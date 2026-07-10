ΤECH & SCIENCE

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Τech & Science

Σοκολάτα πριν την προπόνηση; Το «κόλπο» που ίσως ενισχύει την άσκηση - Τι δείχνει νέα μελέτη

Οι ερευνητές πάντως, τονίζουν πως χρειάζονται μεγαλύτερες και πιο ολοκληρωμένες μελέτες, για να διαπιστωθεί αν το αποτέλεσμα μπορεί να εφαρμοστεί ευρύτερα

The LiFO team
The LiFO team
ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Unsplash
0

Μια νέα επιστημονική μελέτη φέρνει στο προσκήνιο μια ασυνήθιστη ιδέα: η απλή μυρωδιά της σοκολάτας πριν και κατά τη διάρκεια της προπόνησης ίσως μπορεί να βελτιώσει την αθλητική απόδοση, χωρίς να χρειάζεται να καταναλώσει κανείς ούτε ένα κομμάτι.

Τα ευρήματα της έρευνας, που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Physiology, έχουν ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον επιστημόνων, γυμναστών και φίλων της άσκησης.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Μαλάγια στη Μαλαισία και συμμετείχαν 23 υγιείς άνδρες ηλικίας περίπου 20 έως 25 ετών, οι οποίοι γυμνάζονταν συστηματικά.

Οι συμμετέχοντες είχαν παραμείνει νηστικοί για τουλάχιστον δέκα ώρες πριν από το πείραμα, ώστε οι επιστήμονες να εξετάσουν καλύτερα τη σχέση μεταξύ της όσφρησης, της πείνας και της αθλητικής απόδοσης.

Χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες: η πρώτη μύριζε υγρή μαύρη σοκολάτα με περιεκτικότητα 90% σε κακάο, η δεύτερη σοκολάτα γάλακτος με 60% κακάο και η τρίτη ένα άοσμο δείγμα νερού, που χρησιμοποιήθηκε ως ομάδα ελέγχου.

Στη συνέχεια όλοι εκτέλεσαν την ίδια άσκηση ενδυνάμωσης των ποδιών (leg extensions) και τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά, σύμφωνα με τους ερευνητές. Όσοι είχαν εκτεθεί στη μυρωδιά της μαύρης σοκολάτας πραγματοποίησαν κατά μέσο όρο περίπου 18 περισσότερες επαναλήψεις σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, ενώ όσοι μύρισαν σοκολάτα γάλακτος κατάφεραν περίπου εννέα επιπλέον επαναλήψεις.

Τι έδειξε η έρευνα για τη σοκολάτα πριν την προπόνηση

Το πιο αξιοσημείωτο ήταν ότι, παρά την αυξημένη απόδοση, οι συμμετέχοντες δεν δήλωσαν πως ένιωθαν μεγαλύτερη κόπωση ή ότι κατέβαλαν περισσότερη προσπάθεια.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης, ότι η μυρωδιά της μαύρης σοκολάτας επηρέασε την αίσθηση της πείνας.

Οι συμμετέχοντες ανέφεραν πως αισθάνονταν λιγότερη πείνα, μικρότερη επιθυμία για φαγητό και μεγαλύτερο αίσθημα κορεσμού πριν από την άσκηση. Αντίθετα, η σοκολάτα γάλακτος δεν φάνηκε να μειώνει την πείνα, αλλά αξιολογήθηκε ως πιο ευχάριστη οσμή, γεγονός που πιθανόν βελτίωσε τη διάθεση και το περιβάλλον της προπόνησης.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το φαινόμενο συνδέεται με τον τρόπο που ο εγκέφαλος έχει μάθει να συνδέει συγκεκριμένες μυρωδιές με την κατανάλωση τροφής. Η έντονη μυρωδιά της μαύρης σοκολάτας ενδέχεται να λειτουργεί ως ένα «σήμα» που κάνει τον οργανισμό να πιστεύει ότι πρόκειται να καταναλώσει μια χορταστική τροφή, μειώνοντας προσωρινά το αίσθημα της πείνας και επιτρέποντας καλύτερη συγκέντρωση στην άσκηση.

Ωστόσο, οι ερευνητές τονίζουν ότι πρόκειται για μια πρώτη μελέτη με μικρό αριθμό συμμετεχόντων και ότι δεν μετρήθηκαν βιολογικοί δείκτες, όπως ορμόνες ή εγκεφαλική δραστηριότητα, ώστε να επιβεβαιωθεί ο ακριβής μηχανισμός.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι τα ευρήματα δεν σημαίνουν πως η μυρωδιά της σοκολάτας αποτελεί «μαγική λύση» για καλύτερες επιδόσεις στο γυμναστήριο. Χρειάζονται μεγαλύτερες και πιο ολοκληρωμένες έρευνες, με συμμετοχή γυναικών, αθλητών διαφορετικών ηλικιών και άλλων ειδών άσκησης, ώστε να διαπιστωθεί αν το αποτέλεσμα μπορεί να εφαρμοστεί ευρύτερα.

Με πληροφορίες από Forbes και Health Line

Τech & Science

Tags

0

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ποιος είπε ότι το φαγητό διώχνει το άγχος;

Ψυχή & Σώμα / Ποιος είπε ότι το φαγητό διώχνει το άγχος;

Η κλινική διατροφολόγος Κωνσταντίνα Κεραμύδα εξηγεί τι είναι το συναισθηματικό φαγητό, σε τι διαφέρει από τη βιολογική πείνα και πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τα επεισόδια υπερφαγίας που προκαλεί το στρες.
ΤΖΟΥΛΗ ΑΓΟΡΑΚΗ
ΦΡΟΥΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΡΕΥΝΑ

Τech & Science / Δεν έχουν όλα τα φρούτα και τα λαχανικά την ίδια αξία για την καρδιά, δείχνει νέα μελέτη

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι πολλοί άνθρωποι δεν προσλαμβάνουν αρκετές φλαβανόλες, παρότι ακολουθούν τη σύσταση για πέντε μερίδες φρούτων και λαχανικών ημερησίως
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΚΙΝΑ ΠΕΚΙΝΟ ΗΠΑ GOOGLE OPENAI ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ AI

Τech & Science / Google και OpenAI πουλάνε τα μοντέλα τους σε κινεζικές εταιρείες που είναι στη «μαύρη λίστα» του Πενταγώνου

Παρόλο που οι πωλήσεις αυτές είναι νόμιμες, έχουν αναζωπυρώσει τη συζήτηση για την ανάγκη αυστηρότερου ελέγχου στα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης από τις ΗΠΑ
THE LIFO TEAM
Το Midjourney ζητά από το Χόλιγουντ να αποκαλύψει πώς χρησιμοποιεί το ίδιο την τεχνητή νοημοσύνη

Τech & Science / Το Midjourney ζητά από το Χόλιγουντ να αποκαλύψει πώς χρησιμοποιεί το ίδιο την τεχνητή νοημοσύνη

Η Disney, η Universal και η Warner Bros. κατηγορούν το Midjourney ότι παραβιάζει τα δικαιώματα διάσημων χαρακτήρων τους. Η εταιρεία απαντά με ένα άβολο ερώτημα: πώς χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη τα ίδια τα στούντιο;
THE LIFO TEAM
Δελφικοί Διάλογοι 2026: Το μέλλον της ανθρωπότητας

Τech & Science / Προβλέψεις από τους Δελφούς για το μέλλον της ανθρωπότητας

Στους Τέταρτους Δελφικούς Διαλόγους, σημαίνοντες επιστήμονες και ακαδημαϊκοί συζήτησαν για το AI, τη δημοκρατία, το Διάστημα και για όσα γενικότερα διαμορφώνουν την εποχή που διανύουμε.
ΚΟΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΟΡΗ
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ CHAT GPT OPENAI NEW YORK TIMES ΑΓΩΓΗ

Τech & Science / New York Times για OpenAI: Την κατηγορούν για ψέματα και ότι χρησιμοποίησε άρθρα τους για την εκπαίδευση του ChatGPT

Η συγκεκριμένη υπόθεση είναι μία από τις πολλές που έχουν ξεκινήσει δημιουργοί, όπως συγγραφείς, εικαστικοί και δισκογραφικές εταιρείες, εναντίον τεχνολογικών κολοσσών
THE LIFO TEAM
ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ

Τech & Science / Κατσαρίδες: Πώς μπαίνουν στα σπίτια και ποια προβλήματα υγείας μπορούν να προκαλέσουν

Ακόμη και αν καθαρίζετε τακτικά το σπίτι σας, οι κατσαρίδες μπορούν εύκολα να βρουν τροφή και νερό, γεγονός που τους επιτρέπει να επιβιώνουν και να αναπτύσσονται σε πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα
THE LIFO TEAM
 
 