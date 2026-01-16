Τα μυστηριώδη κόκκινα σημεία στις εικόνες του James Webb αποκαλύφθηκαν

Από τότε που το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb (JWST) άρχισε τη δραστηριότητά του, οι αστρονόμοι έχουν ενθουσιαστεί με τις παράξενες κόκκινες κουκκίδες που εμφανίζονται στις εικόνες του από το μακρινό σύμπαν.

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης έχουν πλέον προσδιορίσει τι είναι αυτά τα αντικείμενα, αποκαλύπτοντας την ακραία κοσμική δραστηριότητα που κρύβεται μέσα σε πυκνά νέφη ιονισμένου αερίου. Τα ευρήματά τους δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Nature στις 14 Ιανουαρίου.

Όταν το James Webb κατέγραψε τις πρώτες του εικόνες τον Δεκέμβριο του 2021 από απόσταση περίπου 1,5 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τη Γη, οι ερευνητές γρήγορα παρατήρησαν κάτι απροσδόκητο. Διάσπαρτα ανάμεσα στα αστέρια και τους γαλαξίες υπήρχαν μικρά, ανεξήγητα κόκκινα σημεία φωτός που δεν ταιριάζουν με τα υπάρχοντα μοντέλα του πρώιμου σύμπαντος.

Τι είναι τελικά τα κόκκινα σημεία στις εικόνες του James Webb

Αυτά τα αντικείμενα, γνωστά και ως «μικρές κόκκινες κουκκίδες», εμφανίζονται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που το σύμπαν ήταν μόλις μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ετών. Περίπου ένα δισεκατομμύριο χρόνια αργότερα, φαίνεται να εξαφανίζονται από το οπτικό πεδίο. Η σύντομη εμφάνισή τους έθεσε ένα σημαντικό ερώτημα: τι ακριβώς είναι αυτές οι λαμπερές κόκκινες πηγές;

Μια πρώιμη ιδέα υποδείκνυε ότι ήταν τεράστιοι γαλαξίες αρκετά φωτεινοί ώστε να ανιχνευθούν σε 13 δισεκατομμύρια χρόνια κοσμικής ιστορίας. Ωστόσο, αυτή η εξήγηση έρχονταν σε αντίθεση με όσα γνωρίζουν οι επιστήμονες για τη δημιουργία των γαλαξιών, καθώς τέτοιοι μεγάλοι γαλαξίες δεν θα έπρεπε να είχαν υπάρξει τόσο σύντομα μετά τη Μεγάλη Έκρηξη (Big Bang), καθώς χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο για να αναπτυχθούν.

Μετά από ανάλυση των δεδομένων του τηλεσκοπίου Webb για δύο χρόνια, οι ερευνητές του Cosmic Dawn Centre του Ινστιτούτου Niels Bohr κατέληξαν σε διαφορετικό συμπέρασμα. Οι κόκκινες κουκκίδες τροφοδοτούνται από μαύρες τρύπες, τα πιο ακραία αντικείμενα που είναι γνωστά στο σύμπαν. Αυτές οι παρατηρήσεις προσφέρουν μια σπάνια εικόνα για το πώς σχηματίστηκαν και άρχισαν να μεγαλώνουν οι πρώτες μαύρες τρύπες.

«Οι μικρές κόκκινες κουκκίδες είναι νέες μαύρες τρύπες, εκατό φορές λιγότερο μαζικές απ' ό,τι πιστευόταν προηγουμένως, τυλιγμένες σε ένα κουκούλι αερίου, το οποίο καταναλώνουν για να μεγαλώσουν. Αυτή η διαδικασία παράγει τεράστια θερμότητα, η οποία λάμπει μέσα από το κουκούλι. Αυτή η ακτινοβολία μέσα από το κουκούλι είναι που δίνει στις μικρές κόκκινες κουκκίδες το μοναδικό κόκκινο χρώμα τους», λέει ο καθηγητής Darach Watson, ένας από τους κύριους συγγραφείς της μελέτης.

«Είναι πολύ λιγότερο μαζικές από ό,τι πιστευόταν προηγουμένως, οπότε δεν χρειάζεται να επικαλεστούμε εντελώς νέους τύπους γεγονότων για να τις εξηγήσουμε».

Η σημασία της ανακάλυψης έβαλε την ομάδα του Cosmic Dawn Centre στην πρώτη σελίδα του Nature, ενός από τα πιο σημαντικά επιστημονικά περιοδικά στον κόσμο.

Με πληροφορίες από Science Daily