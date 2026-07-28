Θα μπορούσαμε να γνωρίζουμε αν ένας άλλος προηγμένος πολιτισμός ζούσε στη Γη πριν από εμάς;

Όταν ο αστροβιολόγος Άνταμ Φρανκ μπήκε στο γραφείο του επιστήμονα της NASA Γκάβιν Σμιντ, είχε να του θέσει αυτό που θεωρούσε την πιο παράξενη ερώτηση: βιώνουν οι εξωγήινοι την κλιματική αλλαγή; Ο Σμιντ δεν άργησε να τον ξεπεράσει σε παράξενες ερωτήσεις.

Ο Φρανκ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Ρότσεστερ που αναζητά σημάδια ζωής στο σύμπαν, ερευνούσε αν οι προηγμένοι πολιτισμοί θα προκαλούσαν αναπόφευκτα κλιματικές αλλαγές, ακριβώς όπως κάνουν οι άνθρωποι σήμερα. Εξετάζοντας άλλους πλανήτες, είπε στον Σμιντ εκείνη την ημέρα το 2017, «γιατί, φυσικά, γνωρίζουμε ότι δεν έχουν υπάρξει άλλοι πολιτισμοί στη Γη».

Ο Σμιντ τον διέκοψε αμέσως. «Πώς το ξέρεις αυτό;», ρώτησε.

Ήταν μια καθοριστική στιγμή, όπως είπε ο Φρανκ, και έδωσε το έναυσμα στους δύο επιστήμονες να ξεκινήσουν μια έρευνα. Αν ένας προηγμένος πολιτισμός είχε ζήσει στη Γη πριν από εκατομμύρια χρόνια, τροφοδοτούσε τον εαυτό του με ενέργεια και εξαφανίστηκε, θα το γνωρίζαμε; Θα είχαν αφήσει ίχνη της παρουσίας τους χαραγμένα στα αρχεία του πλανήτη μας;

Ονόμασαν την ιδέα «υπόθεση Silurian»- από το όνομα μιας φανταστικής, εξελιγμένης φυλής ερπετών της τηλεοπτικής σειράς «Doctor Who»- και δημοσίευσαν σχετική μελέτη το 2018.

Η Γη πριν από τον άνθρωπο

Πρόκειται για μια ιδέα που προκαλεί το μυαλό, η οποία όχι μόνο εξετάζει σε βάθος το παρελθόν της Γης, αλλά και κοιτάζει μακριά στο μέλλον της, καθώς οι άνθρωποι αλλάζουν το κλίμα ραγδαία και δραματικά με την καύση ορυκτών καυσίμων. «Είναι ένα πείραμα σκέψης, το οποίο όμως αποκαλύπτει την πιθανή ευπάθειά μας σε παγκόσμιο επίπεδο», δήλωσε η Κάθριν Χέιχο, επιστήμονας της ατμόσφαιρας στο Texas Tech University, η οποία δεν συμμετείχε στην έρευνα.

Η υπόθεση Silurian θέτει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την πορεία των προηγμένων πολιτισμών και το αν όλοι όσοι αξιοποιούν ενέργεια σε παγκόσμια κλίμακα είναι καταδικασμένοι να εξαντληθούν, ή αν υπάρχει η πιθανότητα να ζήσουν με βιώσιμο τρόπο και να επιβιώσουν για εκατομμύρια χρόνια.

«Όλα αυτά τα ερωτήματα σχετίζονται ακριβώς με τη στιγμή που βρισκόμαστε», είπε ο Φρανκ. «Οδηγούμε τον πλανήτη σε ένα νέο κλιματικό καθεστώς… ξέρουμε ότι αυτό είναι αλήθεια, έτσι δεν είναι; Κι όμως δεν κάνουμε τίποτα για να το αντιμετωπίσουμε».

Ο λόγος για τον οποίο ο Σμιντ σκεφτόταν τη δυνατότητα ύπαρξης προηγούμενων προηγμένων πολιτισμών στη Γη ήταν ένα γεγονός που συνέβη πολύ παλιά.

Περίπου 55 εκατομμύρια χρόνια πριν, τα κλιματικά δεδομένα του πλανήτη ξέφυγαν από τον έλεγχο. Οι παγκόσμιες θερμοκρασίες εκτοξεύτηκαν έως και 15 βαθμούς Φαρενάιτ και τα οικοσυστήματα κατέρρευσαν, καθώς τεράστιες ποσότητες άνθρακα που θερμαίνουν τον πλανήτη απελευθερώθηκαν στην ατμόσφαιρα.

Αυτή η περίοδος, η οποία παρατηρήθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1990, ενδέχεται να ήταν αποτέλεσμα μιας τεράστιας ηφαιστειακής έκρηξης ή, ίσως, μιας ξαφνικής απελευθέρωσης μεθανίου. Ωστόσο, το ακριβές αίτιο της εμφάνισής της παραμένει σε μεγάλο βαθμό μυστήριο. Αυτό που κέντρισε το ενδιαφέρον του Σμιντ ήταν οι ομοιότητες με τα τρέχοντα γεγονότα, καθώς οι άνθρωποι αυξάνουν τις θερμοκρασίες και προκαλούν μαζικές εξαφανίσεις ειδών.

Και δεν είναι η μόνη ανεξήγητη αλλαγή στα βάθη του παρελθόντος του πλανήτη που αντηχεί στο παρόν μας. Σε άλλες περιόδους οι ωκεανοί έχουν στερηθεί οξυγόνου και έχουν σημειωθεί απότομες αυξήσεις της θερμοκρασίας.

Το πιο πιθανό είναι ότι πρόκειται για φυσικά κλιματικά φαινόμενα, αλλά τι θα γινόταν αν δεν ήταν; Πώς θα το γνωρίζαμε; Στην έκθεσή τους, ο Φρανκ και ο Σμιντ εξετάζουν την αλυσίδα πιθανών στοιχείων που ενδέχεται να υπάρχουν και να υποστηρίζουν την ύπαρξη ενός προηγμένου πολιτισμού στο παρελθόν.

Όλα όσα θα έμεναν πίσω

Σήμερα, μόνο περίπου το 1% της επιφάνειας της Γης είναι αστικοποιημένο και δεν θα χρειαζόταν πολύς χρόνος για να εξαφανιστεί ό,τι έχουμε χτίσει. Όσο πιο πίσω στο χρόνο υπήρχε ένας υποθετικός πολιτισμός, τόσο πιο δύσκολο θα ήταν να βρεθούν άμεσα στοιχεία, όπως αντικείμενα.

Με την πάροδο εκατομμυρίων ετών, ο πλανήτης αναδιαμορφώνεται καθώς οι τεκτονικές πλάκες μετατοπίζονται, τα ηφαίστεια εκρήγνυνται και η ξηρά διαβρώνεται. Η παλαιότερη μεγάλης έκτασης περιοχή ξηράς της Γης είναι η έρημος Νεγκέβ στο νότιο Ισραήλ, ηλικίας περίπου 1,8 εκατομμυρίων ετών.

Τα επιφανειακά χαρακτηριστικά ενδέχεται να μην παρέχουν πολλά στοιχεία, οπότε οι επιστήμονες στράφηκαν στα απολιθώματα. Ωστόσο, ένα εξαιρετικά μικρό ποσοστό των ζωικών ειδών καταλήγει να γίνει απολίθωμα, ενώ ακόμη λιγότερα ανακαλύπτονται τελικά. Οι δεινόσαυροι περιπλανήθηκαν στη Γη για περίπου 180 εκατομμύρια χρόνια, αλλά έχουν ανακαλυφθεί μόνο μερικές χιλιάδες σχεδόν πλήρη απολιθώματα.

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Θα ήταν εύκολο να παραβλέψουμε έναν πολιτισμό που υπήρξε μόνο για 100.000 χρόνια, μια απλή αναλαμπή στην ιστορία των 400 εκατομμυρίων ετών της σύνθετης ζωής στον πλανήτη.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές εξέτασαν τα ίχνη που αφήνουν οι χημικές αλλαγές. Σκεφτείτε το Γκραντ Κάνιον, είπε ο Φρανκ, όπου μπορείτε να δείτε στρώματα το ένα μετά το άλλο που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές εποχές της Γης. «Κάθε ένα από αυτά τα στρώματα αποτελείται από θρυμματισμένο βράχο που διατηρεί τη μνήμη του πώς ήταν η χημεία της Γης τότε». Αν ένας προηγούμενος πολιτισμός είχε αλλάξει τη χημεία του πλανήτη — όπως έχουν κάνει οι άνθρωποι με την εκπομπή τεράστιων ποσοτήτων ρύπων άνθρακα- ίσως να υπάρχει κάποιο ίχνος.

Οι επιστήμονες εξέτασαν επίσης ποια άλλα στοιχεία ενδέχεται να αφήσουν πίσω τους οι άνθρωποι μετά το τέλος του πολιτισμού μας, όπως οι τεράστιες ποσότητες πλαστικών, καθώς και οι τεχνητές ορμόνες για τη γεωργία και οι ανθεκτικές χημικές ουσίες, οι οποίες δεν αποσυντίθενται στο περιβάλλον. Όλα αυτά ενδέχεται να εμφανιστούν σε μελλοντικά ιζήματα, πολλά εκατομμύρια χρόνια από τώρα. Το ίδιο ισχύει και για τα βαρέα μέταλλα.

Είναι πιθανή η ύπαρξη παλαιότερων προηγμένων πολιτισμών;

Ο σκοπός της μελέτης δεν ήταν να διαπιστωθεί αν η υπόθεση Silurian είναι σωστή, είπε ο Φρανκ. Αντίθετα,﻿ ήταν «να επισημάνουμε τα στοιχεία που θα έπρεπε να εξεταστούν με πολύ μεγαλύτερη ανάλυση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε ποτέ κάποιος πολιτισμός πριν από εμάς».

Τόσο ο Φρανκ όσο και ο Σμιντ βρίσκονται στην περίεργη θέση να έχουν γράψει μια μελέτη για μια θεωρία στην οποία κανένας από τους δύο δεν πιστεύει- απλώς λένε ότι δεν μπορούμε ακόμα να την αποκλείσουμε.

Κανείς δεν φαίνεται να έχει ανταποκριθεί στο κάλεσμα για μια πιο εμπεριστατωμένη έρευνα τα χρόνια που έχουν περάσει από τότε, αλλά ορισμένοι επιστήμονες έχουν θέσει ερωτήματα.

Ο Τζαν Ζαλασιέβιτς, γεωλόγος, παλαιοντολόγος και ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λέστερ στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ότι η υπόθεση Silurian είναι «μια υπέροχη και βαθιά προκλητική για τη σκέψη ιδέα». Ωστόσο, ο Σμιντ και ο Φρανκ υποτίμησαν το βαθμό στον οποίο οι σύγχρονοι άνθρωποι έχουν μεταμορφώσει τον πλανήτη, καθώς και «την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας απολίθωσης και το πόσο καλά διατηρεί την ιστορία των γεγονότων που έχουν συμβεί στον πλανήτη μας», πρόσθεσε.

Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την ύπαρξη ευφυών προ-ανθρώπινων κοινωνιών, δήλωσε ο Ζαλασιέβιτς. Όμως, μόλις χτιστούν πόλεις, τήκονται μέταλλα, κατασκευάζονται και απορρίπτονται πλαστικά- όλα αυτά θα αφήσουν ένα σαφές αποτύπωμα, είπε.

Ο Ζαλασιέβιτς δεν διστάζει να αποκλείσει την προηγούμενη ύπαρξη ενός πολιτισμού τόσο προηγμένου όσο αυτός στον οποίο ζούμε σήμερα- «που καταναλώνει τεράστια ποσά ενέργειας, μπορεί να χειραγωγεί και να κατασκευάζει και παράγει απόβλητα σε κολοσσιαίες ποσότητες».

Και αυτή είναι η ομορφιά της επιστήμης, είπε ο Φρανκ. «Δημοσιεύεις μια εργασία, και είναι σαν να λες: "Ουάου, αυτό είναι υπέροχο", και μετά έρχεται κάποιος και λέει: "Κάνεις λάθος"». Κάποιος άλλος μπορεί να βρει κάτι που να δείχνει προς μια διαφορετική κατεύθυνση, και τελικά, καθώς συσσωρεύονται τα ερευνητικά δεδομένα, θα διαμορφωθεί μια συναίνεση.

Με πληροφορίες από CNN