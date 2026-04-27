Σχεδόν τα μισά τραγούδια που ανεβαίνουν καθημερινά στο Deezer είναι φτιαγμένα από AI

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πια περιθωριακό φαινόμενο στη μουσική. Σύμφωνα με νέα στοιχεία του Deezer, σχεδόν τα μισά κομμάτια που ανεβαίνουν καθημερινά στην πλατφόρμα είναι πλέον πλήρως φτιαγμένα από AI.

Η γαλλική streaming πλατφόρμα ανακοίνωσε ότι λαμβάνει σχεδόν 75.000 AI-generated tracks την ημέρα, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 44% όλων των καθημερινών νέων uploads. Σε μηνιαία βάση, αυτό σημαίνει περισσότερα από 2 εκατομμύρια κομμάτια παραγόμενα αποκλειστικά από τεχνητή νοημοσύνη.

Η αύξηση είναι εντυπωσιακή. Όταν το Deezer λάνσαρε το δικό του εργαλείο εντοπισμού AI μουσικής, τον Ιανουάριο του 2025, εντόπιζε περίπου 10.000 τέτοια κομμάτια την ημέρα. Έκτοτε ο αριθμός ανέβηκε στα 30.000 τον Σεπτέμβριο, στα 50.000 τον Νοέμβριο, στα 60.000 τον Ιανουάριο του 2026 και τώρα πλησιάζει τις 75.000 ημερησίως.

Το παράδοξο είναι ότι, παρότι τα AI κομμάτια πλημμυρίζουν την πλατφόρμα, δεν φαίνεται να συγκεντρώνουν αντίστοιχη ακρόαση. Το Deezer λέει ότι η κατανάλωση πλήρως AI-generated μουσικής παραμένει χαμηλή, μεταξύ 1% και 3% των συνολικών streams.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το 85% των streams από πλήρως AI-generated κομμάτια εντοπίζεται ως πλασματικό και γι' αυτό δεν αποφέρει royalties.. Με άλλα λόγια, ένα μεγάλο μέρος αυτής της νέας μουσικής παραγωγής δεν μοιάζει να λειτουργεί ως κανονική καλλιτεχνική κυκλοφορία, αλλά ως πιθανός μηχανισμός spam, streaming manipulation και διεκδίκησης εσόδων από τις πλατφόρμες.

«Η AI-generated μουσική απέχει πλέον πολύ από το να είναι περιθωριακό φαινόμενο», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Deezer, Αλεξί Λαντερνιέ (Alexis Lanternier), καλώντας το σύνολο της μουσικής βιομηχανίας να αναλάβει δράση για την προστασία των δικαιωμάτων των καλλιτεχνών και τη διαφάνεια απέναντι στους ακροατές.

Το Deezer υποστηρίζει ότι έχει λάβει ήδη μέτρα. Τα κομμάτια που εντοπίζονται ως AI-generated αφαιρούνται αυτόματα από τις αλγοριθμικές προτάσεις της πλατφόρμας και δεν συμπεριλαμβάνονται στα editorial playlists. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι δεν θα αποθηκεύει πλέον hi-res εκδοχές αυτών των tracks.

Η πλατφόρμα άρχισε να επισημαίνει την AI-generated μουσική τον Ιούνιο του 2025, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως την πρώτη μεγάλη streaming υπηρεσία που κάνει κάτι τέτοιο με διαφανή τρόπο σε επίπεδο πλατφόρμας. Μέσα στο 2025, σύμφωνα με το Deezer, εντοπίστηκαν και επισημάνθηκαν περισσότερα από 13,4 εκατομμύρια AI tracks.

Η τεχνολογία εντοπισμού της εταιρείας έχει σχεδιαστεί ώστε να αναγνωρίζει μουσική που δημιουργείται από τα πιο διαδεδομένα generative AI μοντέλα, όπως το Suno και το Udio. Το Deezer λέει ότι έχει πλέον διαθέσει την τεχνολογία αυτή και για licensing, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν και άλλοι φορείς της μουσικής βιομηχανίας.

Το θέμα δεν αφορά μόνο τις πλατφόρμες. Αφορά και το τι θα θεωρείται μουσική μέσα σε ένα οικοσύστημα όπου η παραγωγή μπορεί να γίνει σχεδόν άπειρη, αυτοματοποιημένη και οικονομικά εκμεταλλεύσιμη. Αν ένα κομμάτι μπορεί να παραχθεί χωρίς μουσικό, χωρίς στούντιο και χωρίς απαραίτητα να υπάρχει καλλιτεχνική πρόθεση ή πραγματικό ακροατήριο, αλλά παρ’ όλα αυτά να διεκδικεί χώρο, streams και πιθανό μερίδιο από το royalty pool, τότε η μουσική βιομηχανία μπαίνει σε μια νέα φάση.

Το Deezer έχει ήδη δημοσιεύσει και στοιχεία για το πώς αντιλαμβάνονται οι ακροατές αυτή τη νέα πραγματικότητα. Σε έρευνα που πραγματοποίησε με 9.000 συμμετέχοντες σε οκτώ χώρες, το 97% δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει την πλήρως AI-generated μουσική από μουσική φτιαγμένη από ανθρώπους. Παράλληλα, το 80% συμφώνησε ότι η 100% AI-generated μουσική πρέπει να επισημαίνεται καθαρά, ενώ το 52% θεωρεί ότι τέτοια κομμάτια δεν πρέπει να εμφανίζονται στα ίδια charts με τα ανθρώπινα.

Άλλες πλατφόρμες κινούνται με διαφορετικούς τρόπους. Το Qobuz έχει ανακοινώσει ότι θα αρχίσει να επισημαίνει το AI-generated περιεχόμενο. Το Bandcamp έχει απαγορεύσει την AI μουσική. Το Apple Music αναμένεται να στηριχθεί περισσότερο σε transparency tags, ενώ το Spotify έχει ανακοινώσει πολιτικές για τον περιορισμό χαμηλής ποιότητας ή παραπλανητικού AI περιεχομένου, χωρίς όμως να έχει υιοθετήσει το ίδιο μοντέλο διαφανούς tagging με το Deezer.

Το βασικό ερώτημα, πλέον, δεν είναι αν η AI μπορεί να φτιάξει μουσική. Αυτό ήδη συμβαίνει σε τεράστια κλίμακα. Το ερώτημα είναι τι συμβαίνει όταν οι μουσικές πλατφόρμες γεμίζουν με αυτόματο περιεχόμενο πιο γρήγορα απ’ όσο μπορούν οι ακροατές, οι καλλιτέχνες και οι ίδιες οι πλατφόρμες να το αναγνωρίσουν, να το αξιολογήσουν και να το διαχειριστούν.

Η εποχή της τεχνητής μουσικής υπερπαραγωγής δεν έρχεται. Έχει ήδη αρχίσει.

Με στοιχεία από Deezer, TechCrunch, The Verge και TechRadar.