Σκορδαλιά: Ο συνδυασμός 2 υλικών που μπορεί να οδηγήσει σε αλλαντίαση - Πώς να τη διατηρήσετε σωστά

Η σκορδαλιά που σήμερα είχε την τιμητική της, αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα συνοδευτικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας.

Ωστόσο, η σωστή συντήρησή της είναι κρίσιμη για την ασφάλεια της κατανάλωσης.

Σύμφωνα με οδηγίες ασφάλειας τροφίμων του USDA (υπουργείου Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών) τα μαγειρεμένα τρόφιμα - όπως και η σκορδαλιά - μπορούν να διατηρηθούν στο ψυγείο έως 3 και σε ορισμένες περιπτώσεις έως 4 ημέρες.

Σκορδαλιά: Ο συνδυασμός που πρέπει να προσέξετε

Ένας βασικός λόγος που απαιτείται προσοχή είναι ο συνδυασμός υλικών που περιέχει η σκορδαλιά, όπως το ωμό σκόρδο και το λάδι.

Σύμφωνα με το US Centers for Disease Control and Prevention και το USDA, μείγματα όπως το σκόρδο σε λάδι -σε συνθήκες κακής συντήρησης και κυρίως εκτός ψυγείου - είναι πιθανό να ευνοήσουν την ανάπτυξη του βακτηρίου Clostridium botulinum, το οποίο συνδέεται με την αλλαντίαση.

Το συγκεκριμένο βακτήριο αναπτύσσεται σε περιβάλλοντα χωρίς οξυγόνο, όπως είναι το λάδι, και μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο όταν τα τρόφιμα δεν διατηρούνται σωστά. Στη σύνδεση του συνδυασμού σκόρδου και λαδιού αναφέρονται οι Centers for Disease Control and Prevention (CDC), η Mayo Clinic, το United States Department of Agriculture (USDA), καθώς και πανεπιστημιακοί φορείς όπως το National Center for Home Food Preservation, επισημαίνοντας ότι μείγματα όπως το ωμό σκόρδο σε λάδι μπορούν, όταν δεν συντηρούνται σωστά και παραμένουν εκτός ψυγείου, να ευνοήσουν την ανάπτυξη του βακτηρίου Clostridium botulinum, που συνδέεται με την αλλαντίαση.

Σκορδαλιά: Πώς διατηρείται σωστά

Φυλάσσετε τη σκορδαλιά πάντα στο ψυγείο

Μην την αφήνετε εκτός ψυγείου για μεγάλο χρονικό διάστημα

Μην την καταναλώνετε μετά από 3-4 ημέρες

Απορρίψτε την αν έχει περίεργη οσμή ή αλλοιωμένη υφή ή εάν παρατηρήσετε κάτι που δεν σας είναι οικείο στην όψη

Αλλαντίαση: Τα πρώτα σημάδια σύμφωνα με το NHS

Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, NHS, η αλλαντίαση είναι «μια σοβαρή πάθηση που μπορεί να σας προκαλέσει σοβαρή αδιαθεσία. Είναι σπάνια, αλλά μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή και απαιτεί άμεση νοσηλεία».

Συμπτώματα της αλλαντίασης

«Τα συμπτώματα της αλλαντίασης μπορεί να περιλαμβάνουν:

προβλήματα στην όραση

πεσμένα βλέφαρα

δυσκολία στην κατάποση και στην ομιλία

μυϊκή αδυναμία, ιδίως στο πρόσωπο

δυσκοιλιότητα

ξηροστομία

Στα μωρά και τα μικρά παιδιά, τα συμπτώματα μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν:

αδύναμο κλάμα ή κλάμα που ακούγεται διαφορετικό από το συνηθισμένο

δυσκολία στο τάισμα

ησυχία ή μειωμένη δραστηριότητα σε σχέση με το συνηθισμένο, ή συνεχής υπνηλία

χαλαρό ή αδύναμο κεφάλι, λαιμό, χέρια ή πόδια

Εάν δεν αντιμετωπιστεί γρήγορα, η αλλαντίαση μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία κίνησης τμημάτων του σώματος (παράλυση).

Αυτή εξαπλώνεται από το κεφάλι προς το υπόλοιπο σώμα και μπορεί να επηρεάσει τους μυς που ελέγχουν την αναπνοή», σύμφωνα με το NHS.





