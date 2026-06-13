Τελικά είναι ωφέλιμο να σηκώνουμε βάρη;

Η προπόνηση με βάρη για 90 λεπτά έως δύο ώρες την εβδομάδα μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από πολυετείς μελέτες δείχνουν ότι η συστηματική προπόνηση αντίστασης ή με βάρη για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να μειώσει σημαντικά την πιθανότητα θανάτου από καρδιοπάθειες και εγκεφαλικό επεισόδιο.

Τα οφέλη περιλαμβάνουν επίσης μείωση του κινδύνου θανάτου από νευρολογικές παθήσεις.

Οι ειδικοί ανέφεραν ότι πρόκειται για ακόμη μία ένδειξη πως η προπόνηση με βάρη μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη ή την καθυστέρηση προβλημάτων υγείας και να μειώσει την πίεση στα ήδη επιβαρυμένα συστήματα υγείας.

Η Κέιτ Χόγκαρθ είναι μόλις 28 ετών, αλλά ήδη σκέφτεται τη διατήρηση της υγείας της σε μεγαλύτερη ηλικία. Ασχολείται με την προπόνηση με βάρη και απολαμβάνει την αυτοπεποίθηση που της προσφέρει, ενώ αναγνωρίζει και τα μακροπρόθεσμα οφέλη για την υγεία.

«Θέλω να είμαι ανεξάρτητη αργότερα στη ζωή μου. Υπάρχουν τόσες πολλές μελέτες που δείχνουν όλα τα οφέλη της προπόνησης με βάρη, για την καρδιαγγειακή υγεία, τους μυς, τα οστά και την ψυχική υγεία. Θέλω να μπορώ να ταξιδεύω στον κόσμο όταν θα είμαι στα 70, 80 και 90 μου και να μπορώ να σηκώνω τα εγγόνια μου και να παίζω μαζί τους - και αυτή η ανεξαρτησία είναι πολύ σημαντική για μένα», δήλωσε στο BBC.

Τα οφέλη της αερόβιας άσκησης - όπως το τζόκινγκ, η ποδηλασία ή η κολύμβηση - είναι ήδη καλά γνωστά.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας (NHS) αναφέρει ότι η τακτική αερόβια δραστηριότητα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιοπάθειας, εγκεφαλικού και διαβήτη τύπου 2, καθώς και να μειώσει το στρες και να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση.

Ωστόσο, λιγότερο σαφής ήταν μέχρι τώρα ο ρόλος της προπόνησης με βάρη στη μείωση του κινδύνου θανάτου. Αυτό αρχίζει να αλλάζει.

Προπόνηση με βάρη: Τι έδειξε η έρευνα

Ερευνητές που δημοσίευσαν μελέτη στο British Journal of Sports Medicine ανέλυσαν δεδομένα από τρεις μελέτες που περιλάμβαναν 147.374 άνδρες και γυναίκες σε βάθος 30 ετών.

Διαπίστωσαν ότι όσοι έκαναν σταθερά 90 λεπτά έως δύο ώρες προπόνησης με βάρη την εβδομάδα μείωσαν τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου από κάθε αιτία κατά 13%.

Ο κίνδυνος θανάτου από καρδιαγγειακά νοσήματα - όπως έμφραγμα ή εγκεφαλικό - ήταν χαμηλότερος κατά 19%. Για θανάτους από νευρολογικές παθήσεις - όπως η άνοια - η μείωση ήταν ακόμη μεγαλύτερη, στο 27%.

Οι ερευνητές κατέληξαν ότι τα «χαμηλότερα ρίσκα» παρατηρήθηκαν σε άτομα που συνδύαζαν υψηλά επίπεδα αερόβιας άσκησης και προπόνησης με βάρη.

Σε αυτή την πιο δραστήρια ομάδα, που έκανε πολλές ώρες αερόβιας άσκησης την εβδομάδα, ο κίνδυνος πρόωρου θανάτου από κάθε αιτία μειώθηκε έως και 58%.

Ωστόσο, οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι πάνω από δύο ώρες προπόνησης με βάρη την εβδομάδα δεν προσέφεραν ουσιαστικά επιπλέον οφέλη.

Η Μπεν Γουίλσον εργάζεται ως personal trainer στη Βόρεια Αγγλία και βλέπει στην πράξη τα οφέλη της προπόνησης με βάρη.

«Όταν προπονώ πελάτες, ειδικά γυναίκες, παρατηρώ ότι όταν έρχονται σε μένα έχουν προβλήματα με πόνους στις αρθρώσεις, χαμηλή ενέργεια ή μεταβολισμό, και συχνά αυξάνουν το βάρος τους. Η προπόνηση με βάρη βοηθά πραγματικά στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα, μειώνει τους πόνους στις αρθρώσεις και ενισχύει τα οστά. Νιώθουν πιο δυνατές, πιο ζωντανές και πιο ενεργητικές», εξηγεί.

Σύμφωνα με την ίδια, βοηθά επίσης και στην εγκεφαλική υγεία: «Εκτός από το ότι αισθάνονται πιο υγιείς και γεμάτοι ενέργεια, βλέπουν βελτίωση στη γνωστική λειτουργία. Μπορούν να συγκεντρώνονται καλύτερα στη δουλειά και η μνήμη τους βελτιώνεται».

Με πληροφορίες από BBC