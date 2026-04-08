Το Telegram φιλοξενεί εκτεταμένα δίκτυα παιδικής πορνογραφίας, σύμφωνα με έρευνα

Ένα εκτεταμένο δίκτυο σχεδόν 25.000 ατόμων διέδιδε μη συναινετικό σεξουαλικό υλικό και παιδική πορνογραφία σε Ισπανία και Ιταλία μέσω της εφαρμογής άμεσων μηνυμάτων Telegram, σύμφωνα με νέα έκθεση.

Το ευρωπαϊκό μη κερδοσκοπικό ινστιτούτο AI Forensics, που μελετά αλγορίθμους, εντόπισε ένα «οικοσύστημα κακοποίησης σε μεγάλη κλίμακα» αφού ανέλυσε 2,8 εκατ. μηνύματα σε 16 ομάδες μέσα σε έξι εβδομάδες.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι περισσότεροι χρήστες που διακινούν τέτοιο περιεχόμενο είναι νεαροί, ετεροφυλόφιλοι άνδρες, οι οποίοι μοιράζονται υλικό γυναικών που είναι σύντροφοι, πρώην σύντροφοι ή γνωστές τους. Το πιο ακραίο περιεχόμενο απεικονίζει παιδιά σε σενάρια αιμομιξίας και βιασμού.

Η έκθεση έρχεται μετά την υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαγόρευσης συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που «απογυμνώνουν» εικόνες - δηλαδή δημιουργούν ψεύτικες γυμνές εικόνες αφαιρώντας ψηφιακά τα ρούχα χωρίς συναίνεση.

Μία στις τρεις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποστεί σεξουαλική βία από την ηλικία των 15 ετών, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής βίας, σύμφωνα με το European Institute for Gender Equality.

Τι είδους περιεχόμενο διακινείται

Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι δράστες συχνά αντλούν το υλικό από ιδιωτικές συνομιλίες σε εφαρμογές όπως το Instagram και το WhatsApp.

Στη συνέχεια, το εμπορεύονται, χρεώνοντας έως και 50 ευρώ για πλήρη πρόσβαση σε κανάλια και αρχεία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επιβάλλεται και μηνιαία συνδρομή περίπου 5 ευρώ.

Σε αυτά τα κανάλια προωθούνται συχνά και bots «nudifying», ως εργαλεία για τη δημιουργία περισσότερου μη συναινετικού περιεχομένου.

«Αυτό επέτρεψε στους δράστες να αυξήσουν τον όγκο, την ταχύτητα και την ευκολία με την οποία διαπράττονται αυτές οι πράξεις», αναφέρει σχετική ανακοίνωση της AI Forensics.

Οι γυναίκες που εμφανίζονται στα βίντεο συχνά κατονομάζονται, επισημαίνονται και μπορούν να εντοπιστούν μέσω συνδέσμων προφίλ που κοινοποιούνται στα κανάλια του Telegram.

Το υλικό αυτό αναδιανέμεται στη συνέχεια σε άλλες πλατφόρμες, όπως το TikTok και το Instagram, ενώ το Reddit λειτουργεί ως «πύλη στρατολόγησης», διαδίδοντας συνδέσμους προς τα αρχικά κανάλια.

Συνολικά, το περιεχόμενο έφτασε σε περίπου 52.000 άτομα: 27.000 στην Ιταλία και 25.000 στην Ισπανία.

Η οργάνωση σημειώνει ότι το φαινόμενο δεν περιορίζεται από εθνικά σύνορα ή πλατφόρμες και αποτελεί «δομικό πρόβλημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που απαιτεί ευρωπαϊκή απάντηση».

«Ανεπαρκής» η εποπτεία του Telegram

Το Telegram φέρεται να έκλεισε ορισμένες από τις ομάδες που εντοπίστηκαν, όμως αυτές επανεμφανίστηκαν μέσα σε λίγες ώρες με τα ίδια ονόματα.

Η AI Forensics εκτιμά ότι οι πρακτικές εποπτείας της πλατφόρμας είναι «ανεπαρκείς» και προτείνει την ενίσχυση μηχανισμών αναφοράς και την αυστηρότερη εφαρμογή των κανόνων, ειδικά στο μοντέλο συνδρομών Premium που επιτρέπει την εμπορευματοποίηση τέτοιου περιεχομένου.

Η οργάνωση ζητά επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χαρακτηρίσει το Telegram ως «Πολύ Μεγάλη Διαδικτυακή Πλατφόρμα» (VLOP) στο πλαίσιο του Digital Services Act, που ρυθμίζει τη λογοδοσία και την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Αυτό θα σήμαινε αυστηρότερες υποχρεώσεις, όπως μεγαλύτερη διαφάνεια στους αλγορίθμους και αξιολόγηση κινδύνων για επιβλαβές περιεχόμενο.

Τον Φεβρουάριο, το Telegram υποστήριξε ότι έχει «σημαντικά λιγότερους» από 45 εκατ. χρήστες - το όριο για τον χαρακτηρισμό VLOP.

Η AI Forensics ζητά επίσης να συμπεριληφθούν διατάξεις στον ευρωπαϊκό κανονισμό για την τεχνητή νοημοσύνη που θα διευκολύνουν την αφαίρεση παιδικού πορνογραφικού και μη συναινετικού υλικού από τις πλατφόρμες.

Το Euronews Next επικοινώνησε με το Telegram για σχόλιο, χωρίς άμεση απάντηση.

Σύμφωνα με τους όρους χρήσης της πλατφόρμας, το περιεχόμενο παιδικής κακοποίησης και το μη συναινετικό υλικό απαγορεύονται. Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί εργαλεία εποπτείας με τεχνητή νοημοσύνη και ανθρώπινο προσωπικό, ενώ οι χρήστες μπορούν να αναφέρουν παραβιάσεις.

Το Telegram μπορεί να περιορίσει ή να αναστείλει λειτουργίες λογαριασμών, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να διαγράψει χρήστες, bots, αναρτήσεις, κανάλια και ομάδες.

