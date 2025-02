Σαμ Άλτμαν: Η OpenAI βρέθηκε στη «λάθος πλευρά της ιστορίας» όσον αφορά το open source

Η OpenAI απάντησε σε κρίσιμα ερωτήματα για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης κατά τη διάρκεια ενός εκτεταμένου AMA (Ask Me Anything) στο Reddit, με τη συμμετοχή του CEO Σαμ Άλτμαν και κορυφαίων στελεχών της εταιρείας.

Σε μια ειλικρινή παραδοχή, ο Άλτμαν ανέφερε ότι η OpenAI έχει χάσει μέρος της ηγετικής της θέσης στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης, ιδιαίτερα απέναντι σε ανταγωνιστές όπως η κινεζική DeepSeek, την οποία κατηγορεί ότι έκλεψε πνευματική ιδιοκτησία. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η OpenAI βρίσκεται «στη λάθος πλευρά της ιστορίας» όσον αφορά την ανοικτή διάθεση των τεχνολογιών της, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η εταιρεία εξετάζει νέα στρατηγική στο open source.

Ο επικεφαλής προϊόντων της OpenAI, Κέβιν Βέιλ, ανέφερε ότι εξετάζεται η δημοσιοποίηση παλαιότερων μοντέλων που δεν είναι πλέον αιχμής. Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει να αποκαλύψει περισσότερα στοιχεία για τον τρόπο που τα λεγόμενα "reasoning models" λαμβάνουν αποφάσεις, καθώς η DeepSeek παρουσιάζει ήδη πλήρη διαφάνεια στη «γραμμή σκέψης» των μοντέλων της.

Ο Άλτμαν και η ομάδα του προσπάθησαν επίσης να καθησυχάσουν τους χρήστες ότι η τιμή του ChatGPT δεν θα αυξηθεί, παρά την αυξανόμενη ζήτηση και το υψηλό κόστος υποδομής. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι το ακριβότερο συνδρομητικό πλάνο, το ChatGPT Pro των 200 δολαρίων, είναι ζημιογόνο για την OpenAI.

Στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης των μοντέλων, ο Άλτμαν ανέφερε ότι η νέα έκδοση του reasoning model o3 θα κυκλοφορήσει «σε μερικές εβδομάδες ή λίγους μήνες», ενώ το επόμενο μεγάλο γλωσσικό μοντέλο GPT-5 δεν έχει ακόμη σαφές χρονοδιάγραμμα. Αντίστοιχα, ο Βέιλ επιβεβαίωσε ότι η OpenAI εργάζεται πάνω στον διάδοχο του DALL-E 3, του μοντέλου δημιουργίας εικόνων που πλέον θεωρείται ξεπερασμένο σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό.

Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα θέματα που τέθηκαν ήταν η πρόσφατη συνεργασία της OpenAI με την αμερικανική κυβέρνηση, η οποία περιλαμβάνει τη χρήση των μοντέλων της εταιρείας στα Εθνικά Εργαστήρια των ΗΠΑ για έρευνα πάνω στην πυρηνική άμυνα. Ο Βέιλ απέρριψε τις ανησυχίες για τη χρήση των μοντέλων σε πυρηνικά όπλα, εκφράζοντας εμπιστοσύνη στους κυβερνητικούς επιστήμονες που συνεργάζονται με την OpenAI.

Σε ερώτηση σχετικά με τη δυνατότητα των μοντέλων να αυτοβελτιώνονται χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση (recursive self-improvement), ο Άλτμαν απάντησε ότι θεωρεί πλέον πιο πιθανό το σενάριο μιας «ταχείας εκτόξευσης» της τεχνητής νοημοσύνης, αν και στο παρελθόν ήταν πιο επιφυλακτικός.

Το AMA κατέληξε με την υπόσχεση ότι η OpenAI θα συνεχίσει να αναπτύσσει πιο ισχυρά και διαφανή μοντέλα, χωρίς όμως να διατηρεί το προβάδισμα που είχε τα προηγούμενα χρόνια.

Με πληροφορίες από Techcrunch