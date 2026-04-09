Σκυλί-ρομπότ ενδέχεται να αλλάξει τα δεδομένα για το ταξίδι σε πλανήτες

Ελβετοί ερευνητές δοκιμάζουν ένα ημιαυτόνομο ρομπότ που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την εξερεύνηση του Άρη χωρίς συνεχή ανθρώπινη καθοδήγηση, επιταχύνοντας την αναζήτηση ορυκτών, νερού, ακόμη και ιχνών αρχαίας ζωής σε άλλους πλανήτες ή εξωπλανήτες.

Το τετράποδο ρομπότ, που ονομάζεται ANYmal, μοιάζει περισσότερο με ρομποτικό σκύλο παρά με παραδοσιακό ρομπότ εξερεύνησης. Ωστόσο, στο σώμα του είναι στερεωμένος ένας ρομποτικός βραχίονας που φέρει μια μικροσκοπική κάμερα και ένα φασματόμετρο Raman — ένα σαρωτικό όργανο που μπορεί να διαβάσει και να αναγνωρίσει το χημικό αποτύπωμα ενός βράχου.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Βασιλείας έχουν υποβάλει το ANYmal σε δοκιμές στο «Marslabor» τους. Πρόκειται για μια εγκατάσταση προσομοίωσης σχεδιασμένη να μιμείται τις σκονισμένες και βραχώδεις επιφάνειες του Άρη και της Σελήνης.

Ο στόχος που τέθηκε για το ANYmal ήταν απλός: να πλοηγηθεί ανεξάρτητα, να αναγνωρίσει βράχους επιστημονικού ενδιαφέροντος, να τους αναλύσει και να μεταδώσει τα αποτελέσματα — όλα αυτά χωρίς ανθρώπινη καθοδήγηση.

Ένα πολλά υποσχόμενο ρομπότ για το ταξίδι στο διάστημα

Στις δοκιμές, που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στο περιοδικό Frontiers in Space Technologies, το ρομπότ ανέλυσε με επιτυχία πολλούς βράχους διαδοχικά, αναγνωρίζοντας διάφορα υλικά παρόμοια με αυτά της Σελήνης.

Το ANYmal ολοκλήρωσε τις αποστολές αυτόνομα σε μόλις 12 έως 23 λεπτά. Ένας ανθρώπινος χειριστής που έκανε την ίδια δουλειά χρειάστηκε 41 λεπτά. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η ανθρώπινη επίβλεψη παρήγαγε ελαφρώς πιο λεπτομερή αποτελέσματα και οριακά υψηλότερη ακρίβεια.

Τα σημερινά οχήματα εξερεύνησης του Άρη λειτουργούν υπό σχεδόν συνεχή επίβλεψη από τη Γη, καλύπτοντας μόνο μερικές εκατοντάδες μέτρα την ημέρα. Η χρήση ενός ρομπότ ικανό να λαμβάνει τις δικές του επιστημονικές αποφάσεις θα μπορούσε να επιταχύνει δραματικά τον ρυθμό της εξερεύνησης.

Η μελέτη επιβεβαιώνει επίσης ότι τα ρομπότ με πόδια, τα οποία μπορούν να ξεπερνούν εμπόδια και να προσαρμόζονται σε μεταβαλλόμενο έδαφος, θα μπορούσαν να φτάσουν σε περιοχές επιστημονικής αξίας που τα τροχοφόρα οχήματα εξερεύνησης δεν μπορούν.

Συνολικά, η έρευνα δείχνει ένα μέλλον στο οποίο ρομπότ όπως το ANYmal δεν θα είναι απλώς εργαλεία που χειρίζονται από μακριά, αλλά ενεργοί επιστημονικοί συμμετέχοντες, ικανά να αναζητούν ανεξάρτητα χημικά ίχνη που θα μπορούσαν να υποδηλώνουν αρχαία ζωή σε μακρινούς πλανήτες.

Με πληροφορίες από Euronews