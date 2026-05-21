Σε ιστορικό υψηλό τα ΣΜΝ στην Ευρώπη: Ρεκόρ κρουσμάτων γονόρροιας και σύφιλης

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, όπως η γονόρροια και η σύφιλη, παρουσιάζουν ανησυχητική αύξηση σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, τα κρούσματα σύφιλης και γονόρροιας φτάνουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα το 2024.

Σύμφωνα με την έκθεση, καταγράφηκαν περισσότερα από 106.000 κρούσματα γονόρροιας στην Ευρώπη το 2024, σημειώνοντας αύξηση 4,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και πάνω από 300% από το 2014.

Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από το 2009, όταν ξεκίνησε η συστηματική παρακολούθηση των ΣΜΝ. Παράλληλα, τα κρούσματα σύφιλης ανήλθαν περίπου στις 46.000, αυξημένα κατά 8% σε σχέση με το 2023 και υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2015.

Ρεκόρ κρουσμάτων γονόρροιας και σύφιλης στην Ευρώπη

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι, αν δεν αντιμετωπιστούν, οι λοιμώξεις αυτές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές, όπως χρόνιο πόνο, υπογονιμότητα και, στην περίπτωση της σύφιλης, προβλήματα στην καρδιά και το νευρικό σύστημα.

Όπως ανέφερε ο ειδικός του ECDC Μπρούνο Τσιάνιο, η έλλειψη θεραπείας μπορεί να οδηγήσει σε ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες για την υγεία.

Η αύξηση των κρουσμάτων αποδίδεται σε συνδυασμό παραγόντων, όπως η βελτίωση της διάγνωσης και της επιτήρησης, αλλά και αλλαγές στη σεξουαλική συμπεριφορά, με λιγότερη χρήση προφυλακτικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, πάνω από το μισό των κρουσμάτων γονόρροιας και σύφιλης αφορά άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η αύξηση της συγγενούς σύφιλης, δηλαδή των περιπτώσεων όπου η λοίμωξη μεταδίδεται από τη μητέρα στο έμβρυο.

Τα περιστατικά σχεδόν διπλασιάστηκαν από το 2023 στο 2024, φτάνοντας τα 140, γεγονός που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο αποβολής, θνησιγένειας ή θανάτου νεογνών.

Παράλληλα, η χλαμύδια παραμένει η πιο συχνή λοίμωξη στην Ευρώπη, αν και καταγράφει ελαφρά πτωτική τάση, με πάνω από 213.000 κρούσματα το 2024.

Με πληροφορίες από POLITICO