Τα social media βάζουν «στοπ» στην συγκέντρωση των παιδιών - Τι αποκαλύπτει μελέτη

Η αυξημένη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) από τα παιδιά βλάπτει τα επίπεδα συγκέντρωσής τους και μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση των περιπτώσεων διαταραχής ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, σύμφωνα με μια μελέτη.

Η έκθεση παρακολούθησε την ανάπτυξη περισσότερων από 8.300 παιδιών ηλικίας 10 έως 14 ετών που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και συνέδεσε τη χρήση των κοινωνικών μέσων με «αυξημένα συμπτώματα απροσεξίας».

Αποκαλυπτική η έρευνα για τα social media

Ερευνητές του Ινστιτούτου Karolinska στη Σουηδία και του Πανεπιστημίου Υγείας και Επιστημών του Όρεγκον στις ΗΠΑ διαπίστωσαν ότι τα παιδιά περνούσαν κατά μέσο όρο 2,3 ώρες την ημέρα βλέποντας τηλεόραση ή βίντεο στο διαδίκτυο, 1,4 ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 1,5 ώρες παίζοντας βιντεοπαιχνίδια.

Δεν βρέθηκε καμία σχέση μεταξύ των συμπτωμάτων που σχετίζονται με την ADHD – όπως η εύκολη απόσπαση της προσοχής – και το παιχνίδι βιντεοπαιχνιδιών ή την παρακολούθηση τηλεόρασης και YouTube. Ωστόσο, η μελέτη διαπίστωσε ότι η χρήση των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης για μεγάλο χρονικό διάστημα συσχετίζεται με αύξηση των συμπτωμάτων απροσεξίας στα παιδιά.

«Εντοπίσαμε μια συσχέτιση μεταξύ της χρήσης των κοινωνικών μέσων και της αύξησης των συμπτωμάτων απροσεξίας, η οποία ερμηνεύεται εδώ ως πιθανή αιτιώδης επίδραση», αναφέρει η μελέτη. «Αν και η επίδραση είναι μικρή σε ατομικό επίπεδο, θα μπορούσε να έχει σημαντικές συνέπειες αν η συμπεριφορά αλλάξει σε επίπεδο πληθυσμού. Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η χρήση των κοινωνικών μέσων μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της συχνότητας των διαγνώσεων ADHD».

Ο Τόρκελ Κλίνγκμπεργκ, καθηγητής γνωστικής νευροεπιστήμης στο Ινστιτούτο Karolinska, δήλωσε: «Η μελέτη μας υποδηλώνει ότι είναι συγκεκριμένα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επηρεάζουν την ικανότητα συγκέντρωσης των παιδιών. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνεπάγονται συνεχείς περισπασμούς με τη μορφή μηνυμάτων και ειδοποιήσεων, και η απλή σκέψη του αν έχει φτάσει κάποιο μήνυμα μπορεί να λειτουργήσει ως ψυχικός περισπασμός. Αυτό επηρεάζει την ικανότητα συγκέντρωσης και θα μπορούσε να εξηγήσει τη συσχέτιση».

Η μελέτη διαπίστωσε ότι η σύνδεση με την ADHD δεν επηρεάστηκε από το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο ή τη γενετική προδιάθεση για την πάθηση. Ο Κλίνγκμπεργκ πρόσθεσε ότι η αυξημένη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να εξηγήσει εν μέρει την αύξηση των διαγνώσεων ADHD. Η επικράτησή της μεταξύ των παιδιών έχει αυξηθεί από 9,5% το 2003-07 σε 11,3% το 2020-22, σύμφωνα με την εθνική έρευνα των ΗΠΑ για την υγεία των παιδιών.

Αύξηση στην χρήση παρατηρείται και στις μικρότερες ηλικίες

Οι ερευνητές τόνισαν ότι τα αποτελέσματα δεν υποδηλώνουν ότι όλα τα παιδιά που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναπτύσσουν προβλήματα συγκέντρωσης. Ωστόσο, επισήμαναν την αυξημένη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά καθώς μεγαλώνουν και το γεγονός ότι τα παιδιά χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολύ πριν συμπληρώσουν τα 13 έτη, που είναι η ελάχιστη ηλικία για εφαρμογές όπως το TikTok και το Instagram.

Η έκθεση αναφέρει: «Αυτή η πρόωρη και αυξανόμενη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης υπογραμμίζει την ανάγκη για αυστηρότερη επαλήθευση της ηλικίας και σαφέστερες οδηγίες για τις εταιρείες τεχνολογίας».

Η μελέτη διαπίστωσε μια σταθερή αύξηση στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από περίπου 30 λεπτά την ημέρα στην ηλικία των εννέα ετών σε δυόμισι ώρες την ημέρα στην ηλικία των 13 ετών. Τα παιδιά συμμετείχαν στη μελέτη σε ηλικία εννέα και δέκα ετών μεταξύ 2016 και 2018. Η μελέτη θα δημοσιευτεί στο περιοδικό Pediatrics Open Science.

Με πληροφορίες από τον Guardian