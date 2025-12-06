Sold out η «κάλτσα» θήκη της Apple για iPhone

Η πολυτελής θήκη για iPhone της Apple είναι επίσημα sold out.

Η θήκη- περιορισμένης έκδοση- αποκαλύφθηκε στις 11 Νοεμβρίου σε συνεργασία με την κορυφαία ιαπωνική εταιρεία μόδας Issey Miyake.

Η θήκη έβγαινε σε δύο μεγέθη, το ένα κόστιζε 230 δολάρια και το άλλο- που ήταν πιο κοντό- 149 δολάρια, και σε οκτώ χρώματα.

Και όπως έγραψε το Business Insider στα τέλη Νοεμβρίου, η θήκη έγινε sold out στον ιστότοπο της Apple αλλά και στα καταστήματα όπου κυκλοφόρησε.

Το αξεσουάρ μπορεί να φορεθεί ως λουράκι χιαστί, στον καρπό ή με διάφορους τρόπους, όπως αναφέρουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι πελάτες. Πρόκειται για μια ευέλικτη θήκη είναι συμβατή με πολλά μοντέλα iPhone.

Αυτή είναι η δεύτερη απόπειρα της Apple στη μόδα των wearable iPhone φέτος. Τον Σεπτέμβριο, η εταιρεία παρουσίασε ένα λουράκι χιαστί αξίας 59 δολαρίων που ταιριάζει με τη νέα σειρά iPhone.

Η sold out θήκη είναι συμβατή με κάθε iPhone που χρονολογείται από το iPhone 8 Plus.

«Το iPhone Pocket εξερευνά την έννοια της χαράς του να φοράς το iPhone με τον δικό σου τρόπο»», ανέφερε σε δελτίο Τύπου νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Yoshiyuki Miyamae, διευθυντής σχεδιασμού της εταιρείας Issey Miyake.

Η Apple δήλωσε ότι το νέο προϊόν «είναι μια μοναδική τρισδιάστατη πλεκτή κατασκευή σχεδιασμένη να περικλείει πλήρως το iPhone, ενώ παράλληλα επεκτείνεται για να ταιριάζει στην καθημερινότητα».

Το ύφασμα mesh αναφέρεται στο αρχικό ύφασμα με πτυχώσεις που δημιούργησε ο Issey Miyake, από τη δημοφιλή σειρά της μάρκας, Pleats Please.

Η περιγραφή του προϊόντος αναφέρει: «Όταν τεντώνεται, το ανοιχτό ύφασμα αποκαλύπτει διακριτικά το περιεχόμενό του και σας επιτρέπει να ρίξετε μια ματιά στην οθόνη του iPhone σας».

«Γεννημένο από την ιδέα της δημιουργίας μιας επιπλέον τσέπης, ενώ παράλληλα είναι παιχνιδιάρικο και ευέλικτο, το iPhone Pocket διατίθεται σε κοντό μήκος λουριού (σε οκτώ χρώματα) και μακρύ μήκος λουριού (σε τρία χρώματα), κατάλληλο για μια ποικιλία στυλ, όπως κράτημα στο χέρι, δέσιμο σε τσάντες ή απευθείας στο σώμα σας».

Αντιδράσεις για την «κάλτσα» της Apple

Πάντως, αν και εξαντλήθηκε τώρα, μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας, οι καταναλωτές είχαν αντιδράσει, εκφράζοντας τη γνώμη τους σχετικά με το προϊόν και την υψηλή τιμή του, με ένα άτομο να γράφει στο Instagram: «Αυτή είναι μια κάλτσα».

Άλλοι σχολίασαν το πώς η θήκη για iPhone δεν έχει ασφαλές κλείσιμο ή φερμουάρ, κάτι που θα βοηθήσει μόνο τους κλέφτες τηλεφώνων. «Το κάνει πιο εύκολο να κλέψεις! Τέλεια», έγραψε ένας, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Στο Λονδίνο θα σου το κλέψουν από το χέρι σε ένα νανοδευτερόλεπτο».

«Φανταστείτε να ξοδεύω τα χρήματά μου σε μια κάλτσα για τηλέφωνο», είπε ένας άλλος. «Όλα αυτά και μας χρεώνουν επιπλέον για τον φορτιστή».

Μάλιστα, έκαναν συγκρίσεις με την κάλτσας iPod από τη δεκαετία του 2000, ενός σετ πολύχρωμων πλεκτών που κυκλοφόρησε η Apple το 2004 ως θήκη. Το προϊόν σταμάτησε να παράγεται το 2012.

«Η κάλτσα iPod επέστρεψε», έγραψε ένα άτομο στο Instagram, ενώ ένα άλλο σχολίασε: «Σας αρέσει η κάλτσα iPod...;».

Με πληροφορίες από Βusiness Ιnsider