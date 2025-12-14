Τα σολάριουμ τριπλασιάζουν τον κίνδυνο για καρκίνο του δέρματος, σύμφωνα με έρευνα

Νέα μελέτη επιβεβαιώνει ότι η χρήση σολάριουμ συνδέεται άμεσα με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του δέρματος, με τους ειδικούς να προειδοποιούν όσους σκόπευαν, να μην τα χρησιμοποιήσουν.

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science Advances, δείχνει ότι όσοι κάνουν χρήση τεχνητού μαυρίσματος έχουν σχεδόν τριπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν μελάνωμα, την πιο θανατηφόρα μορφή καρκίνου του δέρματος.

Παράλληλα, είναι η πρώτη φορά που οι επιστήμονες καταγράφουν με ακρίβεια τον μηχανισμό μέσω του οποίου τα σολάριουμ προκαλούν μεταλλάξεις στο DNA των δερματικών κυττάρων.

Σολάριουμ και καρκίνος του δέρματος: Πού βασίστηκε η έρευνα

Η μελέτη βασίστηκε σε ανάλυση ιατρικών δεδομένων 3.000 ατόμων που είχαν χρησιμοποιήσει σολάριουμ, σε σύγκριση με άτομα αντίστοιχης ηλικίας που δεν είχαν εκτεθεί σε τεχνητή υπεριώδη ακτινοβολία. Το μελάνωμα διαγνώστηκε στο 5% των χρηστών σολάριουμ, έναντι μόλις 2% της ομάδας ελέγχου. Αφού λήφθηκαν υπόψη παράγοντες όπως ηλικία, ιστορικό ηλιακών εγκαυμάτων και οικογενειακό ιστορικό, οι ερευνητές κατέληξαν ότι ο κίνδυνος είναι περίπου 2,9 φορές υψηλότερος.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι τα μελανώματα σε χρήστες σολάριουμ εμφανίζονται συχνά σε σημεία του σώματος που κανονικά δεν εκτίθενται στον ήλιο, όπως η μέση ή οι γλουτοί. Η γενετική ανάλυση βιοψιών έδειξε ότι τα κύτταρα των χρηστών σολάριουμ είχαν σχεδόν διπλάσιες μεταλλάξεις σε σύγκριση με όσους δεν είχαν κάνει τεχνητό μαύρισμα.

«Αν το δέρμα έχει ήδη υποστεί σημαντική βλάβη, δεν χρειάζεται πολύ επιπλέον για να οδηγηθεί σε μελάνωμα», εξηγεί ο δερματολόγος και επικεφαλής της έρευνας, Πέντραμ Γκεράμι από το Πανεπιστήμιο Northwestern. Όπως σημειώνει, άτομα 30 και 40 ετών που έκαναν σολάριουμ παρουσίαζαν περισσότερες γενετικές αλλοιώσεις από ανθρώπους άνω των 70 που δεν είχαν χρησιμοποιήσει ποτέ τεχνητό μαύρισμα.

Σολάριουμ και καρκίνος του δέρματος: Τα στοιχεία ΠΟΥ

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, πάνω από το 80% των συχνότερων μελανωμάτων προκαλούνται από υπεριώδη ακτινοβολία, είτε από τον ήλιο είτε από σολάριουμ. Το 2022, το μελάνωμα στοίχισε τη ζωή σε σχεδόν 60.000 ανθρώπους παγκοσμίως, με τον ΠΟΥ να κατατάσσει τα σολάριουμ στην ίδια κατηγορία καρκινογόνου κινδύνου με το κάπνισμα και τον αμίαντο.

Ορισμένες χώρες, όπως η Αυστραλία και η Βραζιλία, έχουν προχωρήσει σε πλήρη απαγόρευση των σολάριουμ, ενώ σε άλλες -μεταξύ αυτών η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο- απαγορεύεται η χρήση τους από ανηλίκους. Στις ΗΠΑ, η νομοθεσία διαφέρει από πολιτεία σε πολιτεία.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι τουλάχιστον η καθολική απαγόρευση για ανηλίκους είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου τα social media προβάλλουν έντονα το μαυρισμένο δέρμα ως τάση. Η προειδοποίηση είναι ξεκάθαρη: για όσους θέλουν απλώς «χρώμα», οι αυτομαυριστικές λοσιόν και τα spray αποτελούν μια ασφαλέστερη εναλλακτική - χωρίς το ρίσκο για την υγεία.

Με πληροφορίες από AFP News Agency