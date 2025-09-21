Στα πρόθυρα χρεοκοπίας η συγγραφέας αποκαλυπτικού βιβλίου για τη Meta

Η Σάρα Γουιν-Γουίλιαμς, πρώην διευθύντρια διεθνών πολιτικών της Facebook (πριν μετονομαστεί σε Meta), βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο οικονομικής κατάρρευσης, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να επιβάλει σε βάρος της πρόστιμα ύψους 50.000 δολαρίων για κάθε φορά που παραβιάζει δικαστική εντολή μη δυσφήμησης.

Το ζήτημα έφτασε στη Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου η βουλευτής των Εργατικών Λουίζ Χέιγκ κατηγόρησε τη Meta ότι χρησιμοποιεί ρήτρες εμπιστευτικότητας και την απειλή υπέρογκων αποζημιώσεων για να «σιωπήσει και να τιμωρήσει» την πρώην ανώτατη συνεργάτιδά της. «Η Σάρα βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας επειδή είχε το θάρρος να μιλήσει. Είναι χρέος μας να προστατεύσουμε όσους καταγγέλλουν παρατυπίες απέναντι σε ισχυρές πολυεθνικές», δήλωσε.

Η υπόθεση αφορά το βιβλίο «Careless People», που κυκλοφόρησε στις αρχές του 2025 από τον εκδοτικό οίκο Pan Macmillan και στο οποίο η Γουιν-Γουίλιαμς καταγράφει εμπειρίες και καταγγελίες από την περίοδο που εργαζόταν στο Facebook. Στο βιβλίο γίνεται λόγος για σεξουαλική παρενόχληση, για ανεπαρκή μέριμνα απέναντι στην ασφάλεια των εφήβων και για συνεργασία της εταιρείας με το Πεκίνο σε εργαλεία λογοκρισίας. Η Meta απέρριψε όλες τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τις «ψευδείς και συκοφαντικές».

Μετά την κυκλοφορία του βιβλίου, η εταιρεία εξασφάλισε δικαστική εντολή που της απαγορεύει να το προωθεί ή να μιλάει δημοσίως για το περιεχόμενό του. Σύμφωνα με το σκεπτικό, τυχόν δημόσιες τοποθετήσεις που κρίνεται ότι παραβιάζουν τη ρήτρα μη δυσφήμησης συνεπάγονται πρόστιμο 50.000 δολαρίων. Η Meta τονίζει ότι η συμφωνία αυτή υπογράφηκε το 2017, όταν η Γουιν-Γουίλιαμς αποχώρησε από την εταιρεία, και ότι ήταν εθελοντική. Προσθέτει επίσης ότι μέχρι σήμερα δεν της έχει ζητηθεί να καταβάλει χρήματα στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Παρά την απαγόρευση, το βιβλίο γνώρισε εμπορική επιτυχία. Ο εκδότης ανακοίνωσε πωλήσεις άνω των 150.000 αντιτύπων σε όλες τις μορφές, ενώ βρέθηκε στη λίστα με τα μπεστ σέλερ της Sunday Times. Η συγγραφέας είχε λάβει προκαταβολή που ξεπερνούσε τις 500.000 δολάρια. Η δικαστική απόφαση πάντως δεν υποχρέωνε τον εκδοτικό οίκο να αποσύρει το βιβλίο, αλλά απευθυνόταν αποκλειστικά στην ίδια.

Η Γουιν-Γουίλιαμς, που έχει υπηρετήσει και ως διπλωμάτης, κατέθεσε τον Απρίλιο ενώπιον υποεπιτροπής της Γερουσίας των ΗΠΑ, κατηγορώντας τη Meta ότι συνεργάστηκε «χέρι με χέρι» με τις κινεζικές αρχές για τον έλεγχο του περιεχομένου στις πλατφόρμες της. Η εταιρεία χαρακτήρισε την κατάθεσή της «εκτός πραγματικότητας» και «γεμάτη ανακρίβειες». Από τότε, η ίδια αποφεύγει τις δημόσιες εμφανίσεις.

Σε πρόσφατη γραπτή δήλωση, υπογράμμισε ότι εξακολουθεί να δεσμεύεται από τη συμφωνία σιωπής «ακόμη και για ζητήματα που διερευνώνται επίσημα από το Κογκρέσο» και κάλεσε άλλους εργαζομένους του τεχνολογικού τομέα να μιλήσουν: «Εύχομαι να μπορούσα να πω περισσότερα. Προτρέπω όσους γνωρίζουν να μοιραστούν τις πληροφορίες τους πριν πληγούν ακόμη περισσότερα παιδιά».

Ο δικηγόρος της επιβεβαίωσε ότι οι διαδικασίες συνεχίζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και ότι οι χρηματικές ποινές εξακολουθούν να απειλούν τη βιωσιμότητά της, παρά τις δημόσιες εκκλήσεις γερουσιαστών και βουλευτών στις ΗΠΑ να σταματήσουν οι ενέργειες της Meta.

Η εταιρεία, από την πλευρά της, επιμένει ότι η απομάκρυνση της Γουιν-Γουίλιαμς έγινε λόγω «χαμηλής απόδοσης και τοξικής συμπεριφοράς» και ότι οι κατηγορίες της είναι «παρωχημένες και αβάσιμες»

Με πληροφορίες από Guardian