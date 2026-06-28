Τα οφέλη του ηλιοβασιλέματος στο μυαλό και το σώμα μας

Νέα επιστημονικά δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι η παρατήρηση, έστω και για λίγη ώρα, του ηλιοβασιλέματος συμβάλει στην ψυχική και σωματική υγεία του ανθρώπου.

Πρόσφατες έρευνες ψυχολογίας διευκρινίζουν πως η παρακολούθηση του ηλιοβασίλεματος αποτελεί τον πιο αξιόπιστο παράγοντα πρόκλησης δέους στη φύση. Το συναίσθημα αυτό, που ορίζεται ως η ανθρώπινη αντίδραση μπροστά σε κάτι απέραντο και συγκλονιστικό, επιφέρει άμεση μετατόπιση της προοπτικής στον ανθρώπινο εγκέφαλο.

Μεταξύ άλλων, βοηθά στη διακοπή της υπερανάλυσης, όπως έχει καθιερωθεί το overthinking. Ενδεικτικά, το δέος αποσπά βίαια την προσοχή από τα καθημερινά προβλήματα, σπάζοντας τους τοξικούς κύκλους αρνητικών σκέψεων.

The health wonders of watching the sunset...https://t.co/EYhjHV9aqp — LGBTI Rights 🇮🇪32 (@RightsLGBTI) June 28, 2026

Το ηλιοβασίλεμα και η επιρροή του στον κιρκάδιο ρυθμό

Όπως επισημαίνει σχετικά το BBC, επικαλούμενο τις σχετικές έρευνες, το ηλιοβασίλεμα σχετίζεται και με την αίσθηση του «μικρού εαυτού», αλλά όχι με την αρνητική διάστασή του. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι μπροστά στο μεγαλείο του ουρανού, οι προσωπικές μας ανησυχίες αρχίζουν να φαντάζουν ασήμαντες, γεγονός που μειώνει δραστικά τα συμπτώματα του άγχους και της κατάθλιψης.

Εν τω μεταξύ, έχουν παρατηρηθεί οφέλη και στον κιρκάδιο ρυθμό, το λεγόμενο «βιολογικό ρολόι» του ανθρώπου. Ειδικότερα, η βιολογία αποδεικνύει ότι ο ανθρώπινος οργανισμός είναι γενετικά σχεδιασμένος να χρησιμοποιεί την ανατολή και το ηλιοβασίλεμα ως «στηρίγματα» της ημέρας για τη ρύθμιση του εσωτερικού του ρολογιού.

Οι απαλές, διάχυτες κόκκινες και χρυσές αποχρώσεις του δειλινού στέλνουν σήμα στο παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα να ξεκινήσει τη διαδικασία χαλάρωσης. Το φαινόμενο αυτό μειώνει τα επίπεδα της κορτιζόλης (ορμόνη του στρες) και προετοιμάζει την επίφυση για την έκκριση της μελατονίνης, εξασφαλίζοντας έναν ποιοτικό νυχτερινό ύπνο. Αντίθετα, η έκθεση σε τεχνητό μπλε φως οθονών μετά τη δύση του ήλιου προκαλεί κιρκάδια διαταραχή, η οποία σχετίζεται άμεσα με συναισθηματικές διαταραχές.

Σε ό,τι αφορά την ιατρική διάσταση του φαινομένου, μελέτη σε δείγμα 200 ατόμων έδειξε ότι οι άνθρωποι που βιώνουν τακτικά θετικά συναισθήματα και δέος στη φύση. έχουν σταθερά χαμηλότερα επίπεδα κυτοκινών στο σώμα τους. Τα υψηλά επίπεδα αυτών των δεικτών φλεγμονής είναι υπεύθυνα για την εμφάνιση καρδιοπαθειών, διαβήτη και χρόνιας κατάθλιψης.

Επιπλέον, η επιστημονική παρατήρηση συνδέει το ηλιοβασίλεμα με την κοινωνική συμπεριφορά. Η αίσθηση της σύνδεσης με το περιβάλλον καθιστά τους ανθρώπους πιο δοτικούς, ευγενείς και πρόθυμους να επιδείξουν αλτρουισμό και συμπόνια στην καθημερινότητά τους.

Οι ειδικοί καταλήγουν ότι η ενσωμάτωση έστω και λίγων λεπτών παρατήρησης του ηλιοβασιλέματος στο καθημερινό μας πρόγραμμα λειτουργεί ως μια ολοκληρωμένη, φυσική θεραπεία για το μυαλό και το σώμα.

Με πληροφορίες από BBC