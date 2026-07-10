Σοκολάτα πριν την προπόνηση; Το «κόλπο» που ίσως ενισχύει την άσκηση - Τι δείχνει νέα μελέτη

Μια νέα επιστημονική μελέτη φέρνει στο προσκήνιο μια ασυνήθιστη ιδέα: η απλή μυρωδιά της σοκολάτας πριν και κατά τη διάρκεια της προπόνησης ίσως μπορεί να βελτιώσει την αθλητική απόδοση, χωρίς να χρειάζεται να καταναλώσει κανείς ούτε ένα κομμάτι.

Τα ευρήματα της έρευνας, που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Physiology, έχουν ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον επιστημόνων, γυμναστών και φίλων της άσκησης.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Μαλάγια στη Μαλαισία και συμμετείχαν 23 υγιείς άνδρες ηλικίας περίπου 20 έως 25 ετών, οι οποίοι γυμνάζονταν συστηματικά.

Οι συμμετέχοντες είχαν παραμείνει νηστικοί για τουλάχιστον δέκα ώρες πριν από το πείραμα, ώστε οι επιστήμονες να εξετάσουν καλύτερα τη σχέση μεταξύ της όσφρησης, της πείνας και της αθλητικής απόδοσης.

Χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες: η πρώτη μύριζε υγρή μαύρη σοκολάτα με περιεκτικότητα 90% σε κακάο, η δεύτερη σοκολάτα γάλακτος με 60% κακάο και η τρίτη ένα άοσμο δείγμα νερού, που χρησιμοποιήθηκε ως ομάδα ελέγχου.

Στη συνέχεια όλοι εκτέλεσαν την ίδια άσκηση ενδυνάμωσης των ποδιών (leg extensions) και τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά, σύμφωνα με τους ερευνητές. Όσοι είχαν εκτεθεί στη μυρωδιά της μαύρης σοκολάτας πραγματοποίησαν κατά μέσο όρο περίπου 18 περισσότερες επαναλήψεις σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, ενώ όσοι μύρισαν σοκολάτα γάλακτος κατάφεραν περίπου εννέα επιπλέον επαναλήψεις.

Τι έδειξε η έρευνα για τη σοκολάτα πριν την προπόνηση

Το πιο αξιοσημείωτο ήταν ότι, παρά την αυξημένη απόδοση, οι συμμετέχοντες δεν δήλωσαν πως ένιωθαν μεγαλύτερη κόπωση ή ότι κατέβαλαν περισσότερη προσπάθεια.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης, ότι η μυρωδιά της μαύρης σοκολάτας επηρέασε την αίσθηση της πείνας.

Οι συμμετέχοντες ανέφεραν πως αισθάνονταν λιγότερη πείνα, μικρότερη επιθυμία για φαγητό και μεγαλύτερο αίσθημα κορεσμού πριν από την άσκηση. Αντίθετα, η σοκολάτα γάλακτος δεν φάνηκε να μειώνει την πείνα, αλλά αξιολογήθηκε ως πιο ευχάριστη οσμή, γεγονός που πιθανόν βελτίωσε τη διάθεση και το περιβάλλον της προπόνησης.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το φαινόμενο συνδέεται με τον τρόπο που ο εγκέφαλος έχει μάθει να συνδέει συγκεκριμένες μυρωδιές με την κατανάλωση τροφής. Η έντονη μυρωδιά της μαύρης σοκολάτας ενδέχεται να λειτουργεί ως ένα «σήμα» που κάνει τον οργανισμό να πιστεύει ότι πρόκειται να καταναλώσει μια χορταστική τροφή, μειώνοντας προσωρινά το αίσθημα της πείνας και επιτρέποντας καλύτερη συγκέντρωση στην άσκηση.

Ωστόσο, οι ερευνητές τονίζουν ότι πρόκειται για μια πρώτη μελέτη με μικρό αριθμό συμμετεχόντων και ότι δεν μετρήθηκαν βιολογικοί δείκτες, όπως ορμόνες ή εγκεφαλική δραστηριότητα, ώστε να επιβεβαιωθεί ο ακριβής μηχανισμός.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι τα ευρήματα δεν σημαίνουν πως η μυρωδιά της σοκολάτας αποτελεί «μαγική λύση» για καλύτερες επιδόσεις στο γυμναστήριο. Χρειάζονται μεγαλύτερες και πιο ολοκληρωμένες έρευνες, με συμμετοχή γυναικών, αθλητών διαφορετικών ηλικιών και άλλων ειδών άσκησης, ώστε να διαπιστωθεί αν το αποτέλεσμα μπορεί να εφαρμοστεί ευρύτερα.

Με πληροφορίες από Forbes και Health Line