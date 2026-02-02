Στη Βαρκελώνη η πρώτη μεταμόσχευση προσώπου με δότρια γυναίκα που υπεβλήθη σε υποβοηθούμενη ευθανασία

Νοσοκομείο στη Βαρκελώνη ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε μια πρωτοποριακή μεταμόσχευση προσώπου, στην οποία η δότρια, για πρώτη φορά παγκοσμίως, προσέφερε το πρόσωπό της για δωρεά πριν υποβληθεί σε διαδικασία υποβοηθούμενης ευθανασίας.

Το Reuters μεταδίδει ότι η εξαιρετικά σύνθετη χειρουργική επέμβαση περιελάμβανε τη μεταμόσχευση σύνθετου ιστού από το κεντρικό τμήμα του προσώπου και απαιτούσε τη συμμετοχή περίπου 100 ειδικών -μεταξύ αυτών ψυχιάτρων και ανοσολόγων- σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου Vall d'Hebron.

Η συντονίστρια μεταμοσχεύσεων του νοσοκομείου, Elisabeth Navas, δήλωσε ότι η δωρήτρια επέδειξε «ένα επίπεδο ωριμότητας που σε αφήνει άφωνο».

«Κάποιος που έχει αποφασίσει να τερματίσει τη ζωή του αφιερώνει μία από τις τελευταίες του επιθυμίες σε έναν άγνωστο και του προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία ζωής τέτοιας σημασίας», ανέφερε η Navas.

Η λήπτρια, για την οποία έχει δοθεί στη δημοσιότητα μόνο το μικρό της όνομα, Carme, είχε υποστεί εκτεταμένη νέκρωση των ιστών του προσώπου έπειτα από βακτηριακή λοίμωξη, η οποία προκλήθηκε από τσίμπημα εντόμου. Η κατάστασή της είχε επηρεάσει σοβαρά την ικανότητά της να μιλά, να τρώει και να βλέπει.

«Όταν κοιτάζομαι στον καθρέφτη στο σπίτι, σκέφτομαι ότι αρχίζω να μοιάζω περισσότερο με τον εαυτό μου», δήλωσε η Carme σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, προσθέτοντας ότι η ανάρρωσή της εξελίσσεται θετικά.

Για μεταμοσχεύσεις προσώπου όπως η συγκεκριμένη, απαιτείται ο δότης και ο λήπτης να έχουν το ίδιο φύλο, την ίδια ομάδα αίματος και παρόμοιο μέγεθος κεφαλής.

«Με πληθυσμό 49,4 εκατομμυρίων, η Ισπανία αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στις μεταμοσχεύσεις οργάνων για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Το 2021 έγινε η τέταρτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που νομιμοποίησε την ευθανασία», σημειώνει το Reuters.

Οι μισές από τις έξι μεταμοσχεύσεις προσώπου που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ισπανία έγιναν από το ιατρικό προσωπικό του Vall d'Hebron. Το καταλανικό νοσοκομείο είχε πραγματοποιήσει επίσης την πρώτη πλήρη μεταμόσχευση προσώπου παγκοσμίως, το 2010.

Τέλος, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, το 2025 πραγματοποιήθηκαν περίπου 6.300 μεταμοσχεύσεις οργάνων στην Ισπανία, με τις μεταμοσχεύσεις νεφρού να αποτελούν τη συχνότερη περίπτωση.

Με πληροφορίες από Reuters

