Τέσσερα χρόνια James Webb: 25 φωτογραφίες που άλλαξαν την εικόνα μας για το Σύμπαν

Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb συμπληρώνει τέσσερα χρόνια παρατηρήσεων, έχοντας ήδη αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε το Σύμπαν. Από μακρινούς γαλαξίες που σχηματίστηκαν λίγο μετά τη Μεγάλη Έκρηξη μέχρι πλανήτες του Ηλιακού Συστήματος, το τηλεσκόπιο έχει καταγράψει εικόνες με πρωτοφανή λεπτομέρεια.

Το James Webb, μια κοινή αποστολή της NASA, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας, κόστισε περίπου 10 δισ. δολάρια. Η επιστημονική του αξία είναι τεράστια, όμως πολλές από τις παρατηρήσεις του ξεχωρίζουν και ως εντυπωσιακά οπτικά έργα.

Τα όργανα του τηλεσκοπίου ανιχνεύουν κυρίως υπέρυθρη ακτινοβολία, επιτρέποντάς του να «βλέπει» μέσα από νέφη αερίου και σκόνης και να αποκαλύπτει περιοχές που παρέμεναν κρυμμένες από προηγούμενα τηλεσκόπια. Οι 25 εικόνες που ακολουθούν συνδυάζουν την επιστημονική ανακάλυψη με την ομορφιά του Διαστήματος.

Το James Webb πριν από την εκτόξευση

Facebook Twitter Το τηλεσκόπιο εικονίζεται διπλωμένο και έτοιμο να μεταφερθεί προς το διαστημικό κέντρο, αφού ολοκλήρωσε τις τελευταίες δοκιμές του τον Σεπτέμβριο του 2021. Διακρίνονται τα χαρακτηριστικά χρυσά εξαγωνικά τμήματα του κύριου κατόπτρου, τα οποία ξεδιπλώθηκαν μετά την εκτόξευση.

Ο γαλαξίας-φάντασμα Messier 74

Facebook Twitter Η εικόνα του Messier 74 αποτυπώνει με εντυπωσιακή καθαρότητα τους σπειροειδείς βραχίονες, τις λωρίδες κοσμικής σκόνης και τις περιοχές όπου γεννιούνται νέα άστρα. Το όργανο MIRI του James Webb χρησιμοποίησε μεσαία υπέρυθρα μήκη κύματος, αποκαλύπτοντας δομές που κρύβονται πίσω από το διαστρικό αέριο.

Οι Πυλώνες της Δημιουργίας

Facebook Twitter Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπία του Διαστήματος αποκαλύπτεται με πρωτοφανή λεπτομέρεια. Συνδυάζοντας δεδομένα από τα όργανα MIRI και NIRCam, το James Webb κατέγραψε τις τεράστιες στήλες αερίου και σκόνης, μέσα στις οποίες σχηματίζονται νέα άστρα.

Το Νεφέλωμα Ταραντούλα

Facebook Twitter Σε απόσταση περίπου 161.000 ετών φωτός από τη Γη, το Νεφέλωμα Ταραντούλα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και φωτεινότερες περιοχές δημιουργίας άστρων στην τοπική ομάδα γαλαξιών. Φιλοξενεί μερικά από τα θερμότερα και μεγαλύτερα άστρα που έχουν παρατηρηθεί.

Ο Δίας στο υπέρυθρο φως

Facebook Twitter Η NIRCam του James Webb κατέγραψε τον Δία με διαφορετικό τρόπο από τις συνηθισμένες φωτογραφίες του. Στην εικόνα διακρίνονται οι ζώνες νεφών, το πολικό σέλας και η Μεγάλη Ερυθρά Κηλίδα, η γιγάντια καταιγίδα που μαίνεται εδώ και αιώνες.

Ο Ουρανός και οι δακτύλιοί του

Facebook Twitter Οι αμυδροί δακτύλιοι του Ουρανού εμφανίζονται με εντυπωσιακή καθαρότητα, μαζί με το φωτεινό πολικό κάλυμμα του πλανήτη. Το τηλεσκόπιο κατέγραψε επίσης εννέα από τους 27 γνωστούς δορυφόρους του.

Ο Ποσειδώνας και τα νέφη μεθανίου

Facebook Twitter Η ευαισθησία του James Webb επέτρεψε να διακριθούν οι λεπτοί δακτύλιοι του Ποσειδώνα, φωτεινά νέφη πάγου μεθανίου και ορισμένοι από τους δορυφόρους του. Η εικόνα προσφέρει μια ασυνήθιστη όψη του πιο μακρινού πλανήτη του Ηλιακού Συστήματος.

Ο Κρόνος μέσα στο σκοτάδι

Facebook Twitter Στη φωτογραφία του Κρόνου, ο ίδιος ο πλανήτης εμφανίζεται ασυνήθιστα σκοτεινός, ενώ οι δακτύλιοί του λάμπουν έντονα στο υπέρυθρο φως. Οι μικρές φωτεινές κουκκίδες δίπλα του είναι μερικοί από τους πολυάριθμους δορυφόρους του.

Ο γαλαξίας-πούρο Messier 82

Facebook Twitter Ο Messier 82 βρίσκεται περίπου 12 εκατ. έτη φωτός από τη Γη και σχηματίζει νέα άστρα με ρυθμό πολλαπλάσιο από εκείνον του Γαλαξία μας. Το James Webb διείσδυσε μέσα από τα νέφη αερίου και σκόνης, αποκαλύπτοντας με πρωτοφανή σαφήνεια το εξαιρετικά ενεργό κέντρο του.

Το βαθύ πεδίο SMACS 0723

Facebook Twitter Μία από τις πρώτες έγχρωμες εικόνες του James Webb περιλαμβάνει χιλιάδες γαλαξίες, ορισμένοι από τους οποίους βρίσκονται σε απόσταση άνω των 13 δισ. ετών φωτός. Η λήψη χρειάστηκε συνολική έκθεση 12,5 ωρών και έδειξε πόσο βαθιά στο παρελθόν μπορεί να «κοιτάξει» το τηλεσκόπιο.

Το Νότιο Δακτυλιοειδές Νεφέλωμα

Facebook Twitter Το νεφέλωμα μοιάζει με τεράστιο κοσμικό μάτι και έχει διάμετρο περίπου μισό έτος φωτός. Στο κέντρο του βρίσκεται ένα άστρο που αποβάλλει τα εξωτερικά του στρώματα, δημιουργώντας τις φωτεινές ζώνες αερίου που το περιβάλλουν.

Το Κουιντέτο του Στεφάν

Facebook Twitter Πέντε γαλαξίες, σε απόσταση περίπου 290 εκατ. ετών φωτός, εμφανίζονται να αλληλεπιδρούν βαρυτικά σε μια εντυπωσιακή κοσμική σύγκρουση. Η τελική σύνθεση δημιουργήθηκε από περίπου 1.000 επιμέρους λήψεις του James Webb.

Το Νεφέλωμα της Τρόπιδος

Facebook Twitter Οι λεγόμενοι «κοσμικοί γκρεμοί» αποτελούνται από τεράστια νέφη αερίου και σκόνης, μέσα στα οποία γεννιούνται νέα άστρα. Η εικόνα έγινε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωτογραφίες των πρώτων παρατηρήσεων του τηλεσκοπίου.

Το νέφος Rho (r) Οφιούχου

Facebook Twitter Η πλησιέστερη στη Γη περιοχή σχηματισμού άστρων αποτυπώνεται γεμάτη πίδακες αερίου, νέφη σκόνης και νεογέννητα άστρα. Η φωτογραφία δόθηκε στη δημοσιότητα για την πρώτη επέτειο λειτουργίας του James Webb.

Το αστρικό σμήνος NGC 346

Facebook Twitter Σε απόσταση περίπου 200.000 ετών φωτός, το αστρικό σμήνος NGC 346 αποδείχθηκε ακόμη πιο πλούσιο σε υλικά απαραίτητα για τη δημιουργία άστρων και πλανητών απ’ όσο πίστευαν οι επιστήμονες. Η υψηλή ανάλυση του James Webb αποκάλυψε λεπτομέρειες που δεν ήταν ορατές σε παλαιότερες παρατηρήσεις.

Ο γαλαξίας Cartwheel

Facebook Twitter Ο γαλαξίας Cartwheel απέχει περίπου 500 εκατ. έτη φωτός και πήρε τη χαρακτηριστική μορφή του έπειτα από μια αρχαία σύγκρουση υψηλής ταχύτητας. Η πρόσκρουση προκάλεσε διαδοχικά κύματα σχηματισμού άστρων, δημιουργώντας τη φωτεινή δακτυλιοειδή δομή του.

Ο μακρινός γαλαξίας MoM-z14

Facebook Twitter Η μικρή και αχνή φωτεινή κηλίδα είναι ο πιο μακρινός γαλαξίας που έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα. Ο MoM-z14 υπήρχε μόλις 280 εκατ. χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη (Big Bang) και το φως του ταξίδευε περίπου 13,5 δισ. χρόνια μέχρι να φτάσει στο τηλεσκόπιο.

Το πεδίο JADES

Facebook Twitter Η εικόνα από το πρόγραμμα JWST Advanced Deep Extragalactic Survey περιλαμβάνει περίπου 45.000 γαλαξίες. Αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα της κλίμακας του Σύμπαντος και της ικανότητας του James Webb να καταγράφει τεράστιους αριθμούς μακρινών κοσμικών σωμάτων σε μία μόνο περιοχή του ουρανού.

Ο γαλαξίας NGC 3256

Facebook Twitter Ο NGC 3256 απέχει περισσότερα από 120 εκατ. έτη φωτός και σχηματίστηκε από τη σύγκρουση δύο παρόμοιων σπειροειδών γαλαξιών πριν από περίπου 500 εκατ. χρόνια. Οι μπλεγμένοι βραχίονες και οι φωτεινές περιοχές του αποτυπώνουν ακόμη τα ίχνη αυτής της κοσμικής αναμέτρησης.

Το Νεφέλωμα της Κόκκινης Αράχνης

Facebook Twitter Το Νεφέλωμα της Κόκκινης Αράχνης, γνωστό επίσημα ως NGC 6537, αποκαλύπτεται με πρωτοφανή λεπτομέρεια. Στο κέντρο της εικόνας διακρίνεται το άστρο που δημιούργησε το νεφέλωμα, περιβαλλόμενο από νέφη αερίου και σκόνης που σχηματίζουν τη χαρακτηριστική μορφή του.

Ο σπειροειδής γαλαξίας Messier 77

Facebook Twitter Ο Messier 77 βρίσκεται περίπου 45 εκατ. έτη φωτός από τη Γη και αποτελεί έναν από τους γνωστότερους ραβδωτούς σπειροειδείς γαλαξίες. Η εικόνα του James Webb αναδεικνύει τον φωτεινό πυρήνα του και τις περίπλοκες λωρίδες σκόνης που διατρέχουν τους βραχίονές του.

Ο γαλαξίας NGC 2090

Facebook Twitter Το James Webb επέστρεψε σε έναν από τους πρώτους στόχους του τηλεσκοπίου Hubble και τον κατέγραψε με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια. Τα δεδομένα των οργάνων NIRCam και MIRI βοήθησαν επίσης τους επιστήμονες να υπολογίσουν ότι ο NGC 2090 απέχει περίπου 40 εκατ. έτη φωτός από τη Γη.

Το αστρικό σμήνος Westerlund 1

Facebook Twitter Το Westerlund 1 βρίσκεται περίπου 12.000 έτη φωτός μακριά και φιλοξενεί μεγάλη ποικιλία άστρων. Οι χαρακτηριστικές ακτίνες γύρω από τα φωτεινότερα από αυτά δημιουργούνται από τον τρόπο με τον οποίο το φως διαθλάται στο εξαγωνικό κάτοπτρο του James Webb.

Ο γαλαξίας I Zwicky 18

Facebook Twitter Ο μικρός γαλαξίας I Zwicky 18 έχει γνωρίσει αλλεπάλληλες περιόδους έντονης δημιουργίας άστρων. Η εικόνα καταγράφει μια πυκνή, φωτεινή συγκέντρωση μέσα στο σκοτάδι, όπου μεγάλος αριθμός άστρων έχει σχηματιστεί σε σχετικά περιορισμένο χώρο.

Ο ακανόνιστος γαλαξίας NGC 6822