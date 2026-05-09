Τα μικροπλαστικά στον ουρανό: Πώς συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη

Τα μικροπλαστικά και η υπερθέρμανση του πλανήτη φαίνεται να συνδέονται, όπως προέκυψε από νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε σήμερα, Δευτέρα (4/5).

Σύμφωνα με τη νέα έρευνα, μικροπλαστικά που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα, φαίνεται ότι συμβάλλουν και στην ενίσχυση της κλιματικής αλλαγής. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Nature Climate Change.

Όπως εξηγεί ο συν-συγγραφέας της μελέτης, Drew Shindell από το Πανεπιστήμιο του Ντιουκ (Duke), «το συνολικό αποτέλεσμα των ατμοσφαιρικών μικροπλαστικών στο κλίμα είναι ότι προκαλούν επιπλέον θέρμανση». Σύμφωνα με την έρευνα, τα σωματίδια αυτά απορροφούν περίπου πέντε φορές περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία από όση αντανακλούν, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η θερμοκρασία του πλανήτη, κάτι που μέχρι σήμερα δεν ήταν σαφές.

Μικροπλαστικά στον ουρανό: Τι ανέφεραν περασμένες μελέτες

Προηγούμενες μελέτες εκτιμούσαν ότι η συμβολή των μικροπλαστικών στην υπερθέρμανση ήταν μικρή, ωστόσο βασίζονταν στην υπόθεση ότι τα σωματίδια είναι άχρωμα. Στην πραγματικότητα, τα περισσότερα πλαστικά περιέχουν χρωστικές, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά τη συμπεριφορά τους στην ατμόσφαιρα.

Ως προς τη σύστασή τους, τα μικροπλαστικά είναι εξαιρετικά μικρά κομμάτια πλαστικού που προκύπτουν από τη σταδιακή διάσπαση μεγαλύτερων απορριμμάτων, όπως ρούχα, συσκευασίες και ελαστικά αυτοκινήτων. Πρόκειται για σωματίδια μικρότερα των 5 χιλιοστών, που μπορούν να φτάσουν ακόμη και το 1 χιλιοστό.

Όπως επισημαίνουν ειδικοί, τα μικροπλαστικά βρίσκονται πλέον παντού: στον αέρα που αναπνέουμε, στο πόσιμο νερό και στον οργανισμό μας.

Πώς επηρεάζουν το κλίμα τα μικροπλαστικά

Τα μικροπλαστικά συμβάλλουν στην υπερθέρμανση απορροφώντας την ηλιακή ακτινοβολία. Ωστόσο, η ακριβής ποσότητα τους στην ατμόσφαιρα παραμένει δύσκολο να υπολογιστεί, καθώς τα διαθέσιμα δεδομένα είναι περιορισμένα.

Η νέα μελέτη διαφοροποιείται επειδή οι ερευνητές μέτρησαν τις οπτικές ιδιότητες διαφορετικών τύπων πλαστικών, σε ποικιλία μεγεθών και χρωμάτων, ακόμη και αφού είχαν υποστεί φθορά. Για παράδειγμα, η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία μπορεί να κιτρινίσει τα ανοιχτόχρωμα πλαστικά και να «ξεθωριάσει» τα πιο σκούρα.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα μικροπλαστικά ευθύνονται για περίπου το 2% της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Πρόκειται για σχετικά μικρό ποσοστό, ωστόσο σε τοπικό επίπεδο η επίδραση μπορεί να είναι σημαντική.

Παράλληλα, το διοξείδιο του άνθρακα παραμένει ο βασικός παράγοντας πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής, συμβάλλοντας περίπου 50 φορές περισσότερο στην αύξηση της θερμοκρασίας.

Ο ρόλος του χρώματος στα μικροπλαστικά

Στην ίδια έρευνα, θίγεται και ο παράγοντας «χρώμα» των μικροπλαστικών, καθώς φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο. Τα σκούρα και έγχρωμα σωματίδια απορροφούν περισσότερη ηλιακή ενέργεια σε σχέση με τα λευκά, γεγονός που τα καθιστά πιο επιβαρυντικά για το κλίμα.

Μάλιστα, η μελέτη εκτιμά ότι τα μικροπλαστικά στην ατμόσφαιρα μπορεί να συμβάλλουν στην υπερθέρμανση σε ποσοστό που αντιστοιχεί έως και στο 16,2% της επίδρασης του αιθάλη (μαύρου άνθρακα), ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονη συγκέντρωση πλαστικών απορριμμάτων στους ωκεανούς.

Σε ό,τι αφορά το ερευνητικό πλαίσιο, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν προηγμένες οπτικές τεχνικές για να μετρήσουν τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικά μικροπλαστικά αλληλεπιδρούν με το φως. Στη συνέχεια, συνδύασαν τα εργαστηριακά δεδομένα με κλιματικά μοντέλα, ώστε να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις τους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κύριοι συγγραφείς της μελέτης είναι οι Yu Liu και Hongbo Fu από το Πανεπιστήμιο Fudan στη Σαγκάη.

Καταληκτικά, οι επιστήμονες τονίζουν ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να κατανοηθεί πλήρως ο ρόλος των μικροπλαστικών στην υπερθέρμανση του πλανήτη, καθώς και για να ενσωματωθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια στα κλιματικά μοντέλα.

Με πληροφορίες από USA Today