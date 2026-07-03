Στη Νέα Υόρκη, η Gen Z κλείνει το κινητό και ξαναβγαίνει στον δρόμο

Στο Tompkins Square Park της Νέας Υόρκης, ένα καλοκαιρινό απόγευμα, μερικές εκατοντάδες άνθρωποι μαζεύονται μπροστά σε ένα τεράστιο χάρτινο πρόσωπο γυναίκας με στέμμα.

Δεν είναι σκηνικό για διαδικτυακό θέαμα. Δεν επιτρέπεται καν να το φωτογραφίσεις.

Το πρόσωπο είναι μέρος μιας χειροποίητης σκηνής για μια παράσταση με τίτλο «Luddite Recreations», αφιερωμένη στο κίνημα των Λουδιτών, των τεχνιτών και εργατών της υφαντουργίας που στις αρχές της Βιομηχανικής Επανάστασης αντιστάθηκαν στις μηχανές που απειλούσαν να τους πετάξουν έξω από τη δουλειά τους. Σήμερα, δύο αιώνες αργότερα, οι απόγονοι εκείνης της χειρονομίας δεν σπάνε αργαλειούς. Κλείνουν το κινητό.

Η παράσταση ήταν ένα από τα πρώτα γεγονότα του Summer of Ludd, ενός εβδομαδιαίου φεστιβάλ στη Νέα Υόρκη που καλεί τους ανθρώπους να ζήσουν, έστω για λίγο, έξω από την ασφυκτική παρουσία της Big Tech. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συζητήσεις, εργαστήρια επιδιόρθωσης ρούχων, γνωριμίες χωρίς εφαρμογές, μαθήματα για το πώς να μειώσεις την εξάρτησή σου από τις πλατφόρμες, δράσεις γύρω από την επέκταση των κέντρων δεδομένων, προβολές ταινιών 16mm, ακόμη και εργαστήρια με ασυρμάτους και ραδιόφωνο βραχέων κυμάτων.

Zines, φυλλάδια και μικρά έντυπα στο Summer of Ludd, με οδηγίες για ζωή μακριά από τις μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες.

Ο κανόνας είναι απλός και σχεδόν αδιανόητος για μια εποχή που έχει μάθει να καταγράφει τα πάντα: καθόλου κινητά, καθόλου φωτογραφίες, καθόλου βίντεο.

Στην αρχή της παράστασης, ο ηθοποιός που υποδύεται τον Λόρδο Βύρωνα, ο οποίος είχε υποστηρίξει ιστορικά τους Λουδίτες, εξηγεί στο κοινό τους κανόνες της εβδομάδας. Να είστε παρόντες. Μην καταγράφετε. Μην ανεβάζετε. Μη μετατρέπετε το γεγονός σε περιεχόμενο.

Αυτό είναι ίσως το πιο ριζοσπαστικό στοιχείο του Summer of Ludd. Δεν οργανώνεται σαν φεστιβάλ που ζητά ορατότητα από τις πλατφόρμες. Δεν διαφημίζεται διαδικτυακά. Οι αφίσες του βρίσκονται στους δρόμους της γειτονιάς και γράφουν «only in real life». Το πρόγραμμα κυκλοφορεί σε μικρά έντυπα, αφημένα σε χώρους κοινότητας, μαζί με zines, φυλλάδια και παλιές αναλογικές χειρονομίες επικοινωνίας.

Στο τραπέζι της διοργάνωσης υπάρχουν zines με τίτλους που εξηγούν πώς να φύγεις από το Spotify, τι κάνει η τεχνολογία επιτήρησης στα σχολεία, γιατί η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη είναι πρόβλημα, πώς μπορεί κανείς να μειώσει την εξάρτησή του από τα προϊόντα της Big Tech. Η αισθητική είναι επίτηδες χειροποίητη, σχεδόν σχολική, με την καλή έννοια. Όχι επειδή δεν μπορεί να γίνει πιο «επαγγελματική», αλλά επειδή δεν θέλει να γίνει προϊόν.

Ο Gowanus, η μπλε υφασμάτινη μαριονέτα που λειτουργεί ως δημόσια φωνή των ανώνυμων διοργανωτών του Summer of Ludd.

Το Summer of Ludd δεν είναι απλώς μια ρομαντική φαντασίωση επιστροφής σε έναν κόσμο πριν από τα κινητά. Είναι κάτι πιο πολιτικό: μια μικρή εξέγερση ενάντια στην οικονομία της προσοχής. Ενάντια στην ιδέα ότι κάθε εμπειρία πρέπει να περάσει πρώτα από την κάμερα, κάθε συνάντηση από μια εφαρμογή, κάθε ανθρώπινη χειρονομία από έναν αλγόριθμο που την καταγράφει, την ταξινομεί και την πουλά.

Οι διοργανωτές παραμένουν ανώνυμοι. Μιλούν δημόσια μέσω μιας μπλε υφασμάτινης μαριονέτας, του Gowanus, με μάτια από καπάκια αναψυκτικών. Η εικόνα θα μπορούσε να μοιάζει αστεία, αν δεν ήταν τόσο εύστοχη. Σε έναν κόσμο όπου κάθε πρόσωπο γίνεται δεδομένο, όπου κάθε διοργανωτής, ακτιβιστής, καλλιτέχνης ή χρήστης μπορεί να χαρτογραφηθεί, να στοχοποιηθεί ή να εμπορευματοποιηθεί, μια μαριονέτα γίνεται τρόπος προστασίας.

Μέσω του Gowanus, η ομάδα περιγράφει τον εαυτό της ως μια χαλαρή σύμπραξη ανθρώπων που συναντήθηκαν γύρω από το ίδιο αίσθημα: αποξένωση, εξάρτηση από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, ανάγκη να ξαναχτιστούν σχέσεις σε φυσικό χώρο. «Πιστεύουμε ότι το γεγονός είναι το μέσο για την κοινωνική αλλαγή», λένε. Όταν οργανώνεσαι online, προσθέτουν, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ και η Silicon Valley μπαίνουν ανάμεσα στις πιο ιερές ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις σου.

«Summer of Ludd»: το φεστιβάλ στο Tompkins Square Park αντιμετωπίζει την αποσύνδεση όχι ως αυτοφροντίδα, αλλά ως δημόσια πράξη.

Η φράση ακούγεται υπερβολική μόνο αν έχεις ξεχάσει πόσο πολύ η καθημερινή ζωή έχει παραδοθεί σε εταιρικές υποδομές. Φιλία, φλερτ, ενημέρωση, μουσική, πολιτική, εργασία, διαμαρτυρία, ραντεβού, αναμνήσεις, όλα περνούν από προϊόντα που υπόσχονται ευκολία και χτίζουν εξάρτηση.

Το νέο λουδιτικό ρεύμα συνδέεται έντονα με τη Gen Z, την πρώτη γενιά που μεγάλωσε ολόκληρη μέσα στην ψηφιακή τεχνολογία. Ίσως ακριβώς γι’ αυτό ένα κομμάτι της μοιάζει να την αμφισβητεί πιο έντονα. Σύμφωνα με έρευνα του Pew Research Center το 2024 το 48% των εφήβων στις ΗΠΑ δήλωνε ότι τα social media έχουν αρνητικές επιπτώσεις στους ανθρώπους της ηλικίας τους, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 32% του 2022.

Δεν πρόκειται, βέβαια, μόνο για νέους. Στο πάρκο υπάρχουν άνθρωποι του Pride, οικογένειες, παλιοί κάτοικοι του East Village, μουσικοί, τεχνικοί, άνθρωποι που δουλεύουν ή δούλεψαν στην τεχνολογία και έχουν αρχίσει να βλέπουν από μέσα το κόστος της. Σε μια στιγμή, η μικρή ορχήστρα παίζει το «Bella Ciao» και μια μεγαλύτερη γυναίκα εξηγεί σε μια νεότερη τη σχέση του τραγουδιού με την αντιφασιστική αντίσταση στην Ιταλία.

Η σκηνή έχει κάτι που το ίντερνετ συχνά τιμωρεί: αφέλεια, σοβαρότητα, χειροποίητο πάθος, ανθρώπους που προσπαθούν λίγο άτσαλα να φτιάξουν κάτι κοινό. Και ακριβώς γι’ αυτό, όπως σημειώνει το Wired, είναι διασκεδαστική.

Χειροποίητη πινακίδα στο Summer of Ludd σατιρίζει το ChatGPT και τη νέα εξάρτηση από την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη.

Σε μια άλλη δράση, με τίτλο «Google in Real Life», οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν ερωτήσεις σε άλλους ανθρώπους, όχι σε μηχανή αναζήτησης. Κάποια διαβάζει ταρώ, άλλος μοιράζεται τις γνώσεις του, άλλοι συζητούν πώς μπορείς να βρίσκεις εκδηλώσεις χωρίς social media. Η ιδέα είναι απλή και σχεδόν συγκινητική: η γνώση δεν χρειάζεται πάντα να εμφανιστεί ως αποτέλεσμα αναζήτησης. Μπορεί να εμφανιστεί ως πρόσωπο.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες έχουν αυταπάτες. Οι περισσότεροι ξέρουν ότι δεν μπορείς απλώς να εγκαταλείψεις τις πλατφόρμες χωρίς κόστος. Αν φύγεις από το Facebook ενώ όλοι οι φίλοι σου μένουν εκεί, δεν απελευθερώνεσαι μόνο· κόβεσαι και από έναν κύκλο. Αν δεν χρησιμοποιείς τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν όλοι, κινδυνεύεις να εξαφανιστείς από την κοινωνική ορατότητα. Η αποσύνδεση είναι επιθυμία, αλλά και προνόμιο. Είναι ανάγκη, αλλά και αντίφαση.

Αυτή η αντίφαση κάνει το Summer of Ludd πιο ενδιαφέρον. Δεν προτείνει μια καθαρή λύση. Δεν λέει ότι όλοι μπορούν αύριο να πετάξουν το κινητό τους και να επιστρέψουν σε μια αγνή προτεχνολογική κοινότητα. Ρωτά κάτι πιο πρακτικό και πιο δύσκολο: τι θα συνέβαινε αν ξαναχτίζαμε μερικές υποδομές έξω από τις πλατφόρμες; Αν μαθαίναμε να συναντιόμαστε χωρίς να μας σπρώχνει ένας αλγόριθμος; Αν η πολιτική της προσοχής άρχιζε όχι με μια καταγγελία, αλλά με ένα απόγευμα στο πάρκο χωρίς κινητά;

Ένα χειροποίητο κουτί στο Summer of Ludd καλεί τους περαστικούς να γράψουν πώς η Silicon Valley έκανε τη ζωή τους χειρότερη.

Οι ιστορικοί Λουδίτες δεν ήταν εχθροί της τεχνολογίας με τον απλοϊκό τρόπο που χρησιμοποιούμε σήμερα τη λέξη. Ήταν εργάτες που αντιστάθηκαν σε ένα τεχνολογικό σύστημα επειδή έβλεπαν ότι θα τους στερούσε την εργασία, την αυτονομία και τον έλεγχο πάνω στη ζωή τους. Αυτό είναι που κάνει τη σημερινή αναβίωση του όρου πιο σοβαρή από όσο φαίνεται. Το ζήτημα δεν είναι αν αγαπάς ή μισείς την τεχνολογία. Είναι ποιος την ελέγχει, ποιος πληρώνει το κόστος της και ποιος κερδίζει από την εξάρτησή σου.

Το Summer of Ludd μπορεί να μην αλλάξει τον κόσμο. Μπορεί να μη μειώσει τη χρήση των κινητών, να μη γκρεμίσει τα κέντρα δεδομένων, να μη μετακινήσει μαζικά μια γενιά έξω από τις πλατφόρμες. Αλλά ίσως αυτό δεν είναι το άμεσο ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να ειπωθεί, έστω για μια εβδομάδα, ότι η ζωή δεν είναι υποχρεωμένη να περνά ολόκληρη μέσα από τις εταιρείες που τη μετρούν.

Στο Tompkins Square Park, με zines, κουστούμια, μαριονέτες, παλιές ταινίες, ασυρμάτους, τραγούδια αντίστασης και ανθρώπους που προσπαθούν να φλερτάρουν χωρίς οθόνη, η αποσύνδεση παύει να μοιάζει με αυτοφροντίδα. Γίνεται δημόσια πράξη.

Και ίσως αυτή είναι η πιο ενδιαφέρουσα πολιτική χειρονομία της Gen Z αυτή τη στιγμή: δεν ζητά απλώς καλύτερη τεχνολογία. Ζητά, για λίγο, να της επιστραφεί ο χρόνος, το σώμα και η προσοχή της.

με στοιχεία από Wired