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Σπάνιος μετεωρίτης που έπεσε στις ΗΠΑ αποκαλύπτει νέα στοιχεία για την προέλευση της ζωής

Τι έδειξε νέα μελέτη

The LiFO team
The LiFO team
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Οι ερευνητές εντόπισαν εκατοντάδες αμινοξέα, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων δεν συναντάται με φυσικό τρόπο στη Γη / Φωτ.: SETI Institute
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Μετεωρίτης, βάρους λίγο μεγαλύτερου του ενός κιλού, ο οποίος διαπέρασε τη στέγη ενός σπιτιού στο Νιου Τζέρσεϊ πριν από δύο χρόνια, αποδείχθηκε πολύτιμος για τους επιστήμονες, καθώς, σύμφωνα με το CNN, περιέχει «εξωγήινα» αμινοξέα και ενδείξεις ότι το μητρικό του σώμα φιλοξενούσε αλμυρό νερό.

Τα ευρήματα ενισχύουν τη θεωρία ότι οι μετεωρίτες μετέφεραν δομικά συστατικά, που ήταν απαραίτητα για την εμφάνιση της ζωής στην πρώιμη Γη.

Ως προς το χρονικό, στις 16 Ιουλίου 2024, κάτοικοι της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσεϊ, του Κονέκτικατ, του Ρόουντ Άιλαντ και της Πενσιλβάνια είδαν μια «πύρινη σφαίρα» να διασχίζει τον ουρανό μέρα μεσημέρι. Το διαστημικό σώμα, περίπου στο μέγεθος μιας μεγάλης βαλίτσας, εισήλθε στην ατμόσφαιρα της Γης με ταχύτητα περίπου 51.000 χιλιομέτρων την ώρα, προκαλώντας ακόμη και ηχητικό κρότο που έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές.

Καθοριστική η ψύχραιμη αντίδραση των ενοίκων στη διαχείριση του μετεωρίτη

Ο εύθραυστος μετεωρίτης διαλύθηκε σε ύψος περίπου 35 χιλιομέτρων. Το μετεωρολογικό ραντάρ του αεροδρομίου Newark εντόπισε το νέφος των θραυσμάτων, όμως μόνο ένα κομμάτι βρέθηκε, εκείνο που τρύπησε τη στέγη ενός σπιτιού στην πόλη Χίλσμπορο και κατέληξε στο υπνοδωμάτιο των ιδιοκτητών.

Οι ένοικοι αντέδρασαν ψύχραιμα. Φόρεσαν γάντια μιας χρήσης και συνέλεξαν τα μαύρα θραύσματα και τη σκόνη χρησιμοποιώντας αλουμινόχαρτο και γυάλινα δοχεία, ενώ επισκεύασαν αμέσως τη στέγη πριν ξεκινήσει η βροχή. Η γρήγορη αντίδρασή τους αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς ο συγκεκριμένος μετεωρίτης είναι ιδιαίτερα πορώδης και απορροφά εύκολα υγρασία από την ατμόσφαιρα, γεγονός που θα μπορούσε να αλλοιώσει τη χημική του σύσταση.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science Advances, αποκάλυψε ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικά σπάνιο και πρωτόγονο ανθρακούχο χονδρίτη, έναν τύπο μετεωρίτη που διατηρεί σχεδόν αναλλοίωτα τα υλικά από τα πρώτα στάδια σχηματισμού του Ηλιακού Συστήματος.

Τι εντόπισαν στον μετεωρίτη οι ερευνητές

Οι ερευνητές εντόπισαν εκατοντάδες αμινοξέα, δηλαδή τα βασικά δομικά στοιχεία των πρωτεϊνών. Ανάμεσά τους βρέθηκε και η τρυπτοφάνη, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των αμινοξέων δεν απαντάται φυσικά στη Γη.

«Ανιχνεύσαμε ένα πολύπλοκο σύνολο αμινοξέων, τα θεμελιώδη δομικά στοιχεία των πρωτεϊνών. Τα περισσότερα από αυτά είναι σπάνια ή δεν υπάρχουν καθόλου στη ζωή στη Γη, επομένως η προέλευσή τους είναι πραγματικά εξωγήινη», δήλωσε ο Ντάνι Γκλέιβιν από το Διαστημικό Κέντρο Goddard της NASA.

Η ανάλυση αποκάλυψε επίσης υψηλές συγκεντρώσεις νατρίου, ένδειξη ότι στο μητρικό σώμα του μετεωρίτη υπήρχαν κάποτε αλμυρά υπόγεια νερά. Καθώς το νερό εξατμιζόταν, άφηνε πίσω του άλατα που θα μπορούσαν να ευνοήσουν τον σχηματισμό πολύπλοκων οργανικών μορίων.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ο μετεωρίτης προερχόταν από έναν αστεροειδή της κύριας ζώνης μεταξύ Άρη και Δία και περιπλανιόταν στο Διάστημα για εκατομμύρια χρόνια πριν καταλήξει στη Γη.

Τα θραύσματά του φυλάσσονται πλέον στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Νέας Υόρκης, ενώ οι ερευνητές συνεχίζουν να τα συγκρίνουν με δείγματα που έφεραν στη Γη οι αποστολές OSIRIS-REx της NASA από τον αστεροειδή Μπενού και Hayabusa2 της Ιαπωνίας από τον αστεροειδή Ριούγκου.

Οι επιστήμονες θεωρούν ότι τέτοιοι πρωτόγονοι μετεωρίτες πιθανότατα μετέφεραν στην πρώιμη Γη οργανικές ενώσεις που συνέβαλαν στην εμφάνιση της ζωής. Όπως επισημαίνουν, η ανακάλυψη αποτελεί ακόμη μία ισχυρή ένδειξη ότι τα βασικά συστατικά της ζωής ίσως έφτασαν στον πλανήτη μας από το Διάστημα.

Με πληροφορίες από CNN

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