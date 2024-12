Spotify: Καταγγελίες ότι προωθεί «καλλιτέχνες φαντάσματα» ώστε να αποφεύγει πληρωμές δικαιωμάτων

Σύμφωνα με αποκαλύψεις του βιβλίου «Mood Machine: The Rise of Spotify and the Costs of the Perfect Playlist» της συγγραφέως Liz Pelly, η πλατφόρμα Spotify φέρεται να προωθεί «καλλιτέχνες φαντάσματα » με στόχο τη μείωση των πληρωμών σε πραγματικούς καλλιτέχνες.

Το πρόγραμμα Perfect Fit Content (PFC), όπως αποκαλύπτει η Pelly, είναι ένα εσωτερικό πρόγραμμα του Spotify που δημιουργεί και προωθεί μουσική χαμηλού κόστους και περιορισμένης καλλιτεχνικής αξίας μέσω συνεργασίας με εξωτερικές εταιρείες παραγωγής.

Αυτή η μουσική, σύμφωνα με την έρευνα, προστίθεται κρυφά σε επιμελημένες λίστες αναπαραγωγής, αυξάνοντας έτσι το ποσοστό των streams που είναι οικονομικά συμφέροντα για την πλατφόρμα. Το πρόγραμμα ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 2010 και, μέχρι το 2017, είχε εξελιχθεί σε έναν από τους κύριους πυλώνες κερδοφορίας της Spotify.

Οι πιέσεις στους επιμελητές

Πρώην υπάλληλοι του Spotify αποκάλυψαν ότι οι επιμελητές λιστών αναπαραγωγής δέχονταν σταδιακά πιέσεις από τη διοίκηση να συμπεριλαμβάνουν PFC περιεχόμενο. Ενώ αρχικά η προσέγγιση ήταν χαλαρή, σύντομα οι πιέσεις έγιναν πιο έντονες.

«Μας έλεγαν: ‘Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά αν μπορείτε, θα ήταν καλό’», ανέφερε ένας πρώην υπάλληλος. «Μετά έγινε πιο επιθετικό: ‘Αυτή είναι η μουσική που ταιριάζει στη λίστα σου, γιατί να μην τη δοκιμάσεις;’»

Η χρήση «καλλιτεχνών φαντασμάτων» προκάλεσε αγανάκτηση στους πραγματικούς μουσικούς. Ένας τζαζ μουσικός που εργάστηκε για μία από τις συνεργαζόμενες εταιρείες της Spotify δήλωσε ότι πληρώθηκε μόνο μερικές εκατοντάδες δολάρια για τις συνθέσεις του, χάνοντας τα δικαιώματα του έργου του. «Πουλάω την πνευματική μου ιδιοκτησία για ψίχουλα», είπε χαρακτηριστικά.

Η θέση της Spotify

Παρά τις κατηγορίες, η Spotify έχει αρνηθεί ότι δημιουργεί μουσική in-house, ενώ το 2017 είχε χαρακτηρίσει τις σχετικές φήμες ως «απολύτως αναληθείς». Ωστόσο, ο CEO της εταιρείας, Daniel Ek, δήλωσε φέτος ότι «το κόστος δημιουργίας περιεχομένου είναι πλέον σχεδόν μηδενικό», μια δήλωση που εγείρει ερωτήματα για τις πρακτικές της εταιρείας.

Με πληροφορίες από Futurism