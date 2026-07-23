ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Στο X, η Gen Z ακροδεξιά προπαγάνδα έγινε πορνογραφικό φετίχ

Νέα έρευνα δείχνει πώς μια γωνιά του X μετατρέπει την ICE, τον ρατσισμό και τo μισογυνισμό σε ερωτικό θέαμα. Είναι η ακροδεξιά ως πορνό για τη Gen Z ανδρόσφαιρα: σώμα, φόβος, meme και υπακοή.

The LiFO team
The LiFO team
Στο X, η Gen Z ακροδεξιά προπαγάνδα έγινε πορνογραφικό φετίχ Facebook Twitter
φωτογραφία: Χ
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Στο X, η ακροδεξιά προπαγάνδα δεν κυκλοφορεί πια μόνο ως σύνθημα, meme ή πολιτικό παραλήρημα.

Σε μια μικρή αλλά ορατή γωνιά της πλατφόρμας, γίνεται πορνογραφικό υλικό: σώματα, στολές, λευκή υπεροχή, μισογυνισμός, κρατική βία και φαντασιώσεις υπακοής μπλέκονται σε περιεχόμενο που παρουσιάζει τον αυταρχισμό σαν ερωτικό σενάριο.

Νέα έρευνα εντόπισε τουλάχιστον δώδεκα λογαριασμούς που συνδυάζουν πορνογραφικό περιεχόμενο με MAGA αισθητική, εξύμνηση επιχειρήσεων της ICE, λευκή υπεροχή και ρητορική ανδρικής κυριαρχίας. Κάποιοι από αυτούς έχουν δεκάδες χιλιάδες ακολούθους. Άλλοι χρησιμοποιούν ειδήσεις για συλλήψεις και κρατήσεις μεταναστών ως σκηνικό για ερωτικό περιεχόμενο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εικόνα χτίζεται με AI: υπερμυώδεις λευκοί άνδρες, σχεδόν καρικατούρες εξουσίας, παρουσιάζονται ως πρόσωπα προς λατρεία, φόβο και υπακοή.

Στο X, η ακροδεξιά προπαγάνδα έγινε πορνογραφικό φετίχ Facebook Twitter
φωτογραφία: Χ

Το φαινόμενο δεν είναι επίσημη καμπάνια, ούτε απόδειξη ότι πρόκειται για μαζική τάση. Είναι μια δικτυωμένη υποκουλτούρα μέσα σε μια πλατφόρμα όπου τα όρια ανάμεσα στην πολιτική προπαγάνδα, την πορνογραφία, το meme και την αλγοριθμική διάδοση έχουν γίνει όλο και πιο θολά. Εκεί, η κρατική βία δεν παρουσιάζεται απλώς ως αναγκαίο μέτρο. Φετιχοποιείται. Γίνεται εικόνα απόλαυσης, σκληρότητας και υποταγής.

Οι λογαριασμοί αυτοί δεν περιορίζονται σε γενικόλογη υποστήριξη του Τραμπ ή της σκληρής μεταναστευτικής πολιτικής. Χρησιμοποιούν γλώσσα λευκής υπεροχής, μιλούν για «φυσική τάξη», βιολογική ιεραρχία, ανδρική κυριαρχία και επιστροφή σε έναν κόσμο όπου κάποιοι κυβερνούν και κάποιοι υπακούν. Η σεξουαλική φαντασίωση λειτουργεί ως επιτάχυνση της πολιτικής φαντασίωσης: δεν ζητά απλώς εξουσία, ζητά να γίνει επιθυμητή.

Σε αυτό το υλικό, η ICE δεν εμφανίζεται ως κρατική υπηρεσία με συγκεκριμένη πολιτική λειτουργία, αλλά ως σύμβολο τιμωρίας, εκκαθάρισης και ανδρικής δύναμης. Οι ειδήσεις για μετανάστες σε κράτηση, για εφόδους και απελάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν φόντο για πορνογραφικά βίντεο ή εικόνες. Το πραγματικό ανθρώπινο κόστος εξαφανίζεται πίσω από μια αισθητική κυριαρχίας: ο πόνος των άλλων γίνεται σκηνικό για την απόλαυση του χρήστη.

Το υλικό συνομιλεί και με ήδη υπάρχουσες υποκουλτούρες του διαδικτυακού πορνό, από το gooning μέχρι το financial domination και τις σχέσεις κυριαρχίας/υποταγής. Η διαφορά είναι ότι εδώ το kink ντύνεται με ακροδεξιά πολιτική. Η υποταγή δεν είναι μόνο ερωτικό παιχνίδι. Συνδέεται με φυλή, φύλο, έθνος, σύνορα, αστυνομική βία και φαντασιώσεις «κανονικής» τάξης. Η επιθυμία καλείται να επιβεβαιώσει μια ιεραρχία.

Το αποτέλεσμα είναι ένα αλλόκοτο αλλά αποκαλυπτικό είδος περιεχομένου: πορνογραφία που δεν αρκείται στο σώμα, αλλά θέλει και ιδεολογία. Λευκοί άνδρες παρουσιάζονται ως άρχοντες, γυναίκες και μειονότητες ως αντικείμενα ταπείνωσης, ενώ η αυταρχική πολιτική εμφανίζεται ως κάτι σχεδόν σωματικό. Δεν είναι μόνο «ψήφισε έτσι». Είναι «πόθησε έτσι».

Στο X, η ακροδεξιά προπαγάνδα έγινε πορνογραφικό φετίχ Facebook Twitter
φωτογραφία: Χ

Αυτό εξηγεί γιατί το θέμα ξεπερνά την περιέργεια για μια σκοτεινή γωνιά του X. Η πορνογραφία πάντα συνομιλούσε με την εξουσία, τη βία, την ταπείνωση και τη φαντασίωση. Εδώ, όμως, η διαφορά είναι η συγκόλληση με μια ζωντανή πολιτική μηχανή, με πραγματικές κρατικές πρακτικές και με μια πλατφόρμα που επιτρέπει σε πολιτική, σεξουαλικότητα και μίσος να κυκλοφορούν στο ίδιο feed.

Η Gen Z ακροδεξιά κουλτούρα του διαδικτύου ξέρει καλά να μετατρέπει την πολιτική σε αισθητική. Σημαίες, όπλα, σώματα, memes, στολές, μυς, στρατιωτική φαντασίωση, «alpha» άνδρες, τιμωρητική αρρενωπότητα. Στο MAGA πορνό, όλα αυτά περνούν στο πεδίο της σεξουαλικής διέγερσης. Η εξουσία δεν αρκεί να επιβληθεί. Πρέπει να φαίνεται σέξι.

Το πιο ανησυχητικό δεν είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι με ακραία ή βίαια φετίχ. Είναι ότι μια πλατφόρμα μαζικής χρήσης μπορεί να μετατρέπει αυτά τα φετίχ σε πολιτικό θέαμα, να τους δίνει κοινό, ρυθμό και διανομή. Όταν η είδηση για μια επιχείρηση της ICE γίνεται υλικό διέγερσης, η απόσταση ανάμεσα στην ενημέρωση, την προπαγάνδα και την πορνογραφική φαντασίωση έχει σχεδόν εξαφανιστεί.

Το X δεν είναι απλώς το μέρος όπου αυτές οι εικόνες φιλοξενούνται. Είναι το οικοσύστημα που τις κάνει να συναντιούνται. Οι δημιουργοί adult περιεχομένου χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για προώθηση, οι ακροδεξιοί λογαριασμοί για πολιτική επιρροή, οι χρήστες για meme, θυμό, επιθυμία και ταύτιση. Σε αυτό το περιβάλλον, ένα πορνογραφικό βίντεο μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα ως ερωτικό προϊόν, πολιτική δήλωση και κάλεσμα σε μια φαντασίωση εξουσίας.

Η ιστορία έχει και μια queer διάσταση, όχι επειδή το φαινόμενο είναι queer, αλλά επειδή συχνά δανείζεται γλώσσα, σώματα και δυναμικές από σεξουαλικές υποκουλτούρες για να τα στρέψει προς την αυταρχική φαντασίωση. Η κυριαρχία και η υποταγή δεν είναι από μόνες τους πολιτικά προβληματικές μέσα σε συναινετικά πλαίσια. Γίνονται όμως κάτι άλλο όταν δένονται με ρατσισμό, μισογυνισμό, φασιστική νοσταλγία και πραγματική κρατική βία.

Γι’ αυτό το θέμα δεν είναι αν κάποιος «σοκάρεται» από το πορνό. Το θέμα είναι τι συμβαίνει όταν ο αυταρχισμός βρίσκει νέους τρόπους να πουληθεί: όχι μόνο ως υπόσχεση τάξης, όχι μόνο ως εκλογικό μήνυμα, αλλά ως σώμα, φαντασίωση και ερεθισμός.

Η Gen Z ακροδεξιά του X δεν ζητά απλώς να την πιστέψεις. Σε αυτές τις εικόνες, ζητά να τη λατρέψεις.

με στοιχεία από Wired

Τech & Science

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