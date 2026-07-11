Ταϊλάνδη: Ανακαλύφθηκε νέο είδος δεινόσαυρου - Είχε μήκος ίσο με ένα γήπεδο κρίκετ

Παλαιοντολόγοι στην Ταϊλάνδη αναφέρουν ότι ανακάλυψαν ένα νέο είδος δεινόσαυρου από απολιθώματα που βρέθηκαν στην επαρχία Καλασίν, στη βορειοανατολική περιοχή της χώρας.

Ο φυτοφάγος δεινόσαυρος, που ονομάστηκε Uragasaurus kalasinensis, εκτιμάται ότι έζησε πριν από περίπου 150 εκατομμύρια χρόνια.

Είχε έναν ασυνήθιστα μακρύ λαιμό και το μήκος του έφτανε τα 20 μέτρα — περίπου το μήκος ενός γηπέδου κρίκετ.

Ένα νέο είδος δεινόσαυρου ανακαλύφθηκε στην Ταϊλάνδη

Ο Δρ. Απιρούτ Νιλπαναπάν από το Πανεπιστήμιο Mahasarakham της Ταϊλάνδης, κύριος συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε στο BBC Thai ότι το δείγμα αποτελούσε μέρος μιας μεγάλης συλλογής απολιθωμάτων από μια τοποθεσία που εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2008, όταν ένας ντόπιος βρήκε θραύσματα που έμοιαζαν με φολίδες φιδιού.

Η τοποθεσία όπου έγινε η ανακάλυψη, το Φου Νόι, περιείχε μεγάλη ποικιλία απολιθωμάτων από την Ύστερη Ιουράσια περίοδο. Πάνω από το 90% των απολιθωμάτων που ανασκάφηκαν από την τοποθεσία ήταν από δεινόσαυρους.

Όταν η ερευνητική ομάδα πήγε να εξερευνήσει την τοποθεσία, βρήκε και άλλα απολιθώματα, όπως δόντια και οστά δεινοσαύρων.

Ωστόσο, το απολίθωμα που οδήγησε στην ανακάλυψη του νέου είδους ήταν ένας σπόνδυλος, ο οποίος παρουσίαζε διακριτικά χαρακτηριστικά.

Μια αξονική τομογραφία αποκάλυψε ότι ο δεινόσαυρος ανήκε στην οικογένεια των Mamenchisauridae των σαυρόποδων δεινοσαύρων, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από τους εξαιρετικά μακριούς λαιμούς τους, κάτι που πιθανώς τους βοηθούσε να φτάνουν σε βλάστηση σε διαφορετικά ύψη.

Ενώ τα περισσότερα απολιθώματα της οικογένειας των Mamenchisauridae έχουν βρεθεί στην Κίνα, η συγκεκριμένη ανακάλυψη είναι η πρώτη του είδους της στην Ταϊλάνδη.

Τα μοναδικά χαρακτηριστικά του δεινόσαυρου

Η σάρωση αποκάλυψε επίσης μοναδικά χαρακτηριστικά, μεταξύ των οποίων μια διάταξη σε σχήμα Υ των οστών στήριξης.

Ο Νιλπαναπάν δήλωσε στο BBC Thai ότι τα χαρακτηριστικά αυτά ήταν «διαφορετικά από οποιονδήποτε άλλο δεινόσαυρο στον κόσμο... Αυτό είναι που τον ξεχωρίζει».

Είπε ότι έσπασε τον υπολογιστή του όταν συνειδητοποίησε ότι είχαν ανακαλύψει ένα νέο είδος, προσθέτοντας ότι ένιωθε ταυτόχρονα «ενθουσιασμένος και ανακουφισμένος».

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Τον Μάιο, αποκαλύφθηκε ότι ένας διαφορετικός τύπος φυτοφάγου δεινόσαυρου με μακρύ λαιμό — ο «nagatitan» — είχε ταυτοποιηθεί από επιστήμονες από απομεινάρια που ανασκάφηκαν στην Ταϊλάνδη.

Ο «nagatitan» είναι ο μεγαλύτερος δεινόσαυρος που έχει βρεθεί ποτέ στη Νοτιοανατολική Ασία, με βάρος 27 τόνους — όσο εννέα ενήλικες ασιατικοί ελέφαντες — και μήκος 27 μέτρα.

Με πληροφορίες από BBC