Σταφυλόκοκκος στα πινέλα μακιγιάζ; - Τι λένε οι ειδικοί για τους μικροοργανισμούς που μπορεί να «κρύβουν»

Η χρήση των πινέλων μακιγιάζ είναι καθημερινή για πολλούς και, όταν αυτά δεν καθαρίζονται σωστά, μπορούν να αποτελέσουν εστία ανάπτυξης βακτηρίων και άλλων μικροοργανισμών, αυξάνοντας τον κίνδυνο ερεθισμών ή ακόμη και λοιμώξεων.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2025 έδειξε ότι σχεδόν οι μισοί καθαρίζουν τα πινέλα τους σπάνια ή σχεδόν ποτέ, αυξάνοντας έτσι την έκθεσή τους σε μικρόβια.

Ποια βακτήρια αναπτύσσονται στα πινέλα

Όπως εξηγεί ο καθηγητής Μικροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Swinburne της Αυστραλίας, Enzo Palombo, αυτοί οι μικροοργανισμοί συνήθως «ζουν ακίνδυνα» στο σώμα ή στο περιβάλλον, αλλά ενδέχεται να επηρεάσουν άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

«[Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται] γνωστοί μικροοργανισμοί όπως ο σταφυλόκοκκος (Staphylococcus), ο οποίος απαντάται συχνά στο δέρμα», λέει ο καθηγητής Palombo.

«Σε ένα περιβάλλον όπως το μπάνιο, μπορεί επίσης να υπάρχει το Escherichia coli (E. coli), το οποίο προέρχεται από την τουαλέτα (...) Συνήθως δεν αποτελεί πρόβλημα, καθώς υπάρχει φυσιολογικά στο περιβάλλον. Αν όμως εισέλθει σε μια ανοιχτή πληγή ή σε ένα κόψιμο, μπορεί να προκαλέσει λοίμωξη», τόνισε ο καθηγητής, σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα του ABC News Australia.

Πινέλα μακιγιάζ: Πώς να τα καθαρίσετε

Αρκεί να καθαρίσετε τα πινέλα μακιγιάζ με σαπούνι και ζεστό νερό, συνιστά ο καθηγητής Παλόμπο.

«Αν είστε πραγματικά υπερβολικά προσεκτικοί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σαπούνι με αντιβακτηριακή δράση… και ίσως να θελήσετε να χρησιμοποιήσετε αιθανόλη. Τα αντισηπτικά χεριών περιέχουν συχνά 70 τοις εκατό αιθανόλη και τα περισσότερα κοινά απολυμαντικά περιέχουν επίσης αιθανόλη».

Η εκπαιδεύτρια αισθητικής του TAFE Queensland, Τζέσικα Πίκοκ, συνιστά να γίνεται απαλό μασάζ στις τρίχες του πινέλου μέχρι το νερό να βγαίνει καθαρό, ενώ στη συνέχεια τα πινέλα θα πρέπει να ξεπλένονται καλά, να επανακτούν το σχήμα τους και να στεγνώνουν σε οριζόντια θέση.

«Ξεπλύνετε καλά, στη συνέχεια δώστε τους το αρχικό τους σχήμα και απλώστε τα σε επίπεδη επιφάνεια για να στεγνώσουν», συμβουλεύει.

Από την πλευρά της, η makeup artist Κλερ Μπρίτζετ χρησιμοποιεί ειδικό σπρέι ανάμεσα στους πιο σχολαστικούς καθαρισμούς, ενώ προτείνει και τη χρήση απλού σαπουνιού ή βρεφικού σαμπουάν.

Πινέλα μακιγιάζ: Κάθε πότε πρέπει να πλένονται

Οι ειδικοί συνιστούν τα πινέλα να καθαρίζονται ιδανικά μία φορά την εβδομάδα. Ωστόσο, επειδή αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, ο καθηγητής Παλόμπο θεωρεί ότι τουλάχιστον ένας σχολαστικός καθαρισμός κάθε μήνα αποτελεί το ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο υγιεινής.

Τα πινέλα που χρησιμοποιούνται με υγρά ή κρεμώδη προϊόντα καλό είναι να πλένονται εβδομαδιαία, ενώ εκείνα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για πούδρα μπορούν να καθαρίζονται κάθε μία έως δύο εβδομάδες.

Οι ειδικοί τονίζουν επίσης ότι τα πινέλα δεν θα πρέπει να μοιράζονται μεταξύ διαφορετικών ατόμων. Αν αυτό συμβεί, είναι απαραίτητο να πλένονται και να απολυμαίνονται πριν χρησιμοποιηθούν ξανά.

Με πληροφορίες από το ABC News Australia