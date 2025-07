Skincare: Τα κορυφαία συστατικά για ακμή, λιπαρότητα, ρυτίδες και άλλες συχνές δερματικές ιδιομορφίες

Την ώρα που το TikTok κατακλύζεται από βίντεο με skincare routines, το Northwestern Medicine παρουσιάζει τα αποτελέσματα νέας μελέτης που πραγματοποίησε, εστιάζοντας στα συστατικά που οι δερματολόγοι θεωρούν περισσότερο αποτελεσματικά, όσον αφορά δερματικές παθήσεις.

Το Northwestern Medicine είναι ένα μη κερδοσκοπικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης που συνδέεται άμεσα με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Northwestern Feinberg, στο Σικάγο του Ιλινόις.

Στα αποτελέσματα της έρευνας, ως ένα από τα πιο συνιστώμενα συστατικά είναι το ανόργανο (mineral) αντηλιακό, για την προστασία από ρυτίδες, ερυθρότητα και ξηροδερμία. Οι ρετινοειδείς ενώσεις, παράγωγα της βιταμίνης Α, ήταν επίσης ιδιαίτερα προτεινόμενες για τη βελτίωση ρυτίδων, ακμής, σκούρων κηλίδων, μεγάλων πόρων και λιπαρότητας.

Η μελέτη, με τίτλο «Συστατικά περιποίησης δέρματος που συνιστώνται από αισθητικούς δερματολόγους: Μελέτη συναίνεσης Delphi», δημοσιεύτηκε στο Journal of the American Academy of Dermatology και βασίστηκε σε μια αυστηρή μεθοδολογία που ονομάζεται Delphi συναίνεση, κατά την οποία δεκάδες κορυφαίοι δερματολόγοι αξιολόγησαν τα συστατικά σε κλίμακα 1–9.

Μετά από δύο φάσεις αξιολόγησης και συζητήσεων μεταξύ ειδικών, μόνο τα συστατικά για τα οποία υπήρξε ισχυρή συμφωνία συμπεριλήφθηκαν στην τελική λίστα συστάσεων.

«Είναι η πρώτη φορά που ειδικοί από όλη τη χώρα ενώνονται για να ξεκαθαρίσουν την πληθώρα επιλογών στην περιποίηση του δέρματος», δήλωσε δερματολόγος και χειρουργός του Northwestern Medicine. «Θέλαμε να βοηθήσουμε τόσο τους γιατρούς όσο και τους απλούς χρήστες να κατανοήσουν ποια συστατικά υποστηρίζονται από την πλειοψηφία των ειδικών».

Η ομάδα των ερευνητών προσθέτει, πως όταν πρόκειται για την περιποίηση του δέρματος, το «περισσότερο» δεν είναι απαραίτητα και «καλύτερο».

«Η χρήση πολλών προϊόντων μπορεί να ερεθίσει το δέρμα και να χειροτερέψει την κατάσταση. Το σημαντικό είναι να γνωρίζεις ποια συστατικά είναι πιο αποτελεσματικά για τις δικές σου ανησυχίες και ταιριάζουν καλύτερα στη ρουτίνα σου», επισημαίνουν.

Η μελέτη καλύπτει ένα σημαντικό κενό για τους καταναλωτές που προσπαθούν να πλοηγηθούν στον κόσμο των προϊόντων περιποίησης, τα οποία συνήθως δεν υπόκεινται στην ίδια αυστηρή αξιολόγηση από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) όπως τα φάρμακα για ιατρικές παθήσεις.

Skincare: Τα πιο κατάλληλα συστατικά για συχνές δερματικές παθήσεις

Στον πίνακα των αποτελεσμάτων παρουσιάζονται τα συστατικά για skincare για δέρματα με:

Λεπτές γραμμές και ρυτίδες

Ακμή

Ερυθρότητα

Σκούρες Κηλίδες

Διεσταλμένους πόρους

Ξηροδερμία

Λιπαρό Δέρμα

Ξηρό Δέρμα

Δίπλα από το κάθε συστατικό, αναγράφεται και το ποσοστό συμφωνίας ανάμεσα στους ειδικούς.

Skincare για Λεπτές γραμμές και ρυτίδες

Αντηλιακό με ορυκτά φίλτρα 96,8%

Ρετινοειδή 96,8%

Βιταμίνη C 88,7%

Χημικό αντηλιακό 82,3%

Skincare για Ακμή

Ρετινοειδή 96,8%

Σαλικυλικό οξύ 93,6%

Υπεροξείδιο του βενζοϋλίου 95,2%

Αζελαϊκό οξύ 87,1%

Κλινδαμυκίνη 90,3%

Γλυκολικό οξύ 79,0%

Skincare για Ερυθρότητα

Αντηλιακό με ορυκτά φίλτρα 95,2%

Σουλφακεταμίδη-θείο 82,3%

Νιασιναμίδη (Β3) 72,6%

«Πράσινα καλυπτικά προϊόντα» 77,4%

Μετρονιδαζόλη 79,0%

Βριμονιδίνη 75,8%

Ιβερμεκτίνη 72,6%

Skincare για Σκούρες Κηλίδες Υδροκινόνη 98,4%

Κοζικό οξύ 93,6%

Ρετινοειδή 96,8%

Βιταμίνη C 87,1%

Αζελαϊκό οξύ 88,7%

Γλυκολικό οξύ 91,9%

Τρανεξαμικό οξύ 87,1%

Νιασιναμίδη (Β3) 79,0%

Skincare για Διεσταλμένους Πόρους

Ρετινοειδή 93,6%

Skincare για Ξηροδερμία

Πετρολάτουμ 85,5%

Γαλακτικό αμμώνιο 79,0%

Υαλουρονικό οξύ 79,0%

Ουρία 79,0%

Κεραμίδια 82,1%

Skincare για Λιπαρό Δέρμα Ρετινοειδή 93,6%

Υπεροξείδιο του βενζοϋλίου 80,7%

Σαλικυλικό οξύ 79,0%