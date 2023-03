SpaceX: Επιτυχημένη η εκτόξευση πυραύλου για λογαριασμό της NASA

Κανονικά πραγματοποιήθηκε σήμερα η εκτόξευση πυραύλου SpaceX του Έλον Μασκ, που θα μεταφέρει τέσσερις αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, για λογαριασμό της NASA.

Υπενθυμίζεται πως η εκτόξευση του SpaceX ήταν προγραμματισμένη να γίνει προ ημερών, αλλά ένα τεχνικό πρόβλημα της τελευταίας στιγμής οδήγησε σε αναβολή την εκτόξευση πυραύλου, που θα μετέφερε τους τέσσερις αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Το όχημα εκτόξευσης της SpaceX, αποτελούμενο από έναν πύραυλο Falcon 9, στον οποίο επέβαινε η αυτόνομα λειτουργούσα κάψουλα Crew Dragon, που ονομάζεται Endeavour, απογειώθηκε στις 12:34 π.μ. από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα.

Μια ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση της NASA έδειξε το διαστημόπλοιο να ανεβαίνει από τον πύργο εκτόξευσης, καθώς οι εννέα κινητήρες Merlin δημιουργούσαν σύννεφα ατμών και μια κοκκινωπή πύρινη σφαίρα που φώτιζε τον ουρανό.

NASA’s SpaceX Crew 6 takes off for a six-month science mission made up of experiments ranging from research on human cell growth in space to controlling combustible materials in microgravity https://t.co/RinZCx4ppD pic.twitter.com/demynoYwfI