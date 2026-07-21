ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Συμβιβασμός-ρεκόρ για τα πειρατικά βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν στην εκπαίδευση του Claude

Η Anthropic θα πληρώσει 1,5 δισ. δολάρια σε συγγραφείς για εκατομμύρια πειρατικά βιβλία που είχε αποθηκεύσει για το Claude.

The LiFO team
The LiFO team
Συμβιβασμός-ρεκόρ για τα πειρατικά βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν στην εκπαίδευση του Claude Facebook Twitter
φωτογραφία:Getty images
0

Ο μεγαλύτερος γνωστός συμβιβασμός πνευματικών δικαιωμάτων στις ΗΠΑ εγκρίθηκε οριστικά και αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, τα βιβλία και το υλικό από το οποίο μαθαίνουν οι μηχανές να γράφουν.

Ομοσπονδιακή δικαστής στο Σαν Φρανσίσκο ενέκρινε τον συμβιβασμό των 1,5 δισ. δολαρίων ανάμεσα στην Anthropic και συγγραφείς που κατηγορούσαν την εταιρεία ότι είχε αποθηκεύσει πειρατικά αντίγραφα βιβλίων για την εκπαίδευση του Claude.

Η υπόθεση είναι από τις σημαντικότερες μέχρι σήμερα στη σύγκρουση ανάμεσα στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και τους δημιουργούς. Συγγραφείς, εκδότες και οργανισμοί ενημέρωσης έχουν προσφύγει τα τελευταία χρόνια κατά τεχνολογικών εταιρειών, υποστηρίζοντας ότι τα έργα τους χρησιμοποιήθηκαν χωρίς άδεια για την εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Το ενδιαφέρον εδώ είναι η λεπτή αλλά κρίσιμη δικαστική γραμμή. Το δικαστήριο είχε κρίνει ότι η εκπαίδευση τεχνητής νοημοσύνης πάνω σε βιβλία μπορεί να θεωρηθεί «εύλογη χρήση» με βάση το αμερικανικό δίκαιο. Δεν έκρινε όμως νόμιμη την αποθήκευση εκατομμυρίων πειρατικών αντιγράφων σε μια κεντρική βιβλιοθήκη της εταιρείας.

Με άλλα λόγια, το πρόβλημα δεν ήταν μόνο ότι ο Claude «έμαθε» από βιβλία. Ήταν το πώς βρέθηκαν αυτά τα βιβλία στα χέρια της εταιρείας και γιατί κρατήθηκαν.

Οι συγγραφείς είχαν προσφύγει το 2024, υποστηρίζοντας ότι η Anthropic χρησιμοποίησε πειρατικές εκδοχές των έργων τους χωρίς άδεια. Προηγούμενη απόφαση είχε αναφέρει ότι η εταιρεία είχε αποθηκεύσει πάνω από 7 εκατομμύρια πειρατικά βιβλία σε μια «κεντρική βιβλιοθήκη», η οποία δεν προοριζόταν απαραίτητα μόνο για την εκπαίδευση του Claude.

Η υπόθεση θα μπορούσε να οδηγηθεί σε δίκη, με πιθανές αποζημιώσεις που θα έφταναν σε αστρονομικά ποσά. Ο συμβιβασμός των 1,5 δισ. δολαρίων βάζει τέλος στο μεγαλύτερο μέρος της συλλογικής αγωγής, αν και ορισμένοι συγγραφείς και εκδότες επέλεξαν να μη συμμετάσχουν και συνεχίζουν χωριστές νομικές κινήσεις κατά της Anthropic.

Η εταιρεία ανέφερε ότι ο συμβιβασμός είχε επιτευχθεί μετά την απόφαση που αναγνώρισε την εκπαίδευση τεχνητής νοημοσύνης πάνω σε βιβλία ως εύλογη χρήση. Σύμφωνα με την ίδια, πάνω από το 91% των συγγραφέων και εκδοτών που καλύπτονται από τη συμφωνία έχει ήδη ζητήσει το μερίδιό του.

Δεν έλειψαν πάντως οι αντιρρήσεις. Ορισμένοι συγγραφείς υποστήριξαν ότι το ποσό δεν ήταν αρκετό, ότι οι δικηγορικές αμοιβές ήταν υπερβολικές ή ότι κάποιοι κάτοχοι δικαιωμάτων αποκλείστηκαν λανθασμένα από τη συμφωνία. Η δικαστής απέρριψε τις ενστάσεις και ενέκρινε δικηγορικές αμοιβές άνω των 101 εκατομμυρίων δολαρίων.

Για τους συγγραφείς, το ζήτημα παραμένει υπαρξιακό. Τα βιβλία τους δεν είναι απλώς αρχεία κειμένου. Είναι έργα, φωνές, ύφος, χρόνια εργασίας και πνευματική ιδιοκτησία. Για τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, η απόφαση αφήνει ανοιχτό ένα σημαντικό παράθυρο: η εκπαίδευση μπορεί να προστατεύεται ως εύλογη χρήση, αλλά η πειρατική προέλευση του υλικού μπορεί να κοστίσει ακριβά.

Ο συμβιβασμός της Anthropic δεν αφορά μόνο τον Claude. Δείχνει πού μπορεί να τραβηχτεί η επόμενη μεγάλη γραμμή ανάμεσα στα βιβλία και στις μηχανές που μαθαίνουν να γράφουν από αυτά.

με στοιχεία από TechCrunch

Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι εκδότες μηνύουν τη Google: Το Gemini «εκπαιδεύτηκε» πάνω σε εκατομμύρια βιβλία χωρίς άδεια

Πολιτισμός / Οι εκδότες μηνύουν τη Google: Το Gemini «εκπαιδεύτηκε» πάνω σε εκατομμύρια βιβλία χωρίς άδεια

Ομάδα μεγάλων εκδοτικών οίκων κατηγορεί τη Google για μία από τις μεγαλύτερες παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων στην ιστορία, υποστηρίζοντας ότι εκπαίδευσε το Gemini πάνω σε εκατομμύρια βιβλία χωρίς άδεια.
THE LIFO TEAM
Οι εκδότες μηνύουν τη Meta για τα βιβλία που «τάισαν» την τεχνητή νοημοσύνη της

Τech & Science / Οι εκδότες μηνύουν τη Meta για τα βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν από την τεχνητή νοημοσύνη της

Πέντε μεγάλοι εκδοτικοί οίκοι και ο συγγραφέας Σκοτ Τάροου κατέθεσαν αγωγή κατά της Meta και του Μαρκ Ζάκερμπεργκ, υποστηρίζοντας ότι εκατομμύρια βιβλία και επιστημονικά άρθρα χρησιμοποιήθηκαν χωρίς άδεια για την εκπαίδευση του Llama
THE LIFO TEAM
Η Μάργκαρετ Άτγουντ δοκίμασε μία φορά το Claude και δεν εντυπωσιάστηκε

Τech & Science / Η Μάργκαρετ Άτγουντ δοκίμασε μία φορά το Claude και δεν εντυπωσιάστηκε

Η συγγραφέας του The Handmaid’s Tale ζήτησε από το chatbot να της αποκαλύψει το τέλος μιας τηλεοπτικής ιστορίας, πήρε λάθος απάντηση και συνόψισε την άποψή της για την τεχνητή νοημοσύνη: «garbage in, garbage out».
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ POKEMON GO ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΑΙΚΤΕΣ

Τech & Science / Δέκα χρόνια Pokémon Go: Εκατομμύρια παίκτες συνεχίζουν να προσπαθούν να τα «πιάσουν όλα»

Το δημοφιλές παιχνίδι Pokémon Go αποτελεί ορόσημο για τους λάτρεις των Pokémon, έχει ξεπεράσει το 1 δισ. λήψεις σε συσκευές iOS και Android, ενώ εκατομμύρια χρήστες εξακολουθούν να συνδέονται καθημερινά
THE LIFO TEAM
Τα ψεύτικα πουλιά της AI μπερδεύουν τους επιστήμονες

Τech & Science / Τα ψεύτικα πουλιά της AI μπερδεύουν τους επιστήμονες

Οι «βελτιωμένες» με τεχνητή νοημοσύνη φωτογραφίες πουλιών αρχίζουν να μολύνουν πλατφόρμες επιστήμης των πολιτών, δημιουργώντας ψεύτικες θεάσεις ειδών και νέα προβλήματα για την έρευνα της βιοποικιλότητας.
THE LIFO TEAM
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τech & Science / Λιωμένο αλάτι και ανθρώπινος ιδρώτας: Οι μπαταρίες που θα μπορούσαν να αποθηκεύσουν ανανεώσιμη ενέργεια

Από τη Νεβάδα μέχρι το Μάντσεστερ, οι κατασκευαστές δοκιμάζουν καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση της μεγαλύτερης πρόκλησης στον τομέα της καθαρής ενέργειας
THE LIFO TEAM
 
 