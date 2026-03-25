Samsung: Για πρώτη φορά φέρνει αποστολή αρχείων σε iPhone μέσω AirDrop

Η Samsung φέρνει αποστολή αρχείων από Android σε iPhone μέσω AirDrop, διευκολύνοντας την ανταλλαγή αρχείων μεταξύ των δύο οικοσυστημάτων.

Η νέα λειτουργία θα αρχίσει να διατίθεται από τη Δευτέρα στα μοντέλα της σειράς Galaxy S26, επιτρέποντας στους χρήστες να στέλνουν φωτογραφίες, βίντεο και άλλα αρχεία σε iPhone, iPad και Mac μέσω του Quick Share. Η επιλογή ενεργοποιείται μέσα από τις ρυθμίσεις, επιλέγοντας τη λειτουργία «Share with Apple devices».

Η λύση βασίζεται σε τεχνολογία που έχει αναπτύξει η Google για το Android και είχε ήδη εφαρμοστεί σε συσκευές Pixel. Η Apple δεν συμμετείχε στην ανάπτυξη της λειτουργίας και δεν έχει σχολιάσει τη δυνατότητα πρόσβασης Android συσκευών στο AirDrop, το οποίο έως σήμερα αποτελούσε βασικό πλεονέκτημα του οικοσυστήματός της.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Apple δέχεται πιέσεις από ρυθμιστικές αρχές διεθνώς για μεγαλύτερο άνοιγμα του iOS σε τρίτους παρόχους.

Σύμφωνα με τη Samsung, η λειτουργία θα επεκταθεί και σε άλλα μοντέλα στο μέλλον, ενώ και άλλοι κατασκευαστές Android, όπως η Oppo, έχουν ανακοινώσει αντίστοιχα σχέδια για συμβατότητα με το AirDrop.

Η κίνηση σηματοδοτεί μια αλλαγή στις ισορροπίες της αγοράς, καθώς η ανταλλαγή αρχείων μεταξύ διαφορετικών πλατφορμών αποτελούσε έως πρόσφατα σημαντικό περιορισμό για τους χρήστες.

Με πληροφορίες από Bloomberg