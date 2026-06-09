Siri, πάρε μια δεύτερη ευκαιρεία και μη τα κάνεις πάλι θάλασσα

Πριν από δύο χρόνια, η Apple ανακοίνωσε την πρώτη μεγάλη της είσοδο στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Το «Apple Intelligence», που βασιζόταν κυρίως σε μοντέλα που ανέπτυξε η ίδια η εταιρεία, υποσχόταν να μετατρέψει τη μάλλον αδέξια βοηθό Siri σε έναν πανέξυπνο προσωπικό βοηθό, συγκρίσιμο με τα πιο προηγμένα chatbots, αλλά με το πρόσθετο πλεονέκτημα της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του χρήστη. Υποσχόταν επίσης μια σειρά από άλλες εντυπωσιακές δυνατότητες. Ωστόσο, η προσπάθεια αποδείχθηκε αποτυχία και η Apple δεν κατάφερε να υλοποιήσει τα περισσότερα από όσα είχε εξαγγείλει.

Τώρα επιχειρεί μια δεύτερη προσπάθεια. Στις 8 Ιουνίου, στο ετήσιο συνέδριο λογισμικού της, ο απερχόμενος διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Tim Cook, παρουσίασε ξανά μια «νέα Siri», την οποία οι χρήστες θα μπορούν να χειρίζονται με φωνή, μέσω μιας μπάρας αναζήτησης ή ακόμη και από εφαρμογή τύπου chatbot. Αντί να βασιστεί σε δικά της μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, η Apple χρησιμοποιεί πλέον μοντέλα της Google, η οποία βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας AI. Η Apple ποντάρει στο ότι οι συσκευές της και τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται σε αυτές θα αποτελέσουν την κύρια πύλη μέσω της οποίας οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη. Το ερώτημα είναι αν αυτή η στρατηγική θα αποδώσει.

Οι προηγούμενες αποτυχίες της Apple στην AI δεν φαίνεται να της έχουν προκαλέσει σημαντική ζημιά. Η μετοχή της έχει αυξηθεί περισσότερο από 50% τα τελευταία δύο χρόνια — λιγότερο από της μητρικής της Google, της Alphabet, αλλά περισσότερο από τις Amazon, Microsoft και Meta, οι οποίες έχουν επενδύσει τεράστια ποσά για να αποκτήσουν προβάδισμα στην κούρσα της AI. Η Apple, αντίθετα, μπορούσε να κάθεται σχετικά άνετα και να εισπράττει προμήθειες έως και 30% από τα έσοδα εφαρμογών chatbot που εγκαθίστανται στις συσκευές της.

Ωστόσο, ο ανταγωνισμός εντείνεται. Η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, συνεργάζεται με τον Jony Ive, τον θρυλικό σχεδιαστή πολλών από τα πιο εμβληματικά προϊόντα της Apple, για την ανάπτυξη μιας νέας συσκευής βασισμένης στην AI. Παράλληλα, η Google και η Meta επενδύουν σε «έξυπνα» γυαλιά, ενώ η Amazon προσθέτει νέες λειτουργίες AI στην βοηθό Alexa, αν και πρόσφατες επιδείξεις δείχνουν ότι εξακολουθεί να μην εντυπωσιάζει ιδιαίτερα.

Η Apple διαθέτει τουλάχιστον δύο σημαντικά πλεονεκτήματα απέναντι σε όσους επιδιώκουν να εκτοπίσουν το iPhone από την κορυφή. Το πρώτο είναι το είδος των δεδομένων στα οποία έχει πρόσβαση. Πολλές από τις νέες δυνατότητες της Siri βασίζονται στην ανάλυση πληροφοριών όπως μηνύματα, ημερολόγια και προγράμματα των χρηστών. Το δεύτερο είναι η υπεροχή της στο hardware και στους επεξεργαστές. Πολλές από τις νέες λειτουργίες AI θα εκτελούνται απευθείας στη συσκευή και όχι σε απομακρυσμένους διακομιστές, μειώνοντας τις καθυστερήσεις και επιτρέποντας τη χρήση τους ακόμη και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο.

Αυτό σημαίνει επίσης ότι η Apple δεν χρειάζεται να επενδύσει σε τεράστια κέντρα δεδομένων στον ίδιο βαθμό με άλλους παρόχους AI. Ορισμένες πιο απαιτητικές λειτουργίες, όπως η επέκταση ή η αναδιαμόρφωση φωτογραφιών, θα υπόκεινται σε ημερήσια όρια χρήσης, αν και οι συνδρομητές της υπηρεσίας iCloud+ ενδέχεται να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Apple πληρώνει περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως στη Google για την τεχνολογία της — ένα σχετικά μικρό ποσό σε σύγκριση με το κόστος ανάπτυξης αντίστοιχων μοντέλων από το μηδέν. Επιπλέον, εάν οι χρήστες συνηθίσουν να χρησιμοποιούν τη Siri ως βασική πύλη AI, η Apple θα μπορούσε στο μέλλον να αλλάξει προμηθευτή μοντέλων, αποκτώντας ισχυρή διαπραγματευτική θέση απέναντι στους συνεργάτες της.

Οι επενδυτές, πάντως, παραμένουν επιφυλακτικοί. Η μετοχή της Apple υποχώρησε περίπου 2% στις 8 Ιουνίου μετά τις ανακοινώσεις. Ίσως επειδή, παρά τα χρόνια καθυστερήσεων, οι νέες λειτουργίες δεν είναι ακόμη έτοιμες για το ευρύ κοινό. Η αναβαθμισμένη Siri θα κυκλοφορήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το φθινόπωρο, αλλά όχι αρχικά στα iPhone της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε στις συσκευές Apple στην Κίνα, λόγω κανονιστικών εμποδίων. Επιπλέον, στην αρχή θα υποστηρίζει μόνο την αγγλική γλώσσα.

Ο John Ternus, ο οποίος αναμένεται να διαδεχθεί τον Tim Cook και σήμερα είναι επικεφαλής του τμήματος hardware της Apple, δεν συμμετείχε στις παρουσιάσεις, καθώς αυτές επικεντρώθηκαν αποκλειστικά στο λογισμικό. Ωστόσο, το αργό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης σημαίνει ότι εκείνος θα επιβλέψει το μεγαλύτερο μέρος της εφαρμογής του σχεδίου. Όπως σημειώνει ο αναλυτής της Apple Horace Dediu, η εταιρεία «κινείται αργά, αλλά συνήθως τελικά παραδίδει αυτά που υπόσχεται». Ο John Ternus θα πρέπει τώρα να αποδείξει ότι αυτό εξακολουθεί να ισχύει.

Με στοιχεία από τον Economist