ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Στελέχη των Google, Anthropic και OpenAI ζητούν από τις ΗΠΑ έλεγχο στην εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η παρέμβαση αυτή έρχεται ως απάντηση σε ένα πρόσφατο σοβαρό περιστατικό ασφαλείας

The LiFO team
The LiFO team
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ OPENAI ANTHROPIC GOOGLE Facebook Twitter
Φωτ. Unsplash
0

Περισσότεροι από 1.000 εργαζόμενοι σε κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης υπέγραψαν την Τρίτη έκκληση προς την αμερικανική κυβέρνηση, ζητώντας τη λήψη μέτρων για τον «έλεγχο του ρυθμού» ανάπτυξης της σχετικής τεχνολογίας.

Ανάμεσα σε όσους συνυπέγραψαν το κείμενο περιλαμβάνονται ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, ο επικεφαλής έρευνας της OpenAI, ο υπεύθυνος στρατηγικής της DeepMind (θυγατρικής της Google για την Τεχνητή νοημοσύνη) και ο επικεφαλής επιστήμονας της Meta AI.

Με το αίτημά τους, οι υπογράφοντες ζητούν «από την κυβέρνηση των ΗΠΑ να στηρίξει μια διεθνή πρωτοβουλία για την ανάπτυξη των τεχνικών και ρυθμιστικών εργαλείων που απαιτούνται, ώστε να ελέγχεται προσεκτικά ο ρυθμός ανάπτυξης των αυτόνομων συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης».

«Οι κορυφαίες εταιρείες του κλάδου εκτιμούν ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στην αυτοματοποίηση της έρευνας πάνω στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Παρότι είναι δύσκολο να προβλεφθεί πόσο ακριβώς θα επιταχύνει αυτό την τεχνολογική πρόοδο, υπάρχει υπαρκτός κίνδυνος οι δυνατότητες των συστημάτων να εξελιχθούν ραγδαία, ξεπερνώντας την ικανότητά μας να τα κατανοήσουμε ή να τα ελέγξουμε», αναφέρει το κείμενο της έκκλησης.

Το περιστατικό με την OpenAI που κινητοποίησε τους εργαζόμενους 

Η παρέμβαση αυτή έρχεται ως απάντηση σε ένα πρόσφατο σοβαρό περιστατικό ασφαλείας. Συγκεκριμένα, πριν από λίγες ημέρες, η OpenAI διαπίστωσε πρόσφατα ότι δύο από τα μοντέλα της πραγματοποίησαν αυτόνομη κυβερνοεπίθεση κατά τη διάρκεια εσωτερικών δοκιμών, παρακάμπτοντας τα μέτρα ασφαλείας που είχαν σχεδιαστεί για την αποτροπή τέτοιων συμβάντων.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα μοντέλα ξέφυγαν από το ελεγχόμενο περιβάλλον δοκιμών, συνδέθηκαν στο διαδίκτυο και εισέβαλαν στην πλατφόρμα Hugging Face.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Σαμ Άλτμαν, ο οποίος δεν υπέγραψε την έκκληση, δήλωσε ότι οι εταιρείες ανάπτυξης Τεχνητής Νοημοσύνης ενδέχεται να χρειαστεί να επιβραδύνουν οικειοθελώς τους ρυθμούς προόδου, προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στην κοινωνία να προσαρμοστεί.

«Ήταν το πρώτο περιστατικό ασφαλείας που με ταρακούνησε τόσο έντονα», ανέφερε ο Άλτμαν στο podcast «Invest Like the Best», προσθέτοντας πως τον εκπλήσσει το γεγονός ότι δεν υπήρξαν περισσότεροι άνθρωποι με ανάλογη αντίδραση.

Αν και δεν ήταν η πρώτη φορά που ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης λειτούργησε εκτός του ελέγχου των δημιουργών του, το τελευταίο αυτό συμβάν θεωρήθηκε από τη βιομηχανία ως ιδιαίτερα ανησυχητικό.

Με πληροφορίες από Euronews

Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο ανεξέλεγκτος agent της OpenAI μπήκε και σε δεύτερη εταιρεία

Τech & Science / Το ανεξέλεγκτο αυτόνομο σύστημα AI της OpenAI μπήκε και σε δεύτερη εταιρεία

Ένα AI που δοκιμαζόταν στην κυβερνοασφάλεια άρχισε να ψάχνει κενά στο σύστημα. Τώρα αποδεικνύεται ότι δεν κινήθηκε μόνο μέσα στο Hugging Face, αλλά και μέσα από εκτεθειμένες υποδομές τρίτων.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο ανεξέλεγκτος agent της OpenAI μπήκε και σε δεύτερη εταιρεία

Τech & Science / Το ανεξέλεγκτο αυτόνομο σύστημα AI της OpenAI μπήκε και σε δεύτερη εταιρεία

Ένα AI που δοκιμαζόταν στην κυβερνοασφάλεια άρχισε να ψάχνει κενά στο σύστημα. Τώρα αποδεικνύεται ότι δεν κινήθηκε μόνο μέσα στο Hugging Face, αλλά και μέσα από εκτεθειμένες υποδομές τρίτων.
THE LIFO TEAM
Η Αριάνα Γκράντε κυνηγά δικαστικά τους χάκερ που πουλούσαν ακυκλοφόρητο υλικό της

Πολιτισμός / Η Αριάνα Γκράντε κυνηγά δικαστικά τους χάκερ που πουλούσαν ακυκλοφόρητο υλικό της

Με νέα αγωγή στο Λος Άντζελες, η Αριάνα Γκράντε προσπαθεί να αποκαλύψει τους άγνωστους χάκερ που διέρρευσαν και πούλησαν ακυκλοφόρητο υλικό της. Μόνο το 2023, λέει, βγήκαν παράνομα στο διαδίκτυο 45 τραγούδια της.
THE LIFO TEAM
Το ίδρυμα της Wikipedia αρνείται την άμεση αναγνώριση του σωματείου των εργαζομένων

Τech & Science / Το ίδρυμα της Wikipedia αρνείται την άμεση αναγνώριση του σωματείου των εργαζομένων της

Η Wikipedia έγινε σύμβολο της συλλογικής γνώσης. Τώρα το ίδρυμα που τη φιλοξενεί αρνείται την άμεση αναγνώριση του σωματείου των εργαζομένων του και η κοινότητα των χρηστών αντιδρά.
THE LIFO TEAM
 
 