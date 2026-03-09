Τα «ψυχαγωγικά» ναρκωτικά μπορεί να υπερδιπλασιάζουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου

Τα «ψυχαγωγικά» ναρκωτικά μπορούν να διπλασιάσουν ή και να υπερδιπλασιάσουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, με ορισμένες από τις πιο ανησυχητικές επιπτώσεις να παρατηρούνται κυρίως στους νέους, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Οι επιστήμονες ανέλυσαν ιατρικά δεδομένα από περισσότερα από 100 εκατομμύρια ανθρώπους και διαπίστωσαν ότι ο κίνδυνος εγκεφαλικού ήταν:

122% υψηλότερος για τους χρήστες αμφεταμίνης

96% υψηλότερος για τους χρήστες κοκαΐνης σε σύγκριση με όσους δεν χρησιμοποιούσαν ναρκωτικά.

Οι χρήστες κάνναβης διατρέχουν επίσης κίνδυνο, καθώς υποφέρουν από 37% περισσότερα εγκεφαλικά επεισόδια σε σύγκριση με τους μη χρήστες, σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, αν και οι ερευνητές δεν βρήκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα οπιοειδή αυξάνουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου.

Η αύξηση των εγκεφαλικών που παρατηρήθηκε σε σχέση με κάποια ναρκωτικά δεν περιοριζόταν μόνο στους μεγαλύτερους σε ηλικία. Όταν οι ερευνητές επικεντρώθηκαν σε άτομα κάτω των 55 ετών, παρατήρησαν σχεδόν τριπλασιασμό του κινδύνου εγκεφαλικού στους χρήστες αμφεταμίνης. Ο πρόσθετος κίνδυνος από την κάνναβη ήταν πιο μετριοπαθής, 14% στην ίδια ηλικιακή ομάδα, ενώ ο κίνδυνος από την κοκαΐνη παρέμεινε σχεδόν ίδιος, 97%.

Η Δρ Meghan Ritson, ερευνήτρια στο University of Cambridge και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε: «Η χρήση παράνομων ναρκωτικών είναι ένας αποτρέψιμος παράγοντας κινδύνου για εγκεφαλικό, αλλά δεν ξέρω αν οι νέοι αντιλαμβάνονται πόσο υψηλός είναι ο κίνδυνος. Αυτή είναι η πρώτη ανακάλυψη που δείχνει πόσο διαφορετικά οι διαταραχές χρήσης ουσιών μπορούν πραγματικά να επηρεάσουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού.»

Τα εγκεφαλικά συμβαίνουν όταν αιμοφόρα αγγεία στον εγκέφαλο βουλώνουν ή σπάνε, διαταράσσοντας την παροχή αίματος στα εγκεφαλικά κύτταρα, με αποτέλεσμα αυτά να πεθάνουν. Το εγκεφαλικό είναι η τρίτη αιτία θανάτου και αναπηρίας παγκοσμίως, προκαλώντας περισσότερους από 7 εκατομμύρια θανάτους ετησίως. Εκατομμύρια ακόμα μένουν με μόνιμες αναπηρίες, από παράλυση έως προβλήματα ομιλίας και γνωστικής λειτουργίας.

Οι ερευνητές συνέλεξαν δεδομένα από 32 μελέτες σχετικά με εγκεφαλικά και ψυχαγωγικά ναρκωτικά, με συμμετοχή περισσότερων από 100 εκατομμυρίων ανθρώπων, για να δουν ποιες ουσίες σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο. Η ανασκόπηση αποκάλυψε συνδέσεις, αλλά δεν μπορούσε να αποδείξει ότι τα ναρκωτικά ήταν η αιτία: οι χρήστες μπορεί απλώς να είναι πιο επιρρεπείς σε εγκεφαλικά για άλλους λόγους, όπως χειρότερη γενική υγεία.

Με ποιους τρόπους οδηγούν τα ναρκωτικά σε εγκεφαλικό;

Τα ναρκωτικά φαίνεται να αυξάνουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού με πολλούς τρόπους:

Οι αμφεταμίνες και η κοκαΐνη μπορούν να ανεβάσουν πολύ την αρτηριακή πίεση, αλλά και να συστέλλουν τα αγγεία του εγκεφάλου, αυξάνοντας τον κίνδυνο τόσο αιμορραγιών όσο και φραγμάτων.

Η κοκαΐνη επίσης φαίνεται να επιταχύνει την αθηροσκλήρωση, όπου χοληστερόλη, λίπος και άλλες ουσίες συσσωρεύονται στις αρτηρίες, τις σκληραίνουν και τις στενεύουν.

Η κάνναβη συστέλλει επίσης τα αγγεία και μπορεί να επιδεινώσει το πρόβλημα ενθαρρύνοντας τη δημιουργία θρόμβων.

Τα ευρήματα προκαλούν ανησυχία καθώς η παγκόσμια χρήση «ψυχαγωγικών» ναρκωτικών έχει αυξηθεί την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, περίπου 300 εκατομμύρια άνθρωποι καταναλώνουν παράνομα ναρκωτικά τακτικά, με 228 εκατομμύρια να χρησιμοποιούν κάνναβη, 30 εκατομμύρια αμφεταμίνες και 23 εκατομμύρια κοκαΐνη.

Η Juliet Bouverie, διευθύνουσα σύμβουλος της Stroke Association, δήλωσε: «Αυτές οι ουσίες βάζουν το καρδιαγγειακό σύστημα υπό τεράστια πίεση, οδηγώντας σε αυξημένη πήξη του αίματος, στένωση των αγγείων και βλάβη του κυκλοφορικού – όλα αυτά μπορούν να προκαλέσουν εγκεφαλικό. Η τακτική χρήση κοκαΐνης μπορεί επίσης να προκαλέσει υψηλή αρτηριακή πίεση, που είναι η αιτία περίπου του μισού των εγκεφαλικών.»

«Περισσότεροι άνθρωποι όλων των ηλικιών υποφέρουν από εγκεφαλικά, με αποτέλεσμα 240 άτομα κάθε μέρα να μένουν με μόνιμες αναπηρίες – και παρόλα αυτά, 9 στα 10 εγκεφαλικά είναι αποτρέψιμα. Συνιστούμε έντονα στους ανθρώπους να ακολουθούν απλά βήματα για έναν υγιεινό τρόπο ζωής και να μειώσουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού, όπως: ισορροπημένη διατροφή, περιορισμό αλκοόλ, τακτική άσκηση, και αποφυγή καπνίσματος, vaping ή παράνομων ναρκωτικών.»

Με πληροφορίες από Guardian