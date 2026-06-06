Τα έντονα φώτα της πόλης ίσως κάνουν τις αλλεργίες χειρότερες, σύμφωνα με νέα έρευνα

Αν ζείτε σε μια μεγάλη, φωτεινή πόλη και έχετε την αίσθηση ότι η εποχή των αλλεργιών διαρκεί ολοένα και περισσότερο, ίσως να μην είναι απλώς ιδέα σας.

Νέα επιστημονική έρευνα δείχνει ότι η φωτορύπανση παρατείνει την περίοδο απελευθέρωσης γύρης από τα φυτά, ενισχύει την ανάπτυξη εξαιρετικά αλλεργιογόνων ειδών και ενδέχεται να κάνει τον ανθρώπινο οργανισμό πιο ευάλωτο σε αλλεργικές αντιδράσεις, από καταρροή μέχρι άσθμα.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό PNAS Nexus, επικεντρώθηκε στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες και διαπίστωσε ότι τα δέντρα σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη και η Φιλαδέλφεια αρχίζουν να παράγουν γύρη νωρίτερα την άνοιξη και σταματούν αργότερα το φθινόπωρο σε σχέση με περιοχές της ίδιας γεωγραφικής ζώνης που έχουν χαμηλότερα επίπεδα φωτορύπανσης.

Bright City Lights Could Be Making Your Allergy Season Much Worse https://t.co/SYULVWSs66 — One Green Planet (@OneGreenPlanet) June 5, 2026

Αλλεργίες: Τι «έδειξε» η έρευνα για τη φωτορύπανση

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η διαφορά αυτή μπορεί να επιμηκύνει την περίοδο των αλλεργιών έως και κατά 130 ημέρες τον χρόνο.

Αξίζει να σημειωθεί την ίδια ώρα πως η φωτορύπανση αποτελεί πλέον καθημερινότητα για εκατομμύρια ανθρώπους. Σχεδόν το 80% των κατοίκων της Βόρειας Αμερικής δεν μπορεί πλέον να διακρίνει τον Γαλαξία στον νυχτερινό ουρανό εξαιτίας του τεχνητού φωτισμού από δρόμους, αυτοκίνητα και φωτεινές διαφημιστικές πινακίδες.

Όπως εξηγεί ο Ντάνιελ Κατζ, που έχει εξειδικευτεί στη βοτανολογία στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ και ένας από τους συγγραφείς της μελέτης, πολλά φυτά βασίζονται στη διάρκεια της ημέρας για να καθορίσουν πότε θα ανθίσουν ή θα βγάλουν φύλλα. Ο τεχνητός φωτισμός, όμως, «ξεγελά» τα φυτά, κάνοντάς τα να συμπεριφέρονται σαν να βρίσκονται σε διαφορετική εποχή.

Οι ερευνητές συνέκριναν δεδομένα δορυφορικής καταγραφής νυχτερινού φωτισμού με μετρήσεις γύρης που συλλέχθηκαν για περισσότερα από δέκα χρόνια. Διαπίστωσαν ότι στη Νέα Υόρκη η περίοδος της γύρης ξεκινά συχνά πριν από την 1η Μαρτίου, ενώ σε πιο σκοτεινές περιοχές, όπως η αγροτική πολιτεία του Κονέκτικατ, αρχίζει περίπου έναν μήνα αργότερα. Αντίστοιχα, στις πόλεις η περίοδος αυτή διαρκεί μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου, ενώ στις λιγότερο φωτισμένες περιοχές συνήθως ολοκληρώνεται μέσα στον Οκτώβριο.

Allergies are immune reactions to common triggers like dust, food or insect bites, ranging from mild symptoms to severe, life-threatening anaphylaxis. Rising cases in India are linked to pollution and lifestyle changes.



✍️ R. Sujathahttps://t.co/pF23BheBHj — The Hindu (@the_hindu) June 5, 2026

Αλλεργίες: Ο ρόλος της «αστικής θερμικής νησίδας»

Η έρευνα κατέγραψε επίσης σημαντικά υψηλότερες συγκεντρώσεις γύρης στις φωτεινές αστικές περιοχές. Οι ημέρες με «σοβαρά» επίπεδα γύρης αντιστοιχούσαν περίπου στο 27% της περιόδου ανθοφορίας, έναντι μόλις 17% στις πιο σκοτεινές περιοχές.

Οι επιστήμονες έλαβαν υπόψη και το φαινόμενο της «αστικής θερμικής νησίδας», σύμφωνα με το οποίο τα κτίρια, οι δρόμοι και οι επιφάνειες των πόλεων συγκρατούν και εκπέμπουν θερμότητα. Ωστόσο, ακόμη και μετά την ενσωμάτωση δεδομένων θερμοκρασίας και βροχοπτώσεων, διαπίστωσαν ότι η φωτορύπανση από μόνη της επηρεάζει σημαντικά την παραγωγή γύρης.

Ο Λιούις Ζίσκα, φυσιολόγος στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, χαρακτήρισε τα ευρήματα «καθοριστικά» και σημείωσε ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό των αστικών δενδροφυτεύσεων.

Δεν αντιδρούν όλα τα φυτά με τον ίδιο τρόπο. Ορισμένα είδη, όπως οι φλαμουριές, επηρεάζονται περισσότερο από τη θερμοκρασία, ενώ άλλα, όπως οι πλάτανοι, φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στο φως. Οι πλάτανοι συγκαταλέγονται επίσης στα πιο αλλεργιογόνα δέντρα των πόλεων.

Παράλληλα, η φωτορύπανση φαίνεται να ενισχύει την ανάπτυξη της αμβροσίας, ενός φυτού που προκαλεί αλλεργίες σε περίπου έναν στους πέντε Αμερικανούς. Πειράματα έχουν δείξει ότι η αμβροσία μπορεί να φτάσει σε διπλάσιο ύψος κάτω από έντονο τεχνητό φωτισμό σε σχέση με συνθήκες φυσικού σκοταδιού.

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται μόνο στα φυτά. Σύμφωνα με άλλες έρευνες, η έκθεση σε έντονο νυχτερινό φωτισμό μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα εμφάνισης αλλεργιών, καθώς προκαλεί φλεγμονώδεις αντιδράσεις και διαταράσσει το βιολογικό ρολόι του οργανισμού.

Μάλιστα, πρόσφατη μετα-ανάλυση διαπίστωσε ότι όσοι ζουν σε περιοχές με υψηλή φωτορύπανση έχουν 62% μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης άσθματος και 89% υψηλότερο κίνδυνο αλλεργικής ρινίτιδας, ανεξάρτητα από τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος. Οι πόλεις μπορούν να επιλέγουν λιγότερο αλλεργιογόνα είδη δέντρων, να μειώνουν την ένταση του δημόσιου φωτισμού και να αξιοποιούν τα νέα δεδομένα για ακριβέστερες προβλέψεις γύρης.

Έτσι, η λύση για όσους υποφέρουν από αλλεργίες δεν θα χρειαστεί να είναι η μετακόμιση σε ένα πιο σκοτεινό μέρος για να μπορούν να αναπνέουν πιο εύκολα.

Με πληροφορίες από New York Times