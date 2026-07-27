Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο Σαμ Άλτμαν αποκάλυψε τον μεγαλύτερο του φόβο για το AI

Ο Σαμ Άλτμαν, δήλωσε ότι μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες του για την τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι το αν θα γίνει υπερβολικά ισχυρή, αλλά το γεγονός ότι μια μόνο εταιρεία θα μπορούσε να ελέγχει αυτήν τη δύναμη.

Αυτή η τοποθέτηση έχει τη δική της σημασία καθώς έρχεται από τον CEO της OpenAI μιας από τις εταιρείες που ελέγχουν τα ισχυρότερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως. Παράλληλα, η OpenAI ακολουθεί κλειστή εμπορική πολιτική και όχι φιλοσοφία ανοιχτού κώδικα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μοιράζεται την τεχνολογία της.

Οι δηλώσεις του Άλτμαν έρχονται στην κατάλληλη χρονική στιγμή. Ακολουθούν μια έντονη συζήτηση που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα σε Silicon Valley και Ουάσινγκτον σχετικά με το βαθμό ορατότητας που πρέπει να έχει το ευρύ κοινό στην αρχιτεκτονική των κορυφαίων μοντέλων.

Υπέρμαχοι της λογικής ανοιχτού κώδικα οι μεγάλοι της τεχνολογιας

Η πρόσφατη κυκλοφορία του Kimi K3 της Moonshot AI, ενός ισχυρού κινεζικού μοντέλου ανοιχτού κώδικα, προκάλεσε αφενός εκκλήσεις από ορισμένους αξιωματούχους των ΗΠΑ για περιορισμό της πρόσβασης σε κινεζικά μοντέλα, αφετέρου προειδοποιήσεις από επενδυτές και ιδrυτές startups ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να αποδυναμώσει τον παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Το χάσμα επεκτείνεται πέρα από την πρόσβαση στα μοντέλα. Οι αμερικανικοί έλεγχοι εξαγωγών καθορίζουν ήδη ποιες χώρες και εταιρείες μπορούν να εξασφαλίσουν τους πιο προηγμένους ημιαγωγούς και υπολογιστική ισχύ, δίνοντας στην Ουάσινγκτον σημαντική επιρροή στο ποιος μπορεί να κατασκευάσει τεχνητή νοημοσύνη αιχμής.

Microsoft, Meta, Nvidia, OpenAI, Google και πολλές ακόμη κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας υπέγραψαν επιστολή με την οποία καλούν την Ουάσινγκτον να μην περιορίσει την τεχνητή νοημοσύνη ανοιχτού κώδικα.

«Κάθε φορά που η ανθρωπότητα θυσίασε την ελευθερία της για χάρη της ασφάλειας, υπέστη μακροπρόθεσμα ζημία», τόνισε ο Άλτμαν. «Θεμελιώδης στόχος μας είναι να δώσουμε αυτήν την τεχνολογία στα χέρια των πολιτών, να τους ενδυναμώσουμε και να αφήσουμε την κοινωνία να εκφράσει τις ιδέες της και να τη χρησιμοποιήσει όπως επιθυμεί».

Η Anthropic, ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής της OpenAI και αναμφισβήτητα η κορυφαία εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, ήταν το μόνο εργαστήριο τεχνολογίας αιχμής που ούτε υπέγραψε την επιστολή ούτε στήριξε δημόσια το περιεχόμενό της. Η εταιρεία είναι γνωστή για την πιο επιφυλακτική της στάση, υποστηρίζοντας ότι τα ολοένα και πιο ικανά μοντέλα απαιτούν ισχυρότερες δικλείδες ασφαλείας και αυστηρότερο έλεγχο.

Με πληροφορίες από Business Insider