεμαγλουτίδη μείωσε τα καρδιαγγειακά επεισόδια κατά 20 %.

Τα προβλήματα

Το γεγονός ότι ένα φάρμακο όπως το enlicitide έχει αποδειχθεί ότι μειώνει μια εργαστηριακή τιμή δεν σημαίνει ότι έχει αποδειχθεί ακόμη ότι μειώνει τους θανάτους. Οι ενέσιμες μορφές αυτών των φαρμάκων μείωσαν τις καρδιακές προσβολές και τα εγκεφαλικά επεισόδια κατά περίπου 20 % σε μακροχρόνιες δοκιμές.

Ωστόσο, η μελέτη αποτελεσμάτων για το ίδιο το enlicitide δεν θα ολοκληρωθεί πριν από χρόνια.

Οι καρδιακές παθήσεις μεταβάλλονται επίσης. Η ίδια έρευνα που έδειξε μείωση των θανάτων από καρδιακή προσβολή κατά 89% διαπίστωσε ότι οι θάνατοι από άλλες καρδιακές παθήσεις — καρδιακή ανεπάρκεια, αρρυθμίες, υπέρταση — αυξήθηκαν κατά 81 % από το 1970, αν και, επειδή οι καρδιακές προσβολές σκότωναν πολλές φορές περισσότερους ανθρώπους, οι συνολικοί θάνατοι από καρδιακές παθήσεις εξακολούθησαν να μειώνονται κατά περίπου τα δύο τρίτα από το 1970. Μέρος αυτής της μεταβολής είναι, κατά παράδοξο τρόπο, αποτέλεσμα της επιτυχίας: άνθρωποι που θα μπορούσαν να είχαν πεθάνει από μια αρχική καρδιακή προσβολή ζουν πλέον αρκετά ώστε η καρδιά τους να φθαρεί με άλλους τρόπους. Και μέρος αυτού αποτελεί το αντίθετο της προόδου: καθώς το κάπνισμα και η χοληστερόλη μειώθηκαν, η παχυσαρκία αυξήθηκε σε περίπου 40% των ενηλίκων στις ΗΠΑ, οδηγώντας μαζί της τον διαβήτη και την υψηλή αρτηριακή πίεση.

Και μετά υπάρχει ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ιατρική, η πρόσβαση στο φάρμακο. Μια μείωση της χοληστερόλης κατά 60 % βοηθά μόνο όσους μπορούν πράγματι να προμηθευτούν το φάρμακο. Οι μισοί ασθενείς εγκαταλείπουν τις φθηνές στατίνες μέσα σε ένα χρόνο. Το enlicitide κοστίζει περίπου 300 δολάρια το μήνα, με αβέβαιη ασφαλιστική κάλυψη. Η γονιδιακή τροποποίηση, όποτε και αν καταστεί διαθέσιμη, σίγουρα θα κοστίζει πολύ περισσότερο και, αρχικά, θα είναι προσβάσιμη μόνο στους πιο σοβαρά πάσχοντες.

Με πληροφορίες από Vox