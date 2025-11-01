Σωματική άσκηση: Γιατί οι άνδρες πρέπει να γυμνάζονται δύο φορές περισσότερο από τις γυναίκες;

Οι άνδρες ίσως χρειάζεται να ασκούνται διπλάσιο χρόνο από τις γυναίκες για να επιτύχουν την ίδια μείωση του κινδύνου στεφανιαίας καρδιοπάθειας, σύμφωνα με ερευνητές, οι οποίοι επισημαίνουν ότι οι οδηγίες για έναν υγιεινό τρόπο ζωής θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές μεταξύ των φύλων.

Οι επιστήμονες ανέλυσαν δεδομένα φυσικής δραστηριότητας από περισσότερα από 80.000 άτομα και διαπίστωσαν ότι ο κίνδυνος καρδιοπάθειας μειώθηκε κατά 30% στις γυναίκες που ασκούνταν για 250 λεπτά την εβδομάδα. Αντίθετα, οι άνδρες χρειάζονταν να φτάσουν τα 530 λεπτά – σχεδόν εννέα ώρες την εβδομάδα – για να δουν το ίδιο αποτέλεσμα.

Η μελέτη βασίζεται σε προηγούμενες έρευνες που υποδεικνύουν ότι οι γυναίκες ωφελούνται περισσότερο από τους άνδρες από την ίδια ποσότητα άσκησης, αν και οι γυναίκες είναι γενικά λιγότερο σωματικά δραστήριες και λιγότερο πιθανό να επιτύχουν τους προτεινόμενους στόχους άσκησης.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του NHS (Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου), άνδρες και γυναίκες ηλικίας 16 έως 64 ετών θα πρέπει να κάνουν τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας άσκησης ή 75 λεπτά έντονης άσκησης κάθε εβδομάδα, σε συνδυασμό με δραστηριότητες ενδυνάμωσης των μυών τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα.

Ωστόσο, η νέα αυτή μελέτη υπογραμμίζει την ανάγκη για εξατομικευμένες συμβουλές ανά φύλο, ενώ αναδεικνύει τα σημαντικά οφέλη για την υγεία που μπορούν να αποκομίσουν οι γυναίκες ακόμη και με μέτρια επίπεδα φυσικής δραστηριότητας. Σε παγκόσμιο επίπεδο, μία στις τρεις γυναίκες πεθαίνει από καρδιαγγειακά νοσήματα.

«Σε σύγκριση με τους άνδρες, οι γυναίκες αποκομίζουν τα ίδια οφέλη για την υγεία με μόλις τον μισό χρόνο άσκησης», γράφουν οι συγγραφείς στο περιοδικό Nature Cardiovascular Research. «Τα ευρήματα αυτά ενδέχεται να ενθαρρύνουν περισσότερες γυναίκες να ασκούνται», προσθέτουν.

Περαιτέρω ανάλυση έδειξε ότι οι γυναίκες μπορούσαν να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιοπάθειας κατά 30% ασκούμενες 250 λεπτά την εβδομάδα - ένα όφελος που οι άνδρες πετύχαιναν μόνο όταν έφταναν τα 530 λεπτά φυσικής δραστηριότητας εβδομαδιαίως.

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα προέκυψε από δεδομένα περισσοτέρων από 5.000 ανδρών και γυναικών που έπασχαν ήδη από στεφανιαία νόσο. Εκεί, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο κίνδυνος θανάτου κατά την περίοδο παρακολούθησης ήταν τρεις φορές χαμηλότερος για τις γυναίκες που τηρούσαν τον εβδομαδιαίο στόχο άσκησης σε σύγκριση με τους άνδρες που ήταν εξίσου δραστήριοι.

Η καθηγήτρια Yan Wang, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε ότι και τα δύο φύλα μπορούν να αποκομίσουν «ουσιαστικά καρδιοαγγειακά οφέλη» από τη σωματική δραστηριότητα και συνέστησε σε όλους, ανεξαρτήτως φύλου, να ασκούνται τακτικά.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι παγκοσμίως περισσότερες γυναίκες απ’ ό,τι άνδρες δεν επιτυγχάνουν τους στόχους φυσικής δραστηριότητας. «Ελπίζουμε ιδιαίτερα ότι τα ευρήματά μας θα ενθαρρύνουν τις γυναίκες που είναι σωματικά αδρανείς να γίνουν πιο δραστήριες, μειώνοντας έτσι τον καρδιαγγειακό τους κίνδυνο», δήλωσε.

Δεν είναι ακόμη σαφές γιατί η άσκηση φαίνεται να ωφελεί περισσότερο τις γυναίκες, αλλά οι επιστήμονες επισημαίνουν πιθανές αιτίες όπως οι ορμονικές διαφορές, η σύσταση των μυϊκών ινών και η ικανότητα του οργανισμού να διασπά τη γλυκόζη για παραγωγή ενέργειας.

Με πληροφορίες από Guardian