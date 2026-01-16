Σουηδία: Τραγούδι «αποκλείστηκε» από τα μουσικά charts αφού ανακαλύφθηκε πως ο «καλλιτέχνης» είναι δημιούργημα AI

Ένα επιτυχημένο τραγούδι αποκλείστηκε από το επίσημο chart της Σουηδίας, αφού αποκαλύφθηκε ότι ο «καλλιτέχνης» πίσω από αυτό είναι δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης.

Το τραγούδι «I know, you're not mine» – ή «Jag vet, du är inte min» στα σουηδικά – του τραγουδιστή Jacub γνώρισε μεγάλη επιτυχία στη Σουηδία, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Spotify της χώρας.

«Το κομμάτι του Jacub αποκλείστηκε από το επίσημο chart της Σουηδίας, το Sverigetopplistan, το οποίο καταρτίζεται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Φωνογραφικής Βιομηχανίας Σουηδίας (IFPI). Παρότι το τραγούδι εμφανίζεται στα charts του Spotify, δεν πληροί τους όρους για να συμπεριληφθεί στο επίσημο chart με βάση τους ισχύοντες κανόνες», δήλωσε εκπρόσωπος της IFPI.

Ο διευθύνων σύμβουλος της IFPI Σουηδίας, Λούντβιχ Βέρμπερ, ανέφερε: «Ο κανόνας μας είναι ότι αν ένα τραγούδι έχει δημιουργηθεί κυρίως με τεχνητή νοημοσύνη, δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στη λίστα επιτυχιών».

Το I know, you’re not mine είναι ένα folk-pop τραγούδι με ακουστική κιθάρα, ενώ στη σελίδα του καλλιτέχνη στο Spotify εμφανίζεται ένα σκίτσο ενός γενειοφόρου άνδρα με μπλουζάκι. Το τραγούδι έχει ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια streams παγκοσμίως, εκ των οποίων 200.000 στη Σουηδία. Περιλαμβάνεται σε ένα EP έξι κομματιών με τίτλο Kärleken är Bränd («Η αγάπη είναι καμένη»).

Η IFPI ενήργησε αφού ο ερευνητικός δημοσιογράφος Εμάνουελ Κάρλστεν αποκάλυψε ότι το τραγούδι είχε καταχωριστεί σε δανέζικο μουσικό εκδοτικό οίκο με την επωνυμία Stellar, ενώ δύο από τους δικαιούχους εργάζονται στο τμήμα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας.

«Αυτό που προκύπτει είναι η εικόνα μιας μουσικής εταιρείας που θέλει να πειραματιστεί με νέα είδη μουσικής και νέου τύπου καλλιτέχνες. Που της αρέσει να δοκιμάζει τα όρια της ανεκτικότητας του κοινού απέναντι στην τεχνητή μουσική και τους τεχνητούς καλλιτέχνες», έγραψε ο Κάρλστεν.

Η απάντηση της εταιρείας πίσω από το τραγούδι

Σε ανακοίνωσή της, η Stellar δήλωσε ότι «η φωνή του καλλιτέχνη Jacub και μέρη της μουσικής δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης ως εργαλείο στη δημιουργική μας διαδικασία».

Η εταιρεία υποστήριξε ότι είναι «πρωτίστως» μια μουσική εταιρεία που διοικείται από δημιουργικούς επαγγελματίες και όχι μια τεχνολογική ή εταιρεία AI, προσθέτοντας ότι η δημιουργία ενός επιτυχημένου τραγουδιού απαιτεί «κάτι περισσότερο» από το απλό πάτημα ενός κουμπιού σε ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης.

«Είμαστε παθιασμένοι και έμπειροι επαγγελματίες της μουσικής, που έχουμε επενδύσει τεράστιο χρόνο, ενέργεια και αφοσίωση στη σύνθεση και την παραγωγή αυτής της κυκλοφορίας, η οποία καθοδηγήθηκε από ένα σαφές καλλιτεχνικό όραμα», ανέφερε η εταιρεία. Η Stellar δήλωσε επίσης ότι αντιτίθεται στη λεγόμενη «AI μουσική σαβούρα» – τον όρο για το μαζικά παραγόμενο περιεχόμενο τεχνητής νοημοσύνης που συχνά είναι ασύντακτο και σουρεαλιστικό.

Το Spotify δεν απαιτεί η μουσική να επισημαίνεται ως δημιουργημένη από AI, αλλά έχει αρχίσει να καταπολεμά τα spam κομμάτια που παράγονται με τεχνητή νοημοσύνη, καθώς κάθε ακρόαση άνω των 30 δευτερολέπτων αποφέρει δικαιώματα σε αυτόν που τα ανεβάζει και μειώνει τα έσοδα των νόμιμων καλλιτεχνών.

Ο Jacub δεν είναι ο πρώτος AI «καλλιτέχνης» που γνωρίζει επιτυχία. Ένα «συγκρότημα» με το όνομα Velvet Sundown συγκέντρωσε πάνω από 1 εκατομμύριο streams πέρυσι στο Spotify, πριν αποκαλυφθεί ότι ήταν πλήρως δημιουργημένο από AI – από τη μουσική μέχρι τις φωτογραφίες και την ιστορία του. Το δημοφιλέστερο τραγούδι του έχει πλέον ξεπεράσει τα 4 εκατομμύρια streams.

Ο συνθέτης και ακτιβιστής υπέρ της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, Εντ Νιούτον-Ρεξ, δήλωσε ότι η επιτυχία του Jacub υπογραμμίζει την ανάγκη υποχρεωτικής επισήμανσης της χρήσης AI.

«Αν το Spotify ενημέρωνε τους χρήστες ότι ακούνε μουσική που έχει δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη, το τραγούδι δεν θα είχε φτάσει τόσο ψηλά στα charts, αφαιρώντας ακροάσεις και έσοδα από ανθρώπινους μουσικούς. Οι κυβερνήσεις πρέπει επειγόντως να απαιτήσουν σαφή σήμανση των έργων που δημιουργούνται με AI», είπε.

Πέρυσι το Spotify, που εδρεύει στη Σουηδία, δήλωσε ότι στηρίζει ένα νέο πρότυπο της βιομηχανίας για τη γνωστοποίηση της χρήσης AI στη δημιουργία τραγουδιών. Η χρήση του θα είναι εθελοντική και οι καλλιτέχνες δεν θα υποχρεώνονται να δηλώνουν αν η μουσική τους είναι εξ ολοκλήρου ή εν μέρει προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Με πληροφορίες από Guardian



