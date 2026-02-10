Στο στόχαστρο της ΕΕ η Meta για περιορισμούς AI στο WhatsApp

Η ΕΕ απείλησε να λάβει μέτρα κατά της εταιρείας κοινωνικών μέσων Meta, υποστηρίζοντας ότι έχει εμποδίσει ανταγωνιστικά chatbots να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε τη Δευτέρα ότι το WhatsApp Business – το οποίο έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις για την αλληλεπίδραση με τους πελάτες – φαίνεται να παραβιάζει τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ.

Μια αναβάθμιση της πλατφόρμας ανταλλαγής μηνυμάτων τον περασμένο Οκτώβριο σημαίνει ότι ο μόνος βοηθός τεχνητής νοημοσύνης που είναι διαθέσιμος για χρήση στο WhatsApp είναι το Meta AI, το σύστημα που αναπτύχθηκε από τον αμερικανικό τεχνολογικό όμιλο, ο οποίος είναι επίσης ιδιοκτήτης του Facebook και του Instagram.

Για τι κατηγορείται η εταιρεία από την ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι η Meta είναι ο κυρίαρχος παίκτης στον τομέα της ανταλλαγής μηνυμάτων στην αγορά της ΕΕ και «καταχράται» αυτή τη θέση «αρνούμενη την πρόσβαση στο WhatsApp σε άλλες επιχειρήσεις».

Η θέση αυτή μπορεί να προκαλέσει «σοβαρή και ανεπανόρθωτη ζημιά στην αγορά», πρόσθεσε η επιτροπή. Δήλωσε ότι «θεωρεί ότι το WhatsApp είναι ένα σημαντικό σημείο εισόδου» για τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT της OpenAI, για να «φτάσουν στους καταναλωτές».

Η προειδοποίηση έρχεται εν μέσω αυξημένης έντασης μεταξύ των ευρωπαϊκών αρχών και της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη ρύθμιση των αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Βρυξέλλες ετοιμάζονται να εντείνουν την επιβολή των βασικών κανόνων αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει ότι αυτό αποτελεί «διάκριση» εις βάρος των αμερικανικών εταιρειών.

«Είναι προφανές ότι πρέπει να υπερασπιστούμε, να εφαρμόσουμε και να επιβάλουμε τους κανόνες μας, να υπερασπιστούμε την αγορά μας, μια αγορά που λειτουργεί σωστά», δήλωσε η επίτροπος ανταγωνισμού της ΕΕ, Τερέζα Ριμπέρα, στο Bloomberg.

Τον Δεκέμβριο, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο Τιερί Μπρετόν, καθώς και σε τέσσερις άλλους Ευρωπαίους «ακτιβιστές», κατηγορώντας τους για λογοκρισία και «καταστολή των αμερικανικών απόψεων». Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε ευρέως ως κλιμάκωση της αντίδρασης στην ευρωπαϊκή ρύθμιση των αμερικανικών τεχνολογικών πλατφορμών.

Ο Μπρετόν αμφισβητεί τις κυρώσεις και η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα τον υποστηρίξει.

«Κανένας λόγος για την ΕΕ να παρέμβει στο WhatsApp Business API» αναφέρει η Meta

Ερωτηθείσα για την πιθανή αντίδραση των ΗΠΑ στα μέτρα της ΕΕ κατά του WhatsApp, η Ριμπέρα δήλωσε: «Δεν ξέρω πώς μπορεί να το ερμηνεύσει οποιαδήποτε κυβέρνηση, αλλά η αίσθησή μου είναι ότι αυτό δεν έχει σχέση με την πολιτική, αλλά με την ορθή λειτουργία των αγορών».

Ένας εκπρόσωπος της Meta δήλωσε: «Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για την ΕΕ να παρέμβει στο WhatsApp Business API. Υπάρχουν πολλές επιλογές τεχνητής νοημοσύνης και οι χρήστες μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν από καταστήματα εφαρμογών, λειτουργικά συστήματα, συσκευές, ιστότοπους και συνεργασίες του κλάδου».

«Η λογική της επιτροπής υποθέτει εσφαλμένα ότι το WhatsApp Business API είναι ένα βασικό κανάλι διανομής για αυτά τα chatbots».

Τον περασμένο μήνα, οι βραζιλιάνικες αρχές άσκησαν παρόμοια αγωγή κατά της WhatsApp Business, υποστηρίζοντας ότι οι νέοι όροι περιείχαν «πιθανές αντιανταγωνιστικές πρακτικές», σύμφωνα με το Reuters.

Η υπόθεση αυτή ανεστάλη, με τη Meta να δηλώνει ότι οι ισχυρισμοί της ήταν «θεμελιωδώς λανθασμένοι» και ότι «η εμφάνιση chatbots τεχνητής νοημοσύνης στην πλατφόρμα WhatsApp Business υπερφορτώνει τα συστήματά μας, τα οποία δεν έχουν σχεδιαστεί για αυτόν τον τύπο υποστήριξης».

Με πληροφορίες από Guardian