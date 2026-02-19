Σε τροχιά σύγκρουσης τρεις γαλαξίες: Η εκπληκτική φωτογραφία από το NASA Hubble

Τρεις αλληλεπιδρώντες γαλαξίες που βρίσκονται σε τροχιά σύγκρουσης, κατέγραψε το NASA Hubble.

Οι τρεις γαλαξίες βρίσκονται όλοι σε απόσταση 50.000 ετών φωτός ο ένας από τον άλλον, κάτι που μπορεί να ακούγεται πολύ μακριά, αλλά είναι σχετικά κοντά για κάτι τόσο ογκώδες όσο ένας γαλαξίας.

Αυτή η εικόνα προέρχεται από αστρονόμους που χρησιμοποιούν το Hubble για να μελετήσουν πώς σχηματίστηκαν οι μεγαλύτεροι γαλαξίες.

Πιστεύεται ότι οι πιο ογκώδεις γαλαξίες στο σύμπαν μπορεί να προέρχονται από τη συγχώνευση πολλαπλών μικρότερων γαλαξιών, όπως στην σχετική εικόνα που δημοσίευσε η NASA στα social.

Το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Hubble (Hubble Space Telescope - HST) είναι ένα μεγάλο, οπτικό τηλεσκόπιο που τέθηκε σε τροχιά γύρω από τη Γη τον Απρίλιο του 1990 από τη NASA και την ESA.

Περιστρέφεται σε ύψος 559 χιλιομέτρων και έχει αλλάξει την αντίληψή μας για το σύμπαν, προσφέροντας καθαρές εικόνες γαλαξιών, άστρων και πλανητών, απαλλαγμένες από τις παραμορφώσεις της γήινης ατμόσφαιρας.

Η ανάρτηση της NASA για τους τρεις γαλαξίες:

«Ομαδική αγκαλιά!

Σε αυτήν την εικόνα που τραβήχτηκε από το NASA Hubble, βλέπετε τρεις αλληλεπιδρώντες γαλαξίες που βρίσκονται σε τροχιά σύγκρουσης. Τελικά, οι τρεις θα συγχωνευθούν και θα γίνουν ένας.

Για να καταλάβετε, ο Γαλαξίας μας εκτείνεται σε 100.000 έτη φωτός και ο πλησιέστερος μεγάλος γαλαξιακός μας γείτονας, ο γαλαξίας της Ανδρομέδας, απέχει πάνω από 2,5 εκατομμύρια έτη φωτός από τη Γη.

Περιγραφή εικόνας: Τρεις γαλαξίες στο προσκήνιο φαίνονται παραμορφωμένοι και συμπιεσμένοι ο ένας από τον άλλον. Δύο από τους τρεις γαλαξίες φαίνονται πρόσωπο με πρόσωπο, ενώ ο τρίτος είναι πολύ παραμορφωμένος για να προσδιοριστεί ο προσανατολισμός του.

Και οι τρεις γαλαξίες έχουν αποχρώσεις κίτρινου, ροζ και μπλε φωτός. Το φόντο αυτής της σκηνής είναι ο μαύρος χώρος και το φως μακρινών αστεριών και γαλαξιών».