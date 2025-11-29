Τέλος τα fillers: Γιατί οι celebrities στρέφονται σε ενέσιμες θεραπείες από σπέρμα ψαριού

Η ιδέα ότι κάποιος μπορεί να κάνει ενέσιμες θεραπείες από σπέρμα ψαριού φαίνεται βγαλμένη από σενάριο επιστημονικής φαντασίας, όμως στο Χόλιγουν είναι μία νέα τάση που δείχνει να εδραιώνεται.

Το σπέρμα ορισμένων ψαριών περιέχει υψηλή συγκέντρωση πολυνουκλεοτιδίων, μαζί με θρεπτικά συστατικά. Αυτά τα πολυνουκλεοτίδια απομονώνονται και χρησιμοποιούνται σε ενέσιμες θεραπείες προσώπου, καθώς διεγείρουν την αναγέννηση των δερματικών κυττάρων, ενισχύουν την παραγωγή κολλαγόνου και βελτιώνουν την υφή και την ελαστικότητα του δέρματος.

Η 29χρονη Άμπι δοκίμασε τη νέα αυτή θεραπεία και μιλώντας στο BBC, ανέφερε πως «απλά θέλω να στοχεύσω τις προβληματικές περιοχές», ελπίζοντας να ανανεώσει και να κρατήσει υγιές το δέρμα της και να μειώσει σημάδια ακμής και κοκκινίλες.

Τα πολυνουκλεοτίδια γίνονται όλο και πιο δημοφιλή το τελευταίο διάστημα, με celebrities όπως η Charli XCX και μέλη της οικογένειας Καρντάσιαν να μιλούν ανοιχτά για τις θεραπείες τους. Χαρακτηρίζουν συγκεκριμένα τις συγκεκριμένες ενέσιμες θεραπείες ως τη «νέα γενιά βιταμινών για το δέρμα», που υπόσχονται φυσικό αποτέλεσμα αναζωογόνησης, γυρνώντας την πλάτη στα κλασικά fillers.

Μιλώντας επίσης στο BBC, η Suzanne Mansfield που εργάζεται σε μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της «αναγεννητικής αισθητικής» στη Βρετανία, τη Dermafocus, περιγράφει την εμπειρία αυτή ως «Benjamin Button moment».

Όπως χαρακτηριστικά εξηγεί, παρόλο που η απόλυτη νεότητα είναι κάτι το άπιαστο, τα πολυνουκλεοτίδια φαίνεται ότι βελτιώνουν την υγεία και την όψη του δέρματος, μειώνοντας λεπτές γραμμές και ουλές.

Ενέσιμες θεραπείες από σπέρμα ψαριού: Ποιο το κόστος και η διαδικασία

Κάθε συνεδρία ενέσιμης θεραπείας με πολυνουκλεοτίδια κοστίζει περίπου 200–500 λίρες. Οι ειδικοί συνιστούν έναν κύκλο τριών συνεδριών, με ανανέωση κάθε 6–9 μήνες, ώστε να διατηρούνται τα αποτελέσματα.

Αν και οι ενέσεις μπορεί να είναι επώδυνες, πολλοί ασθενείς, όπως η Άμπι, βλέπουν ορατή βελτίωση, κυρίως σε ευαίσθητες περιοχές, όπως κάτω από τα μάτια. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η μέθοδος είναι σχετικά νέα και ενδέχεται να εμφανιστούν παρενέργειες, όπως πρήξιμο, μώλωπες ή αλλεργικές αντιδράσεις.

Η δρ. Sophie Shotter από το British College of Aesthetic Medicine επισημαίνει ότι τα πολυνουκλεοτίδια μπορούν να προσφέρουν φυσικό αποτέλεσμα, αλλά δεν αποτελούν πανάκεια, καθώς κάθε δέρμα αντιδρά διαφορετικά στις θεραπείες.

«Δεν υπάρχει μία θεραπεία που να ταιριάζει σε όλους. Ο κάθε οργανισμός ανταποκρίνεται διαφορετικά», προειδοποιεί καταλήγοντας.

Με πληροφορίες από BBC