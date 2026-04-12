Τα «αρχαία» δημητριακά στο πιάτο μας: superfood ή απλώς μόδα;

Τα τελευταία χρόνια, τα «αρχαία δημητριακά» έχουν μετατραπεί σε μία από τις -πιο- καθιερωμένες «τάσεις» στο κομμάτι της υγιεινής διατροφής.

Σούπερ μάρκετ, εστιατόρια και «μπλογκόσφαιρες» που σχετίζονται με το φαγητό, τα παρουσιάζουν ως μια πιο αγνή, πιο θρεπτική και πιο «φυσική» εναλλακτική σε σχέση με τα σύγχρονα δημητριακά.

Όμως, πόσο από αυτή τη φήμη βασίζεται στην επιστήμη και πόσο στο μάρκετινγκ;, διερωτάται σχετικά το BBC στην ανάλυσή του.

Αρχαία δημητριακά: Τι είναι

Αρχαία δημητριακά θεωρούνται εκείνα που έχουν παραμείνει σχεδόν αμετάβλητα για εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια. Σε αντίθεση με το σύγχρονο σιτάρι, που έχει υποστεί εκτεταμένη επιλεκτική καλλιέργεια, ποικιλίες όπως η όλυρα (spelt), το δίκοκκο σιτάρι (emmer) ή ακόμα και η κινόα διατηρούν χαρακτηριστικά πιο κοντά στους «άγριους προγόνους» τους.

Αυτή η «αυθεντικότητα» είναι που τα έχει κάνει τόσο δημοφιλή. Συχνά συνοδεύονται από ισχυρισμούς ότι περιέχουν περισσότερα θρεπτικά συστατικά ή ότι είναι πιο υγιεινά από τα σύγχρονα δημητριακά. Ωστόσο, η επιστημονική εικόνα είναι πιο σύνθετη.

Σύμφωνα με το BBC, τα δημητριακά, όπως το ρύζι, το σιτάρι, η βρώμη και το καλαμπόκι, αποτελούν βασικό πυλώνα της ανθρώπινης διατροφής. Από αυτά προέρχεται μεγάλο μέρος των υδατανθράκων, των φυτικών ινών και ενός μέρους της πρωτεΐνης που καταναλώνουμε καθημερινά.

Οι ειδικοί συστήνουν τουλάχιστον τα μισά δημητριακά που καταναλώνει κανείς, να είναι ολικής άλεσης. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν υποστεί επεξεργασία που αφαιρεί βασικά τους μέρη: το πίτουρο, το ενδόσπερμα και το φύτρο. Αυτά τα τρία συστατικά είναι πλούσια σε βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά.

Αρχαία δημητριακά: Η διαφορά τους με τα επεξεργασμένα

Αντίθετα, τα επεξεργασμένα δημητριακά έχουν υποστεί άλεση και επεξεργασία που βελτιώνει τη γεύση και τη διάρκεια ζωής τους, αλλά αφαιρεί σημαντικό μέρος των θρεπτικών τους στοιχείων. Η διαφορά φαίνεται ξεκάθαρα σε προϊόντα όπως τα ζυμαρικά, όπου τα ολικής άλεσης έχουν περισσότερες φυτικές ίνες και μικροθρεπτικά συστατικά σε σχέση με τα «λευκά».

Η κατανάλωση ολικής άλεσης έχει συνδεθεί με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών, όπως ο διαβήτης τύπου 2, η υπέρταση και ορισμένες μορφές καρκίνου. Ωστόσο, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι αυτά τα δεδομένα πρέπει να ερμηνεύονται προσεκτικά. Οι άνθρωποι που καταναλώνουν περισσότερα ολικής άλεσης έχουν συχνά συνολικά πιο υγιεινό τρόπο ζωής, κάτι που επηρεάζει τα αποτελέσματα.

Η βασική διαφορά ανάμεσα στα «αρχαία» και τα «σύγχρονα» δημητριακά βρίσκεται στον τρόπο καλλιέργειας και εξέλιξής τους. Τα σύγχρονα δημητριακά έχουν διαμορφωθεί μέσα από αιώνες γεωργικών πρακτικών, με στόχο μεγαλύτερες αποδόσεις, καλύτερη γεύση και ευκολία στην επεξεργασία.

Το καλαμπόκι, για παράδειγμα, προέρχεται από ένα άγριο φυτό με μικρούς σπόρους, ενώ το σημερινό σιτάρι είναι αποτέλεσμα διασταυρώσεων διαφορετικών ειδών. Αντίθετα, τα αρχαία δημητριακά έχουν παραμείνει πιο κοντά στην αρχική τους μορφή.

Το ντίνκελ καλλιεργείται ήδη από τη Νεολιθική εποχή, πριν από περίπου 12.000 χρόνια, ενώ το κριθάρι καταγράφεται σε γραπτές πηγές της Μεσοποταμίας πριν από 4.000 χρόνια. Η κινόα καλλιεργείται εδώ και χιλιάδες χρόνια στις Άνδεις, ενώ οι σπόροι τσία ήταν βασική τροφή των Αζτέκων.

Η επανανακάλυψη αυτών των καλλιεργειών ξεκίνησε τον 19ο και 20ό αιώνα, συχνά μέσα από αρχαιολογικές έρευνες, όταν εντοπίστηκαν καμένα υπολείμματα σπόρων που είχαν καταναλωθεί από αρχαίους πληθυσμούς.

Είναι τελικά πιο υγιεινά τα αρχαία δημητριακά;

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα υπέρ των αρχαίων δημητριακών είναι ότι πολλά από αυτά περιέχουν λιγότερη ή καθόλου γλουτένη. Για παράδειγμα, το κεχρί και η κινόα δεν ανήκουν καν στην ίδια οικογένεια με το σιτάρι, γεγονός που τα καθιστά κατάλληλα για άτομα με δυσανεξία στη γλουτένη.

Υπάρχουν επίσης μελέτες που δείχνουν ότι η κατανάλωση κινόας μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα. Σε μία έρευνα, άνδρες που κατανάλωναν ψωμί από αλεύρι κινόας παρουσίασαν χαμηλότερα επίπεδα σακχάρου μετά το γεύμα, σε σύγκριση με όσους κατανάλωναν λευκό ψωμί.

Ωστόσο, η συνολική εικόνα δεν είναι τόσο ξεκάθαρη. Σύμφωνα με μελέτες, η εντατική καλλιέργεια των σύγχρονων δημητριακών δεν φαίνεται να έχει μειώσει σημαντικά τη θρεπτική τους αξία. Αν και ορισμένα μέταλλα, όπως ο σίδηρος και το μαγνήσιο, έχουν παρουσιάσει μικρή μείωση τις τελευταίες δεκαετίες, η διαφορά δεν είναι τόσο μεγάλη όσο συχνά πιστεύεται.

Όπως σημειώνουν οι ειδικοί, ο ενθουσιασμός γύρω από τα αρχαία δημητριακά είναι σε μεγάλο βαθμό δικαιολογημένος μόνο για όσους δεν μπορούν να καταναλώσουν γλουτένη. Για τους υπόλοιπους, η διαφορά είναι μικρή.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματα της έρευνας είναι ότι η αξία των δημητριακών δεν εξαρτάται τόσο από το αν είναι «αρχαία» ή «σύγχρονα», αλλά από το πώς γίνεται η κατανάλωσή τους.

Τα αρχαία δημητριακά καταναλώνονται πιο συχνά στην ολική τους μορφή, κάτι που σημαίνει ότι διατηρούν περισσότερες φυτικές ίνες και θρεπτικά συστατικά. Αντίθετα, τα σύγχρονα δημητριακά καταναλώνονται συχνά σε επεξεργασμένη μορφή.

Αυτό σημαίνει ότι η βασική διατροφική συμβουλή παραμένει η ίδια: προτιμήστε προϊόντα ολικής άλεσης, ανεξάρτητα από το αν προέρχονται από αρχαίες ή σύγχρονες ποικιλίες.

Γιατί επιστρέφουν τώρα τα αρχαία δημητριακά

Η επιστροφή των αρχαίων δημητριακών δεν σχετίζεται μόνο με τη διατροφή, αλλά -και- με την κλιματική αλλαγή. Πολλά από αυτά τα φυτά είναι πιο ανθεκτικά σε δύσκολες συνθήκες και απαιτούν λιγότερα φυτοφάρμακα.

Σε περιοχές που πλήττονται από ξηρασία, όπως τμήματα της Τουρκίας ή της Δυτικής Αφρικής, οι αγρότες στρέφονται ξανά σε παραδοσιακές ποικιλίες, με στόχο την εξασφάλιση πιο βιώσιμων καλλιεργειών. Αυτό καθιστά τα αρχαία δημητριακά σημαντικά όχι μόνο για τη διατροφή, αλλά και για το μέλλον της γεωργίας.

Καταλήγοντας, το BBC αναφέρει πως, παρά τη φήμη τους, τα αρχαία δημητριακά δεν αποτελούν κάποιο «μαγικό» διατροφικό συστατικό. Η πραγματική τους αξία εξαρτάται από το πώς εντάσσονται σε μια ισορροπημένη διατροφή.

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι το πιο σημαντικό είναι η ποικιλία. Η κατανάλωση διαφορετικών τύπων δημητριακών, αρχαίων και σύγχρονων, προσφέρει ένα ευρύτερο φάσμα θρεπτικών συστατικών.

Με πληροφορίες από BBC