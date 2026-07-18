SpaceX: Σε συζητήσεις με το Πεντάγωνο για την παροχή υπολογιστικής ισχύος στα data center της

Η SpaceX βρίσκεται σε συζητήσεις με το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας για να του παραχωρήσει πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ μέσω των data centers, μια συμφωνία ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη λειτουργία μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Το τελευταίο διάστημα η SpaceX έχει υπογράψει παρόμοιες συμφωνίες με την Anthropic και την Google, σχεδιάζοντας πλέον να επεκτείνει σημαντικά τις δραστηριότητές της στο cloud.

Μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Υπουργείο Άμυνας θα αποτελέσει τον τελευταίο κρίκο σε μια αλυσίδα συμβολαίων μεταξύ της SpaceX και του Πενταγώνου. Ο αμερικανικός στρατός βασίζεται ήδη στην εταιρεία για την εκτόξευση πυραύλων και τη διαχείριση δορυφόρων που χρησιμοποιούνται στις τηλεπικοινωνίες και τον εντοπισμό πυραυλικών απειλών.

Κάποιοι ανησυχούν για τις στενές σχέσεις SpaceX – Πεντάγωνου

Πάντως, ορισμένοι αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας εκφράζουν ανησυχίες για την υπερβολική εξάρτηση του Πενταγώνου από τις υπηρεσίες του Μασκ, ενώ η τεράστια οικονομική στήριξη που παρείχε ο δισεκατομμυριούχος στην προεκλογική εκστρατεία του προέδρου Τραμπ το 2024 έχει πυροδοτήσει επικρίσεις για σύγκρουση συμφερόντων. Από την πλευρά τους, κυβερνητικά στελέχη απορρίπτουν αυτές τις κατηγορίες.

Όπως συμβαίνει σε πολλούς μεγάλους οργανισμούς, το Υπουργείο Άμυνας δίνει πλέον μάχη με τον χρόνο για να εξασφαλίσει επαρκή υπολογιστική ισχύ στο cloud. Στόχος είναι να υποστηριχθούν κρίσιμες υπηρεσίες, όπως η Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας (NSA), αλλά και οι στρατιώτες στο πεδίο, οι οποίοι εντάσσουν πλέον την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητά τους.

Η Amazon, βασικός πάροχος υπολογιστικής ισχύος του Πενταγώνου, επενδύει 50 δισ. δολάρια για να επεκτείνει τη χωρητικότητα των συστημάτων της για κυβερνητικούς σκοπούς, εστιάζοντας κυρίως στο Υπουργείο Άμυνας. Στους μεγάλους προμηθευτές cloud του Πενταγώνου συγκαταλέγονται επίσης η Microsoft, η Google και η Oracle.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal