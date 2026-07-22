Samsung: Ετοιμάζει μεγάλη επένδυση στην γαλλική Mistral AI

Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την επένδυση πολλών εκατομμυρίων ευρώ στη γαλλική startup τεχνητής νοημοσύνης Mistral βρίσκεται η Samsung.

Ο νοτιοκορεατικός όμιλος συζητά τη συμμετοχή του σε έναν νέο γύρο χρηματοδότησης της Mistral, ο οποίος θα μπορούσε να ανεβάσει την αποτίμησή της γύρω στα 20 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των συνομιλιών.

Η Samsung, η οποία είχε ήδη επενδύσει στο παρελθόν στη Mistral, ενδέχεται να διοχετεύσει περίπου 1 δισ. ευρώ στον νέο αυτόν γύρο, όπως ανέφερε μία από τις πηγές που επικαλούνται οι Financial Times.

Ευρωπαϊκές και ασιατικές εταιρίες ψάχνουν εναλλακτικές

Οι επαφές αυτές εντάσσονται στη γενικότερη τάση των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης να συνάπτουν συμμαχίες με προμηθευτές ημιαγωγών, καθώς ο κλάδος αντιμετωπίζει μια εκρηκτική ζήτηση που ξεπερνά κατά πολύ τη διαθέσιμη υπολογιστική ισχύ.

Η Mistral επιδιώκει να αξιοποιήσει το αυξανόμενο ενδιαφέρον ευρωπαϊκών και ασιατικών επιχειρήσεων, αλλά και κυβερνήσεων, για λύσεις ανεξάρτητες από τα κυρίαρχα αμερικανικά μοντέλα AI. Η τάση αυτή ενισχύθηκε αφότου η κυβέρνηση Τραμπ απαγόρευσε τον περασμένο μήνα την πρόσβαση ξένων χωρών στα νεότερα μοντέλα Mythos και Fable της Anthropic.

Από την ίδρυσή της, η Mistral έχει εστιάσει σε μοντέλα AI «ανοιχτού τύπου», τα οποία οι ίδιοι οι πελάτες μπορούν να προσαρμόζουν και να ελέγχουν, διασφαλίζοντας ότι καμία εταιρεία ή κυβέρνηση δεν μπορεί να διακόψει τη λειτουργία τους.

Με πληροφορίες από Financial Times