Τεχνητή νοημοσύνη: Startup σκοποεύει να εκδώσει 8.000 βιβλία με AI μέσα στο 2025

Συγγραφείς και εκδότες επικρίνουν μια startup που σχεδιάζει να εκδώσει έως και 8.000 βιβλία τον επόμενο χρόνο χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Η εταιρεία, Publisher Spines, θα χρεώνει τους συγγραφείς μεταξύ 1.200 και 5.000 δολαρίων για την επεξεργασία, τη διόρθωση, τη μορφοποίηση, τον σχεδιασμό και τη διανομή των βιβλίων τους με τη βοήθεια του AI.

Ο ανεξάρτητος εκδότης Canongate στη Μεγάλη Βρετανία είπε ότι «αυτοί δεν νοιάζονται για τη συγγραφή ή τα βιβλία», σε μια ανάρτηση στο Bluesky. Η Spines χρεώνει «αισιόδοξους επίδοξους συγγραφείς να αυτοματοποιήσουν τη διαδικασία για να πετάξουν το βιβλίο τους στον κόσμο, με τη λιγότερη δυνατή προσοχή, φροντίδα ή τέχνη».

THAT'S when capital perks up. Most days books aren't profitable enough to bother with. But then a new way to exploit people appears – and it's fully automatable! Now money starts circling, like a curious shark.