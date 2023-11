Σαμ Άλτμαν: Η αδελφή του ισχυρίζεται εδώ και χρόνια ότι την κακοποιούσε σεξουαλικά

Όσο ανέβαινε στην επικαιρότητα το όνομα του Σαμ Άλτμαν και το περιοδικό New York αναρωτιόταν σε άρθρο του για το αν πρόκειται «για τον Οπενχάιμερ των καιρών μας», τόσο ταξίδευε στο διαδίκτυο μία ανατριχιαστική ιστορία που, ωστόσο, δεν μπορούσε να εντοπιστεί σε κανένα mainstream μέσο.

Γιατί αυτό το σκάνδαλο που (και πάλι) αφορούσε τον Σαμ Άλτμαν δεν είχε να κάνει με κάποιο θέμα Τεχνητής Νοημοσύνης, ούτε με την πρόσληψή του σε κάποιον τεχνολογικό κολοσσό, ούτε με κάποια καινοτόμα κίνηση του «τρομερού παιδιού» του ΑΙ: είχε να κάνει με τις σοβαρές κατηγορίες που πριν από μερικά χρόνια εξαπέλυσε εναντίον του Άλτμαν η ίδια του η αδελφή, η Άνι Άλτμαν, η οποία τον κατηγόρησε ούτε λίγο ούτε πολύ για σεξουαλική κακοποίηση, απ’ όταν ήταν ήδη παιδί.

Στην υπόθεση αναφέρθηκε χωρίς περιστροφές μόνο ένα Μέσο και αυτό φεμινιστικής κατεύθυνσης –το TheMarySue.com-, στο οποίο ωστόσο γινόταν χρήση των αρχικών αυθεντικών tweets της Άλτμαν και μάλιστα από την εποχή που εκείνη είχε αποφασίσει να αποκαλύψει αυτό το τραγικό οικογενειακό μυστικό. Στο άρθρο, το οποίο υπογράφεται από την Teresa Jusino, από την αρχή γίνεται σαφές το πρόβλημα που υπάρχει –ειδικά στα αμερικανικά media-, όταν πρέπει να αλλάξει το αφήγημα για τους άνδρες που διοικούν ή ξεχωρίζουν σε τεχνολογικούς κολοσσούς.

«Η Αμερική έχει αποκτήσει την κακή συνήθεια να υμνεί "τεχνολογικές ιδιοφυΐες" με βάση περιορισμένες πληροφορίες και την ευκολία του κλικ να προωθεί "game-changers" και "disrupters". Αν κάποιος –διόρθωση: αν γενικά ένας λευκός, cis άνδρας - παρουσιάζεται με αρκετή αυτοπεποίθηση, τότε οι επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων, τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό τείνουν να πιστεύουν ότι είναι τόσο έξυπνος και καινοτόμος όσο λέει ότι είναι, χωρίς να ενδιαφέρονται πολύ για τις αποδείξεις, το ιστορικό ή την προσωπική του ιστορία. Και υπάρχει ένας δισταγμός να ταρακουνηθεί αυτή η αφηγηματική βάρκα, για να μην ανακληθεί η πρόσβαση στην εν λόγω ιδιοφυΐα και στους φίλους και χρηματοδότες του», γράφει η Jusino.

Ο Σαμ Άλτμαν, ο οποίος εδώ και μερικές ημέρες βρίσκεται στον αφρό της επικαιρότητας για την απόλυση του από την OpenAI, τις συζητήσεις του με τη Microsoft αμέσως μετά και την επαναπρόσληψή του στην OpenAI, κατά την αρθρογράφο είναι μία τέτοια... λιβανιζόμενη «τεχνολογική ιδιοφυΐα».

Η Άνι Άλτμαν / Φωτ: Tik Tok

Και ενώ εκείνος ήδη από το 2019 έδινε συμβουλές σε πρωτάρηδες στο επιχειρείν και την τεχνολογία, για το «πώς να κάνετε τον κόσμο να υποταχθεί στη θέλησή σας» και ενώ χρηματοδότες και ΜΜΕ έχουν προμοτάρει το αφήγημά του μέχρι εκεί που δεν παίρνει, κατά τη δημοσιογράφο, όλα αυτά τα χρόνια «τρέχει» μία παράλληλη ιστορία, με την οποία δεν τολμά να ασχοληθεί κανείς.

Και συνεχίζει η Jusino: «Ένας λογαριασμός X (πρώην Twitter) που διαχειρίζεται η αδελφή του Altman, Annie Altman (το μοναδικό κορίτσι από τα 4 παιδιά της οικογένειας Altman), έχει απασχολήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολλές φορές, πιο πρόσφατα τον Μάρτιο και τον Οκτώβριο του 2023, με ανησυχητικούς ισχυρισμούς για τον μεγαλύτερο αδελφό της που, αν αληθεύουν, θα αποτελούσαν μια τρομακτική προσθήκη στην ιστορία του Sam Altman».

Ποιοι, όμως είναι αυτοί οι ανησυχητικοί ισχυρισμοί της Annie Altman εναντίον του αδελφού της Sam Altman;

Τον Νοέμβριο του 2021, η Annie Altman ισχυρίστηκε σε μία σειρά μηνυμάτων της στο Twitter ότι βίωσε «σεξουαλική, σωματική, συναισθηματική, λεκτική και οικονομική κακοποίηση από τα βιολογικά μου αδέλφια, κυρίως από τον Sam Altman και λίγο από τον Jack Altman». Επέστρεψε σε αυτούς τους ισχυρισμούς το 2023, με ένα μήνυμα στο οποίο φαινόταν να απευθύνεται και να εγκαλεί τον Σαμ Άλτμαν.

«Δεν είμαι πια τεσσάρων ετών με έναν 13χρονο "αδελφό" να σκαρφαλώνει στο κρεβάτι μου χωρίς συναίνεση», έγραψε στο Twitter τον Μάρτιο του 2023 (ο λογαριασμός της Altman στο Twitter εμφανίζεται ως @phuckfilosophy) και συνέχιζε: «Με ευχαριστείς άλλη ώρα που σε βοήθησα να μάθεις ποια είναι η σεξουαλικότητά σου. Τελικά αποδέχθηκα ότι πάντα με φοβόσουν και πάντα θα με φοβάσαι περισσότερο απ’ ό,τι εγώ εσένα».

Σημειώνεται ότι σε άλλο μήνυμά της, η Άνι Άλτμαν δήλωνε ότι θέλει να συνασπιστεί με οποιονδήποτε άλλον έχει πέσει θύμα των "αρπακτικών" ώστε να διεκδικήσουν μαζί νομική υπεράσπιση και εν τέλει δικαιοσύνη.

Η υπόθεση με τα tweets περιπλέκεται από τη στιγμή που ο Άλτμαν είναι ανοιχτά γκέι και κυρίως από τη στιγμή που δημοσιογράφος του New York (η ίδια που αποκάλεσε τον Άλτμαν «Οπενχάιμερ των καιρών μας»), επιδίωξε συνέντευξη με την Άνι Άλτμαν, στην έδρα της στο Μαουί, τη ρώτησε για όλα –για την οικονομική της κατάσταση, την ψυχική της υγεία, την καλλιτεχνική της καριέρα, τη διαδρομή της στη σεξεργασία, κοινώς τα πάντα- αλλά παρέλειψε να αναφερθεί στα επίμαχα tweets…

Σε αυτό το άρθρο του New York η Elisabeth Weil γράφει χαρακτηριστικά:

«Η Άνι έχει μετακομίσει περισσότερες από 20 φορές τον τελευταίο χρόνο. Όταν μου τηλεφώνησε στα μέσα Σεπτεμβρίου, η στέγασή της ήταν ασταθής για άλλη μια φορά. Είχε 1.000 δολάρια στον τραπεζικό της λογαριασμό. Από το 2020 και μετά, είχε αναδρομές στο παρελθόν. Ξέρει ότι όλοι παίρνουν τα κομμάτια της ζωής τους και τα οργανώνουν σε αφηγήσεις για να βγάλουν νόημα.

Καθώς η Άνι αφηγείται την ιστορία της ζωής της, ο Σαμ, τα αδέρφια τους και η μητέρα της κράτησαν τα χρήματα που της άφησε ο πατέρας της μακριά από τη δική της διαχείριση. Ενώ μου αφηγούνταν την ιστορία της ζωής της, ένιωθε ξεχωριστή και ότι αγαπήθηκε ως παιδί με τον Σαμνα της διαβάζει παραμύθια για να αποκοιμηθεί. Τώρα αυτές οι αναμνήσεις μοιάζουν με κακοποίηση», γράφει η δημοσιογράφος του New York και συνεχίζει με κάτι που μοιάζει σαν παράκληση της οικογένειας: «Η οικογένεια Altman θα ήθελε να το μάθει ο κόσμος: "Αγαπάμε την Annie και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να την υποστηρίξουμε και να την προστατεύσουμε, όπως θα έκανε κάθε οικογένεια"».

Παρ’ όλα αυτά, η Άλτμαν φαίνεται ότι επικρότησε τη δουλειά της Weil, γράφοντας στον λογαριασμό της στο X: "This is a@lizweil ~stan~ account" και "Thank you @nymag for acknowledging my existence and experiences".

Και παρά το γεγονό ότι το σχετικό άρθρο του New York Magazine δεν αναφέρεται καθόλου στις κατηγορίες περί κακοποίησης, ωστόσο καταγράφει τις απόψεις της Άλτμαν για την αποξένωσή της από την οικογένεια, αλλά και τις πεποιθήσεις της για τον αδελφό της, τον οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ θεωρεί ως έναν άνθρωπο χωρίς αισθήματα.

Είναι λοιπόν κάποια με χαμένα τα λογικά της η Άλτμαν;

Από τις φωνές που την υπερασπίστηκαν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ήταν αυτή της συγγραφέως, ερευνήτριας και επαγγελματία dominatrix Dr. Olivia Snow (η οποία χρησιμοποιεί το @MistressSnowPhD στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και η οποία έγραψε στο Twitter ότι πρακτικά «η υποτιθέμενη κακοποίηση και παραμέληση που βίωσε η Άνι ήταν ο λόγος που την έκανε να στραφεί στη σεξεργασία για να επιβιώσει»...

Όπως σημειώνει η Jusino, πριν τη δημοσίευση του ρεπορτάζ της, το έδωσε στο νομικό τμήμα του διαδικτυακού περιοδικού, κυρίως για να σιγουρευτεί ότι δεν θα προέκυπτε κάποια εξοντωτική αγωγή. Ωστόσο, το MarySue φαίνεται πεπεισμένο για τους ισχυρισμούς της Άλτμαν – και επειδή κανένα άλλο Μέσο δεν ακούμπησε ποτέ τη δική της εκδοχή και κυρίως γιατί η ίδια παρά τον ζάμπλουτο αδελφό και την οικογένεια που ισχυρίζεται ότι την νοιάζεται, πολύ συχνά επιζεί μέσω εράνων... Κι αυτό το τελευταίο είναι κάπως αταίριαστο με το περί «επιτυχίας» αφήγημα.

Με στοιχεία από TheMarySue.Com, New York Mag

-Εάν είστε επιζώσα βιασμού, σεξουαλικής παρενόχλησης ή trafficking ή αν στο περιβάλλον σας υπάρχει θηλυκότητα που υφίσταται κάτι από τα παραπάνω, τηλεφωνήστε για βοήθεια και συμβουλευτική στην υπηρεσία Εθνικής Εμβέλειας «Γραμμή SOS»: 15900. Μπορείτε επίσης να αποστείλετε mail στο sos15900@isotita.gr