Social media: Εκατοντάδες έφηβοι σε πιλοτικό πρόγραμμα περιορισμών στο Ηνωμένο Βασίλειο - Ποιοι αντιδρούν

Εκατοντάδες έφηβοι αναμένεται να συμμετάσχουν τους επόμενους μήνες σε πιλοτικά προγράμματα περιορισμού της χρήσης social media στο Ηνωμένο Βασίλειο, με νυχτερινή απαγόρευση χρήσης ψηφιακών συσκευών και ημερήσια όρια χρήσης οθόνης, στο πλαίσιο του σχεδίου της κυβέρνησης για την καταπολέμηση των αρνητικών επιπτώσεων της χρήσης smartphone.

Τα πιλοτικά προγράμματα εντάσσονται σε τρίμηνη διαβούλευση που ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα και θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο ακόμη και για πλήρη απαγόρευση των κοινωνικών μέσων για άτομα κάτω των 16 ετών, στα πρότυπα της Αυστραλίας. Υπουργοί ξεκαθάρισαν ότι είναι έτοιμοι να αυστηροποιήσουν το πλαίσιο, μόλις έξι μήνες μετά την εφαρμογή μέτρων προστασίας ανηλίκων στο πλαίσιο του νόμου για την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

«Υπάρχει αυξανόμενη συναίνεση ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα», δήλωσε η κυβέρνηση σε ανακοίνωση στην οποία τόνισε αυτό που αποκάλεσε «την πιο φιλόδοξη διαβούλευση στον κόσμο σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Social media: Πού εστιάζει η πρώτη δοκιμή - Ποιοι αντιδρούν

Στο επίκεντρο της διαβούλευσης βρίσκεται το ενδεχόμενο θέσπισης ελάχιστου ορίου ηλικίας για τη χρήση των social media, καθώς και η υποχρέωση των πλατφορμών να απενεργοποιούν εθιστικές λειτουργίες, όπως η ατελείωτη κύλιση και η αυτόματη αναπαραγωγή, που κρατούν τα παιδιά συνδεδεμένα μέχρι αργά το βράδυ. Παράλληλα, εξετάζεται η επιβολή υποχρεωτικής «ψηφιακής απαγόρευσης» τις νυχτερινές ώρες, η ενίσχυση των μηχανισμών επαλήθευσης ηλικίας, αλλά και η χρήση chatbots τεχνητής νοημοσύνης από ανηλίκους, καθώς και οι επιπτώσεις πλατφορμών gaming όπως το Roblox.

Η πρώτη δοκιμή θα περιλαμβάνει περίπου 150 παιδιά ηλικίας 13 έως 15 ετών και θα εξετάσει την αντίδρασή τους στην πλήρη απαγόρευση των κοινωνικών μέσων, στον περιορισμό της χρήσης τους σε μία ώρα την ημέρα και στην απαγόρευση της χρήσης τους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Θα αξιολογηθεί ο ύπνος, η διάθεσή τους και η σωματική τους δραστηριότητα.

Αρκετές ομάδες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ασφάλειας των παιδιών έχουν αντιταχθεί σε μια γενική απαγόρευση. Η National Society for the Prevention of Cruelty to Children, (NSPCC) δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει τους εφήβους σε πιο σκοτεινά και ανεξέλεγκτα μέρη του διαδικτύου. Η 5Rights Foundation δήλωσε επίσης, ότι οι εταιρείες κοινωνικών μέσων δεν πρέπει να «γλιτώσουν» με μια απαγόρευση που πολλά παιδιά είναι πιθανό να παρακάμψουν.

Ωστόσο, η εκστρατεία Smartphone Free Childhood, που συγκέντρωσε 250.000 υπογραφές ζητώντας απαγόρευση για τους κάτω των 16 ετών, επιμένει: «Οι απλοί γονείς έχουν βαρεθεί να προσπαθούν να ξεπεράσουν τους αλγόριθμους που έχουν δημιουργήσει εταιρείες αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων».

Με πληροφορίες από The Guardian