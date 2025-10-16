Το Spotify επιτρέπει πλέον στους χρήστες να «μιλούν» με τον AI DJ και μέσω γραπτών μηνυμάτων

Το Spotify παρουσίασε νέα αναβάθμιση για τη λειτουργία του AI DJ, προσθέτοντας τη δυνατότητα να στέλνουν οι χρήστες γραπτά αιτήματα μουσικής — όχι μόνο φωνητικές εντολές, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Η αλλαγή αφορά τους συνδρομητές Premium και είναι ήδη διαθέσιμη σε περισσότερες από 60 χώρες, στα Αγγλικά και Ισπανικά.

Ο «έξυπνος DJ» της πλατφόρμας, που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να επιλέγει τραγούδια σύμφωνα με τα γούστα του κάθε χρήστη, είχε αποκτήσει τη δυνατότητα φωνητικής επικοινωνίας νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Από αυτήν την εβδομάδα όμως, οι χρήστες μπορούν να πληκτρολογούν τις μουσικές τους επιθυμίες, όπως για παράδειγμα «βάλε chill hip-hop για το απόγευμα» ή «παίξε κάτι για προπόνηση», και ο DJ να ανταποκρίνεται άμεσα.

Η Spotify επισημαίνει πως η λειτουργία υποστηρίζει συνδυαστικά αιτήματα, που μπορεί να περιλαμβάνουν είδος μουσικής, διάθεση, καλλιτέχνη ή δραστηριότητα. Παράλληλα, το AI σύστημα προτείνει πλέον και προσωποποιημένα prompts — ιδέες για playlists και διαθέσεις, σε περίπτωση που ο χρήστης δεν ξέρει τι θέλει να ακούσει.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο που οι AI βοηθοί με δυνατότητα συνομιλίας γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς, χάρη σε υπηρεσίες όπως το ChatGPT και το Gemini, που επιτρέπουν εναλλαγή ανάμεσα σε φωνή, κείμενο ή εικόνες. Με παρόμοια λογική, η Apple πρόσφατα παρουσίασε τη νέα έκδοση της Siri, η οποία επίσης δέχεται γραπτές εντολές.

Η δυνατότητα πληκτρολόγησης θεωρείται φυσική εξέλιξη για το Spotify, καθώς πολλοί χρήστες χρησιμοποιούν την εφαρμογή εν κινήσει — σε μέσα μεταφοράς ή σε ήσυχους χώρους — όπου η φωνητική χρήση δεν είναι πάντα πρακτική.

Για να δοκιμάσει κάποιος τη νέα λειτουργία, αρκεί να αναζητήσει τη λέξη «DJ» στο Spotify, να πατήσει «Play» και να ξεκινήσει το προσωπικό του μουσικό ταξίδι, με τον AI DJ έτοιμο να απαντήσει είτε με φωνή είτε… με μήνυμα.