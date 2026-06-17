Τα προβιοτικά ίσως βοηθούν στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης και του άγχους στους ηλικιωμένους

Η βελτίωση της υγείας του εντέρου θα μπορούσε να συμβάλει και στη βελτίωση της ψυχικής υγείας, σύμφωνα με νέα πιλοτική κλινική μελέτη που εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στα προβιοτικά και την κατάθλιψη στους ηλικιωμένους.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η καθημερινή λήψη προβιοτικών, σε συνδυασμό με τη συνήθη αντικαταθλιπτική αγωγή που έχει συνταγογραφηθεί, μπορεί να προσφέρει επιπλέον οφέλη σε άτομα τρίτης ηλικίας που πάσχουν από κατάθλιψη.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of the American Geriatrics Society, διαπίστωσε ότι ηλικιωμένοι με, μέτριας βαρύτητας, καταθλιπτικά επεισόδια, οι οποίοι λάμβαναν καθημερινά προβιοτικό συμπλήρωμα παρουσίασαν ελαφρώς μεγαλύτερη βελτίωση στα συμπτώματα κατάθλιψης και άγχους σε σύγκριση με όσους έλαβαν φάρμακο τύπου placebo.

A small clinical trial suggests that probiotics may offer a surprising mental health boost for older adults with depression. Seniors who took a daily probiotic alongside their regular antidepressant treatment experienced slightly greater improvements in dehttps://t.co/SghkYUFkbQ — Michael W. Deem (@Michael_W_Deem) June 17, 2026

Προβιοτικά: Η σύνδεση εντέρου και εγκεφάλου

Αξίζει να ειπωθεί πως τα τελευταία χρόνια οι επιστήμονες μελετούν όλο και περισσότερο τη λεγόμενη «σύνδεση εντέρου-εγκεφάλου», δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο το μικροβίωμα του εντέρου μπορεί να επηρεάζει τη διάθεση, τη συμπεριφορά και τη συνολική ψυχική υγεία.

Τα τρισεκατομμύρια μικροοργανισμών που ζουν στο ανθρώπινο πεπτικό σύστημα, φαίνεται να επικοινωνούν με τον εγκέφαλο μέσω πολύπλοκων βιολογικών μηχανισμών.

Τα προβιοτικά, γνωστά και ως «καλά βακτήρια», βοηθούν στη διατήρηση της ισορροπίας του μικροβιώματος και γι' αυτό οι ερευνητές εξετάζουν αν μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά στις υπάρχουσες θεραπείες για την κατάθλιψη και το άγχος.

Πώς έγινε η έρευνα για τα προβιοτικά και την κατάθλιψη

Στην πιλοτική μελέτη συμμετείχαν 58 άτομα στην Ινδία, ηλικίας άνω των 60 ετών, τα οποία είχαν διαγνωστεί με μέτρια κατάθλιψη. Όλοι οι συμμετέχοντες συνέχισαν να λαμβάνουν τη συνήθη αντικαταθλιπτική τους αγωγή.

Οι εθελοντές χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες. Η πρώτη λάμβανε καθημερινά προβιοτικό συμπλήρωμα, ενώ η δεύτερη placebo, για διάστημα 12 εβδομάδων. Οι ερευνητές συνέχισαν να παρακολουθούν τους συμμετέχοντες για ακόμη 12 εβδομάδες προκειμένου να αξιολογήσουν τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

Και οι δύο ομάδες παρουσίασαν σημαντική βελτίωση κατά τη διάρκεια της μελέτης, ωστόσο η ομάδα που έλαβε προβιοτικά εμφάνισε μεγαλύτερη μείωση στα συμπτώματα κατάθλιψης και άγχους.

Για να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν αναγνωρισμένες ψυχομετρικές κλίμακες για τη μέτρηση των συμπτωμάτων κατάθλιψης και άγχους. Παράλληλα, εξέτασαν τα επίπεδα μιας πρωτεΐνης που ονομάζεται νευροτρόφικος παράγοντας «BDNF» (Brain-Derived Neurotrophic Factor), η οποία σχετίζεται με την ανάπτυξη, τη συντήρηση και την επιβίωση των νευρικών κυττάρων και μελετάται συχνά στην έρευνα για τις ψυχικές διαταραχές.

Οι επιστήμονες ανέλυσαν επίσης τη σύνθεση των βακτηρίων του εντέρου μέσω δειγμάτων κοπράνων, ώστε να παρακολουθήσουν πιθανές αλλαγές στο μικροβίωμα των συμμετεχόντων.

Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι τα προβιοτικά συνέβαλαν στη βελτίωση των συμπτωμάτων. Ωστόσο, δεν διαπιστώθηκαν σαφείς διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων όσον αφορά τη συνολική ποιότητα ζωής.

Κατάθλιψη: Χρειάζονται μεγαλύτερες μελέτες

Οι ερευνητές τονίζουν ότι πρόκειται για μια μικρή πιλοτική μελέτη και ότι τα αποτελέσματα θα πρέπει να θεωρηθούν προκαταρκτικά. Μεγαλύτερες κλινικές δοκιμές θα χρειαστούν για να διαπιστωθεί πόσο σημαντικό είναι το όφελος των προβιοτικών, ποιοι ασθενείς ανταποκρίνονται καλύτερα και αν τα ευρήματα μπορούν να επιβεβαιωθούν σε ευρύτερους πληθυσμούς.

Παρά τους περιορισμούς, η έρευνα ενισχύει την υπόθεση ότι τα προβιοτικά θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια ασφαλή συμπληρωματική παρέμβαση στη θεραπεία της κατάθλιψης.

«Τα αποτελέσματα της μελέτης μας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Σχεδιάζουμε ήδη μια μεγαλύτερη κλινική δοκιμή για να επιβεβαιώσουμε τα ευρήματα», δήλωσε ο δρ Σαϊμπάλ Ντας του Εθνικού Ινστιτούτου Έρευνας Βακτηριακών Λοιμώξεων του Ινδικού Συμβουλίου Ιατρικής Έρευνας στην Καλκούτα.

Από την πλευρά του, ο νευρολόγος, Αμπιναμπά Γκος από το Tata Medical Center της Καλκούτας σημείωσε ότι στόχος του είναι η ανάπτυξη οικονομικά προσιτών λύσεων υγείας, που θα μπορούν να ωφελήσουν μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα ευρήματα δεν σημαίνουν πως τα προβιοτικά μπορούν να αντικαταστήσουν τη θεραπεία -μέσω αγωγής ή ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας- της κατάθλιψης. Ωστόσο, ενδέχεται στο μέλλον να αποτελέσουν ένα χρήσιμο συμπληρωματικό εργαλείο στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης και του άγχους στους ηλικιωμένους.

Με πληροφορίες από Wiley