SpaceX: Παρουσίασε στους επενδυτές το πρωτότυπο της νέας ΑI συσκευής του Μασκ - Υπόσχεται να αλλάξει όσα ξέραμε

H SpaceX έχει αναπτύξει μια πρωτότυπη συσκευή που μοιάζει με κινητό τηλέφωνο, σχεδιασμένη να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρόυν με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η εταιρεία του Έλον Μασκ παρουσίασε αυτή τη συσκευή, με κομψό σχεδιασμό και πιο λεπτό από ένα iPhone, σε ορισμένους επενδυτές και άλλους ενδιαφερόμενους πριν την είσοδο της στο χρηματιστήριο, σύμφωνα με την Wall Street Journal που επικαλείται πηγές με γνώση επί του θέματος.

Η συσκευή σχεδιάστηκε για να «τρέχει» με ένα λειτουργικό σύστημα που έχει φτιάξει η ίδια η εταιρεία και ενσωματώνει λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης της xAI.Σύμφωνα με κάποιες πηγές η συσκευή χρησιμοποιεί μικροτσίπ Qualcomm Snapdragon.

Ο Μασκ «δουλεύει» καιρό την ιδέα μιας κινητής συσκευής

Στο παρελθόν η WSJ είχε αναφέρει ότι ο Μασκ εξέταζε το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην κατασκευή ενός smartphone εξαιτίας της απογοήτευσης του για τον τρόπο με τον οποίο η Apple διαχειρίζεται τις εφαρμογές τρίτων, όπως για παράδειγμα το Χ.

«Η ιδέα κατασκευής ενός τηλεφώνου με κάνει να θέλω να πεθάνω», είχε δηλώσει τον περασμένο Οκτώβριο. «Αλλά αν πρέπει να φτιάξουμε ένα τηλέφωνο, θα το κάνουμε», ήταν τα λόγια του.

Τον Φεβρουάριο είχε διαψεύσει του ισχυρισμούς του Reuters ότι η SpaceX κατασκευάζει ένα κινητό τηλέφωνο που θα συνδέεται απευθείας με το δορυφορικό δίκτυο Starlink. «Δεν αναπτύσσουμε κινητό τηλέφωνο», είχε γράψει στο Χ.

Η WSJ αναφέρει ότι κάποιοι επενδυτές της SpaceX και της Tesla έχουν ενημερωθεί για το όραμα του Μασκ για μια συσκευή που θα λειτουργεί σαν μια μεγάλη πλατφόρμα για όλες τις τεχνολογίες των επιχειρήσεων του. Μια τέτοια συσκευή θα τον βοηθούσε να μειώσει την εξάρτηση από τρίτες εταιρείες. Για παράδειγμα το chatbots της xAI χρησιμοποιείται από τους χρήστες σε συσκευές Apple ή Android.

Το όραμα του Μασκ για μια «εφαρμογή για τα πάντα»

Η πρωτότυπη συσκευή που παρουσίασε η SpaceX στους επενδυτές εστιάζει στην φιλοσοφία του Μασκ να δημιουργήσει μια «εφαρμογή για τα πάντα». Ο ίδιος είχε μιλήσει για πρώτη φορά σχετικά με αυτές τις φιλοδοξίες του όταν προχώρησε στην εξαγορά του Twitter, σήμερα Χ, το 2022.

Αντίστοιχα super apps είναι ιδιαίτερα διαδομένα στην ασιατική αγορά με εφαρμογές όπως το WeChat και το Alipay, στις οποίες οι χρήστες μπορούν να ανταλλάσσουν μηνύματα, να παίζουν παιχνίδια, να παραγγέλνουν φαγητό ή ακόμα και να κάνουν κρατήσεις για ταξίδια.

Για την ώρα δεν έχει γίνει γνωστό το χρονοδιάγραμμα για την παραγωγή της συσκευής ούτε αν αυτή θα φτάσει τελικά στα χέρια των καταναλωτών.

Με πληροφορίες από την Wall Street Journal